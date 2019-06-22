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نائب رئيس المجلس العسكري السوداني: لا نسعى للسلطة

تحرير:التحرير ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م
حميدتي
حميدتي
شدد محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، على ضرورة تشكيل حكومة تسيير أعمال "بأسرع وقت ممكن" حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة، مؤكدا أن المجلس لا يسعى إلى السلطة، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية. وقال حميدتي، اليوم السبت، إن المجلس العسكري الانتقالي لا يسعى للسلطة في السودان، مجددا دعوته إلى تشكيل حكومة تسيير أعمال حتى إجراء الانتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة. وأضاف أن المجلس العسكري الانتقالي يستمد قوته من التأييد الشعبي، لافتا إلى أن قوات الدعم السريع هي جزء من القوات المسلحة السودانية.
وقدم حميدتي شكره للسعودية والإمارات ومصر لما قدموه من مساعدات للشعب السوداني قائلا "إن السعودية والإمارات ومصر قدمت مساعدات للسودان دون التدخل في شؤونه".وكان "حميدتي"، قد أعلن أن لجنة التحقيق التي شكلها المجلس، لكشف ملابسات فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم والأحداث الدموية التي شهدتها،
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الطيران-الاماراتى

الإمارات تعلق رحلاتها في المجال الجوي الإيراني

أعلنت شركة طيران الاتحاد الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن تعليق رحلاتها في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عُمان، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، نقله عن وكالة "رويترز". من ناحية أخرى، تزايدت تداعيات الأزمة والتوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبعد استهداف الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز، أمس الخميس وإسقاطها، لم تنتهِ، إذ شهدت، اليوم السبت، تصعيدا جديدا من الجيش الإيراني.
علم الأمازيغ

الجيش يرفضها.. أزمة في الجزائر بسبب أعلام الأمازيغ

للأسبوع الثامن عشر على التوالي، تستمر المظاهرات في شوارع مدن الجزائر، للمطالبة باستبعاد وجوه النظام البائد، بعد إسقاط الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، والدعوة لبدء فترة انتقالية تديرها وجوه جديدة متفق عليها. إلا أن السلطات الجزائرية وعلى رأسها القوات المسلحة والرئاسة، تصر على اتباع الحل الدستوري، المتمثل في الدعوة لعقد انتخابات رئاسية. وشهدت مظاهرات اليوم أزمة جديدة، بعد أن نشبت مناوشات بين السلطات الأمنية وشبان يحملون الأعلام الأمازيغية، اعتراضا على قرارات المسؤولين بحظر رفع أي أعلام غير وطنية في المظاهرات.
انفجار في السودان

7 قتلى و20 جريحًا حصيلة تفجير مسجد شرق بغداد

أكدت مصادر بالشرطة العراقية، اليوم الجمعة، أن الانفجار الذي وقع بمسجد شرق بغداد أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين. وأشار المصادر، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، إلى أنه من المتوقع ارتفاع أعداد القتلى؛ لأن كثيرا من المصابين في حالة خطيرة. وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق اليوم، بأن عددا من القتلى والجرحى سقطوا بتفجير حزام ناسف في منطقة البلديات شرقي بغداد. يذكر أن الحالة الأمنية في بغداد تحسنت بصورة كبيرة منذ هزيمة تنظيم داعش في 2017، وصارت التفجيرات نادرة في المدينة.
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إيران: امتنعنا عن إسقاط طائرة أمريكية تحمل 35 شخصًا

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن طهران أحجمت عن استهداف طائرة أمريكية على متنها 35 راكبا كانت ترافق الطائرة المسيرة، التي جرى استهدافها الخميس. ونقلت وكالة رويترز عن قائد الحرس الثوري الإيراني، قوله "امتنعنا عن إسقاط طائرة أمريكية تحمل 35 شخصا كانت ترافق الطائرة المسيرة التي أسقطناها". وزعم قائد عسكري إيراني أن قواته أطلقت تحذيرين قبل إسقاط طائرة الاستطلاع الأمريكية المسيرة، مضيفا "لمرتين، قمنا بتوجيه تحذيرات". وأوضح الجنرال أمير علي حاجي زاده "لدى هذه الطائرة نظام يسمح لها بنقل الإشارات والمعلومات التي تتلقاها إلى نظام مركزي خاص".
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العسكري السوداني: نسعى إلى التداول السلمي للسلطة

صرح المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اليوم السبت، بأنه يسعى لتعوافق وطني، وعبور الفترة الانتقالية إلى بر الأمان، بما يفضي إلى تأسيس تحول ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى، أعلنت وكالة "رويترز" الإخبارية، نقلا عن مصدرين في المعارضة السودانية أن الأمن السوداني اعتقل اثنين من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد فترة قليلة من اجتماع عقد مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
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قطان: السعودية لن تسمح بالفوضى في السودان

قال وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، أحمد عبدالعزيز قطان، إن "استقرار السودان وأمنه هو غايتنا، ولن يسمح الشعب السوداني، ونحن معه بإذن الله، بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار"، بحسب "العربية. نت". وأضاف القطان أن "قيادة السعودية وشعبها وقفوا وسيقفون مع السودان حتى يستعيد أمنه واستقراره"، داعيا السودانيين بمختلف مكوناتهم إلى تغليب منطق الحكمة والحوار وتقديم مصلحة السودان على كل اعتبار.
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صحف عربية: يوم دام في السودان بعد فض الاعتصام

ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن العاصمة السودانية الخرطوم عاشت أمس الاثنين يوماً حزيناً بعد مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة المئات في عملية فض اعتصام المحتجين أمام وزارة الدفاع في الخرطوم، فيما أعلن النائب العام عن تشكيل لجان للتحقيق في الحادث، في وقت دعت فيه المعارضة إلى عصيان مدني شامل، وأعلنت وقف التفاوض مع المجلس العسكري الذي نفى بدوره تورطه في فض الاعتصام بالقوة، وجدد دعوته إلى التفاوض، وخرج آلاف السودانيين في أنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم، صباح أمس، إلى الشوارع احتجاجا على فض القوات الأمنية للاعتصام، وسط إغلاق للطرقات بالمتاريس بأم درمان.
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السعودية: ندعم قرارات السودان وفلسطين قضيتنا الأولى

قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة تدعم خطوات المجلس العسكري السوداني لتحقيق الاستقرار في البلاد. وحسب قناة "الإخبارية السعودية" قال وزير الخارجية العساف في اجتماع تحضيري عقده وزراء الخارجية للقمة الإسلامية في مكة المكرمة مساء اليوم، إن المملكة تؤكد رفضها للتدخلات الخارجية في ليبيا. وأضاف إبراهيم العساف: "نقف قلبا وقالبا مع كل الجهود المخلصة لإيجاد حل سياسي في سوريا". وقال وزير الخارجية السعودي "القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه قضيتنا الأولى"، بحسب "سبوتنيك" الروسية.
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