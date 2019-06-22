جريمة

أسبوع الحسم.. يد تؤمن ضيوف «الكان» ويد تحفظ البلاد

اجتماعات متواصلة، خلايا نحل تعمل على مدار الساعة بمخلتف الإدارات النوعية بوزارة الداخلية للخروج بالعرس الإفريقي بالشكل المنشود مع استمرار الحملات الأمنية بمختلف المحافظات
تحرير:محمد الشاملي ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
"يد تؤمن ضيوف الكان وأخرى تحمي البلاد" تلخص هذه العبارة جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية طوال الأيام الماضية التي سبقت انطلاق العرس الإفريقي على أرض المحروسة -حيث أقيم حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مساء أمس الجمعة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- اجتماعات عدة شهدتها أروقة وزارة القبضة الحديدية لمراجعة اللمسات الأخيرة لخطة تأمين "كان 2019" التي تستضيفها البلاد في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل وذلك بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.
لم تقتصر الجهود الأمنية على تأمين الوفود وبعثات المنتخبات المشاركة بمقار الإقامة وملاعب التدريب فضلا عن الاستادات ومحيطها بمشاركة الإدارات النوعية، بل امتدت إلى المضي قدما في تأمين البلاد وفرض السيطرة الكاملة على ربوعها وملاحقة الخارجين على القانون من العناصر الإجرامية الخطرة والهاربين من الأحكام القضائية
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إحباط تهريب جلود ثعابين بـ11 مليون جنيه في أسوان

أحبطت جمارك منفذ قسطل في أسوان، برئاسة سلامة هلال مهدي، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل وجلود الثعابين والورل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريحات صحفية، إنه بناء على إخبارية سرية بمحاولة سائق سوري الجنسية قادم من الخرطوم بتهريب كمية من البضائع داخل سيارته، تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة. وأضاف المصدر، أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود كمية كبيرة من مستحضرات التجميل و1500 متر جلود ثعبان الأصلة والورل الطبيعية.
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«منال والحرام»..المؤبد يكتب نهاية جريمة الفقر والكيف

يعمل «خالد» في مجال المقاولات، متزوج منذ 10 سنوات، رزقه الله بطفل أسماه «يوسف»، طلّق زوجته بسبب خلافات زوجية جسيمة بينهما، واتفق معها قبل الطلاق، على أن يتولى تربية «يوسف» بسبب حبه الشديد له وتعلقه به. وافقت الأم؛ رغبة في عدم تدمير مستقبل طفلها، مرت السنوات وكبر «يوسف»، ونتيجة انغماس والده مع صحبة «الشر والكيف»، خرج الطفل من مدرسته، واتجه للشارع، وكان مصيره مؤسسة الأحداث في قضية تسول، جن جنون الأم ولسان حالها يحدثها «رضينا بالهم والهم مش راضي بينا».
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مستشارك القانوني.. كيف تتمكنين من «مسكن الزوجية»؟

ألزم قانون الأحوال الشخصية الزوج المطلق بتوفير مسكن مستقل مناسب لأطفاله الصغار، تستمر الزوجة المطلقة في حيازة هذا المسكن طوال المدة القانونية لحضانة الصغار، ليصبح هذا المسكن حقا مكتسبا لكل أم مطلقة حاضنة، أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة للوفاة أو عدم الصلاحية، باعتبار أن مرحلة طفولة الأبناء يعجزون خلالها عن مراعاة مصالحهم وحدهم، ويحق للمتزوجة التي لم تنفصل عن زوجها أن تطالب بتمكينها من مسكن الزوجية، حال وقوع خلافات بينهما، شريطة أن تكون حاضنة لأطفال صغار. «التحرير» توضح في خطوات كيفية تمكين الزوجة أو المطلقة من مسكن الزوجية.
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خزنة وسلم وأقدام.. رحلة حل لغز سرقة فيلا ابنة شوبير

طقس حار وأجواء مشمسة في نهار يوم جديد في الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، هدوء يسود ديوان قسم شرطة أول أكتوبر مع انخفاض تردد المواطنين على القسم في ظل حالة من الاستقرار الأمني وسط انتشار الدوريات الشرطية ويقظة عناصر الأكمنة الثابتة والمتحركة على حد سواء للتصدي بحزم وقوة لأي محاولة للخروج عن القانون لاسيما العناصر الإجرامية تنفيذا لخطة وزارة الداخلية التي وضعها اللواء محمود توفيق ويتابع تنفيذها على أرض الواقع بمختلف المحافظات بالتواصل المستمر مع مساعديه.
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وزارة-الداخلية

القبضة الحديدية..الداخلية تلاحق تجار الكيف والأسلحة

في إطار حرص الأجهزة الأمنية لتحقيق الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال شنّت أجهزة الأمن بقطاعاتها المختلفة حملات أمنية في المحافظات لضبط الخارجين على القانون، والتصدي لحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وتجار وحائزى المخدرات، لحماية الشباب من براثن الإدمان، وأعمال البلطجة والتعدى على الثروة السمكية، وحماية البيئة ونهر النيل والهاربين من تنفيذ الأحكام، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم خلال 24 ساعة في ضبط 200 قضية مخدرات بحوزة 209 متهمين.
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تنفيذ 109 إزالات تعد على أملاك الدولة وحرم النيل

شنت مديريات الأمن المختلفة حملات أمنية مكبرة على كل محافظات الجمهورية، بمعاونة الأجهزة الإدارية، وقوات الأمن المركزي وقوات الأمن، وذلك بهدف تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، واستردادها من أيدي مغتصبيها، تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون. وأسفرت جهود الحملة التي استمرت 24 ساعة، عن تأمين تنفيذ 109 إزالات لحالات تعد متنوعة بمحافظات (الغربية، أسوان، كفر الشيخ، القليوبية، قنا، المنوفية، أسيوط، أسوان)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل حالة على حدة.
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«المرور» تضبط 34 سائقا «مسطولا» في حملات على الطرق

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية برئاسة اللواء عصام الدين شادي؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري ومواجهة حوادث المرور، والعمل على تطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 6095 مخالفة مرورية متنوعة بمختلف محافظات الجمهورية من بينها 2416 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" بعدد من الطرق السريعة والصحراوية.
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أسلحة وذخائر وهاربون من أحكام في حملات أمنية بالجيزة

حملات مكبرة، شنتها اليوم الثلاثاء، مديرية أمن الجيزة، على دوائر مراكزها وأقسامها المختلفة، لمواجهة الجريمة المنظمة، وحائزي الأسلحة وتجار المواد المخدرة، وضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وأسفرت الحملات التي استمرت 24 ساعة، عن ضبط 40 متهما بحوزتهم 1325 جرام حشيش، و 1899 قرصا مخدرا، و 1875 جرام استروكس، 250 جرام بانجو، و50 جرام هيروين، فيما تم ضبط 11 متهما بحوزتهم أسلحة نارية، و12 طلقة بدون ترخيص، اعترفوا بحيازتها بقصد الدفاع، تم إخطار اللواء مصطفى شحاته مدير الأمن، وإحالة المتهمين والمضبوطات للنيابة.
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