أسبوع الحسم.. يد تؤمن ضيوف «الكان» ويد تحفظ البلاد

اجتماعات متواصلة، خلايا نحل تعمل على مدار الساعة بمخلتف الإدارات النوعية بوزارة الداخلية للخروج بالعرس الإفريقي بالشكل المنشود مع استمرار الحملات الأمنية بمختلف المحافظات

تحرير:محمد الشاملي ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ م

قوات الشرطة

"يد تؤمن ضيوف الكان وأخرى تحمي البلاد" تلخص هذه العبارة جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية طوال الأيام الماضية التي سبقت انطلاق العرس الإفريقي على أرض المحروسة -حيث أقيم حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مساء أمس الجمعة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- اجتماعات عدة شهدتها أروقة وزارة القبضة الحديدية لمراجعة اللمسات الأخيرة لخطة تأمين "كان 2019" التي تستضيفها البلاد في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل وذلك بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

لم تقتصر الجهود الأمنية على تأمين الوفود وبعثات المنتخبات المشاركة بمقار الإقامة وملاعب التدريب فضلا عن الاستادات ومحيطها بمشاركة الإدارات النوعية، بل امتدت إلى المضي قدما في تأمين البلاد وفرض السيطرة الكاملة على ربوعها وملاحقة الخارجين على القانون من العناصر الإجرامية الخطرة والهاربين من الأحكام القضائية