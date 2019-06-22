رياضة

مجموعة مصر.. أوغندا تضرب جمهورية الكونغو في كان 2019

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م
أوغندا
أوغندا
حقق المنتخب الأوغندي فوزًا مستحقا على نظيره منتخب جمهورية الكونغو، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، سجل هدفي المباراة كل من باتريك كادو في الدقيقة 14 وإيمانويل أوكوي في الدقيقة 48. وأظهرت المباراة الكفاءة للمنتخب الأوغندي تحت قيادة الفرنسي ديسابر، حيث ظهر اللاعبون في حالة فنية عالية وحدوا من خطورة لاعبي منتخب الكونغو، كما استغلوا الكرات العرضية التي كانت العامل الرئيسي في فوز المنتخب الأوغندي.
افتتح اللاعب باتريك كادو تسجيل الأهداف في الدقيقة 14، من ضربة رأسية رائعة إثر ضربة ركنية ترجمها كادو بطريقة رائعة، وفي الشوط الثاني ومن ضربة حرة مباشرة تمكن إيمانويل أوكوي من ترجمة العرضية لهدف ثان في الدقيقة 48 من عمر المباراة، ليقتل آمال وطموحات المنتخب الأوغندي في تعديل النتيجة. بهذه النتيجة يتصدر
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محمد-محمود‎

فايلر يطمئن على حالة محمد محمود في الجونة

زار محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، مستشفى الجونة صباح اليوم، السبت، للقاء الطبيب الألماني أندرياس فايلر، الذي أجرى لنجم القلعة الحمراء عملية الرباط الصليبي في الركبة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة سموحة بمسابقة الدوري الممتاز موسم 2018-2019، وأبعدته عن صفوف الفريق ستة أشهر، وجاءت زيارة محمد محمود لمستشفى الجونة من أجل عرضه على الخبير الألماني وتحديد موعد عودته للملاعب وخوض التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.
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مهدى بن عطية يقاطع المؤتمر الصحفى لمنتخب بلاده

قاطع مهدي بن عطية، مدافع المنتخب المغربى، المؤتمر الصحفي لمدربه الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لأسود الأطلسي للحديث عن مباراة ناميبيا، ولم يظهر بن عطية في المؤتمر الصحفي رغم أنه قائد منتخب بلاده، ووفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فإن حضور المؤتمر قبل المباريات يكون مهمة المدير الفني وقائد الفريق، واعتذر بن عطية عن عدم الحضور وحضر بدلا منه اللاعب يوسف بن ناصر، ويأتى ذلك بعد الانتقادت التى وجهت له من قبل الصحف المغربية التى طالت أداءه، وترتب عليه اتخاذه قرار مقاطعة الصحافة المغربية.
رينارد‎

رينارد: زياش إضافة للمغرب وجاهزون للقاء ناميبيا

أكد هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، أنه كان يفضل عدم إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا، في الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وقال رينارد، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة المغرب وناميبيا، المقررة غدا الأحد في افتتاح مشوارهما بأمم إفريقيا: "حكيم زياش لاعب كبير للغاية، ويمكنه صناعة الفارق، ويمكننا أن نتخيل معه أننا نذهب بعيدا في البطولة حال استخدام قدراته بشكل جيد". وأضاف: "سيلعب الكان لأول مرة في مشواره وهو منبهر بالأجواء ومتحمس، وأنا سعيد بما قدمه خلال الموسم المنصرم".
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مؤتمر صحفي لخافيير أجيري استعدادا لزيمبابوي

يعقد خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة للحديث عن مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية يوم الجمعة المقبل، التي ستنطلق بداية من الجمعة المُقبل حتى 19 يوليو المُقبل، وأوضح الكاف أن منتخب زيمبابوي سيبدأ مؤتمره الصحفي في تمام العاشرة صباحًا على أن يبدأ بعد نصف ساعة المؤتمر الصحفي لمنتخب أوغندا، ويليه بعد نصف ساعة كذلك مؤتمر منتخب الكونغو الديمقراطية.
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استعدادا للكان.. وصول بعثات بوروندي وناميبيا ومدغشقر

استقبل مطار القاهرة الدولي، منتخبات بوروندي وناميبيا ومدغشقر بالصالة رقم (4)، التي تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام في مصر من الفترة 21 من شهر يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وكان في استقبالهم بالمطار اللواء أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، وفريق من العلاقات العامة بشركة الميناء لتسهيل إجراءات وصولهم.
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معلق جديد ينضم لـ«تايم سبورت» للتعليق على كأس الأمم

أعلن المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي عن تواجده في قناة تايم سبورت للتعليق على بطولة الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وكتب المعلق الإماراتي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يُسعدني المشاركة في التعليق على كأس الأمم الإفريقية بالقاهرة مع قناة time sports". وأكمل: "شكرا على ثقة الأشقاء في مصر والشكر للأخ يعقوب السعدي لدعمه الدائم وموافقته السريعة لطلب الأشقاء في الحدث الإفريقي المهم".
نيجيريا

منتخب نيجيريا يصل إلى الإسكندرية استعدادا لكأس الأمم

وصلت بعثة منتخب نيجيريا مساء اليوم الإثنين إلى الإسكندرية استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، واستقبلت لجان البروتوكول والمراسم والإعلامية والمتطوعين باللجنة المنظمة لمجموعة الإسكندرية بعثة النسور النيجيرية بالورود متمنين لهم إقامة سعيدة في مصر، حيث تلعب نيجيريا ضمن فرق المجموعة الثانية التي تضم غينيا، بوروندي، مدغشقر، فى البطولة التى يشارك بها 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.
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