نائب رئيس المجلس العسكري السوداني: لا نسعى للسلطة

تحرير:التحرير ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م

حميدتي

شدد محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، على ضرورة تشكيل حكومة تسيير أعمال "بأسرع وقت ممكن" حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة، مؤكدا أن المجلس لا يسعى إلى السلطة، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية. وقال حميدتي، اليوم السبت، إن المجلس العسكري الانتقالي لا يسعى للسلطة في السودان، مجددا دعوته إلى تشكيل حكومة تسيير أعمال حتى إجراء الانتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة. وأضاف أن المجلس العسكري الانتقالي يستمد قوته من التأييد الشعبي، لافتا إلى أن قوات الدعم السريع هي جزء من القوات المسلحة السودانية.

وقدم حميدتي شكره للسعودية والإمارات ومصر لما قدموه من مساعدات للشعب السوداني قائلا "إن السعودية والإمارات ومصر قدمت مساعدات للسودان دون التدخل في شؤونه".وكان "حميدتي"، قد أعلن أن لجنة التحقيق التي شكلها المجلس، لكشف ملابسات فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم والأحداث الدموية التي شهدتها،