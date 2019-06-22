أسبوع الحسم.. يد تؤمن ضيوف «الكان» ويد تحفظ البلاد
اجتماعات متواصلة، خلايا نحل تعمل على مدار الساعة بمخلتف الإدارات النوعية بوزارة الداخلية للخروج بالعرس الإفريقي بالشكل المنشود مع استمرار الحملات الأمنية بمختلف المحافظات
تحرير:محمد الشاملي٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ م
قوات الشرطة
"يد تؤمن ضيوف الكان وأخرى تحمي البلاد" تلخص هذه العبارة جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية طوال الأيام الماضية التي سبقت انطلاق العرس الإفريقي على أرض المحروسة -حيث أقيم حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مساء أمس الجمعة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- اجتماعات عدة شهدتها أروقة وزارة القبضة الحديدية لمراجعة اللمسات الأخيرة لخطة تأمين "كان 2019" التي تستضيفها البلاد في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل وذلك بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.
لم تقتصر الجهود الأمنية على تأمين الوفود وبعثات المنتخبات المشاركة بمقار الإقامة وملاعب التدريب فضلا عن الاستادات ومحيطها بمشاركة الإدارات النوعية، بل امتدت إلى المضي قدما في تأمين البلاد وفرض السيطرة الكاملة على ربوعها وملاحقة الخارجين على القانون من العناصر الإجرامية الخطرة والهاربين من الأحكام القضائية
لم تقتصر الجهود الأمنية على تأمين الوفود وبعثات المنتخبات المشاركة بمقار الإقامة وملاعب التدريب فضلا عن الاستادات ومحيطها بمشاركة الإدارات النوعية، بل امتدت إلى المضي قدما في تأمين البلاد وفرض السيطرة الكاملة على ربوعها وملاحقة الخارجين على القانون من العناصر الإجرامية الخطرة والهاربين من الأحكام القضائية بالإضافة إلى حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة.
على مدار 7 أيام متواصلة وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية أسفرت جهودها عن تحقيق نتائج إيجابية عدة.
استهدفت القوات بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية ضُبط خلالها 686 متهما بحوزتهم 25 قطعة سلاح ناري و66 طلقة مختلفة الأعيرة و4 قطع سلاح أبيض و18 قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت (9,550 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر– 700 جرام لمخدر الحشيش– 200 جرام لمخدر الهيروين– 180 قرصا مخدرا) وتنفيذ 4474 حكما قضائيا متنوعا وتأمين تنفيذ 42 قرار إزالة.
في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة أسفرت الجهود عن ضبط 1429 قطعة سلاح ناري، و2097 طلقة مختلفة الأعيرة و1554 قطعة سلاح أبيض وتنفيذ 550099 حكما قضائيا متنوعا والإيقاع بـ17 تشكيلا عصابيا ضمت 48 متهما، ارتكبوا 70 حادث سرقة متنوعا علاوة على ضبط 219 قضية أحداث و11 ألفا و947 قضية مرافق عامة وإعادة 9 سيارات مُبلغ بسرقتها وكشف غموض 45 حادث (قتل عمد، هتك عرض، سرقة بالإكراه، حريق عمد، اغتصاب، انتحال صفة) تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 69 متهما.
كما تأمين تنفيذ 887 قرار إزالة لحالات تعدٍّ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف وتحرير 263072 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها 39748 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و329 قيادة تحت تأثير مخدر.
وضبطت القوات 71 ألفا و668 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد وبلغت المبالغ المالية المحصلة 49 مليونا و681 ألفا و928 جنيها، كما تم ضبط 1302 قضية فى مجال الضرائب والرسوم تم التصالح في 225 منها بإجمالى متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة مليون و131 ألفا و227 جنيهًا.
وأسفرت الجهود في مجال جرائم الأموال العامة عن ضبط 18 قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي- الاختلاس والإضرار بالمال العام- غسل أموال- كسب غير مشروع" بقيمة 54 مليونا و720 ألفا و416 جنيها مصريا و3 ملايين و90 ألف عملات أجنبية مختلفة مقابل 2439 قضية متنوعة ضبطها رجال شرطة النقل والمواصلات الذين أوقعوا بثلاثة تشكيلات عصابية ضمت 9 متهمين ارتكبوا 4 وقائع سرقة.
ضباط مباحث المصنفات تمكنوا من ضبط 410 قضايا في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية مقابل 1038 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، و1810 قضايا في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، وتأمين 907 لنشات وبواخر سياحية في الوقت الذي نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط 1126 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها 1246 متهما.