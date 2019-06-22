مجموعة مصر.. أوغندا تضرب جمهورية الكونغو في كان 2019

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م

أوغندا

حقق المنتخب الأوغندي فوزًا مستحقا على نظيره منتخب جمهورية الكونغو، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، سجل هدفي المباراة كل من باتريك كادو في الدقيقة 14 وإيمانويل أوكوي في الدقيقة 48. وأظهرت المباراة الكفاءة للمنتخب الأوغندي تحت قيادة الفرنسي ديسابر، حيث ظهر اللاعبون في حالة فنية عالية وحدوا من خطورة لاعبي منتخب الكونغو، كما استغلوا الكرات العرضية التي كانت العامل الرئيسي في فوز المنتخب الأوغندي.

افتتح اللاعب باتريك كادو تسجيل الأهداف في الدقيقة 14، من ضربة رأسية رائعة إثر ضربة ركنية ترجمها كادو بطريقة رائعة، وفي الشوط الثاني ومن ضربة حرة مباشرة تمكن إيمانويل أوكوي من ترجمة العرضية لهدف ثان في الدقيقة 48 من عمر المباراة، ليقتل آمال وطموحات المنتخب الأوغندي في تعديل النتيجة. بهذه النتيجة يتصدر