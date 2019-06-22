جريمة

مستشارك القانوني.. كيف تتمكنين من «مسكن الزوجية»؟

يجب التفرقة بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة بالنظر إلى قيام العلاقة الزوجية أو انتهائها بالطلاق، سواء كان الطلاق بإرادة الطرفين أو إرادة الزوج منفردا
تحرير:تهامى البندارى ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م
خلافات زوجية- تعبيرية
خلافات زوجية- تعبيرية
ألزم قانون الأحوال الشخصية الزوج المطلق بتوفير مسكن مستقل مناسب لأطفاله الصغار، تستمر الزوجة المطلقة في حيازة هذا المسكن طوال المدة القانونية لحضانة الصغار، ليصبح هذا المسكن حقا مكتسبا لكل أم مطلقة حاضنة، أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة للوفاة أو عدم الصلاحية، باعتبار أن مرحلة طفولة الأبناء يعجزون خلالها عن مراعاة مصالحهم وحدهم، ويحق للمتزوجة التي لم تنفصل عن زوجها أن تطالب بتمكينها من مسكن الزوجية، حال وقوع خلافات بينهما، شريطة أن تكون حاضنة لأطفال صغار. «التحرير» توضح في خطوات كيفية تمكين الزوجة أو المطلقة من مسكن الزوجية.
يقول المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، سمير أبو اليزيد، إن الزوجة عليها القيام بعدة خطوات في سبيل استصدار قرار من المحامي العام الأول لنيابات شئون الأسرة بتمكينها من مسكن الزوجية، أولها: تحرير محضر بقسم الشرطة التابع له شقتها الزوجية، تطلب فيه التمكين من الشقة. وأضاف «أبو اليزيد» في
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خزنة وسلم وأقدام.. رحلة حل لغز سرقة فيلا ابنة شوبير

طقس حار وأجواء مشمسة في نهار يوم جديد في الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، هدوء يسود ديوان قسم شرطة أول أكتوبر مع انخفاض تردد المواطنين على القسم في ظل حالة من الاستقرار الأمني وسط انتشار الدوريات الشرطية ويقظة عناصر الأكمنة الثابتة والمتحركة على حد سواء للتصدي بحزم وقوة لأي محاولة للخروج عن القانون لاسيما العناصر الإجرامية تنفيذا لخطة وزارة الداخلية التي وضعها اللواء محمود توفيق ويتابع تنفيذها على أرض الواقع بمختلف المحافظات بالتواصل المستمر مع مساعديه.
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اغتصاب وجنين.. ماذا حدث في شقة «أبو فاطمة» بالفيوم؟

أحالت جنايات الفيوم، أب اعتدى على ابنته جنسيًا تحت تهديد السلاح، حتى حملت منه سفاحًا، إلى المفتي لإبداء رأيه الشرعي في إعدامه، ليكون عبرة لأي أب تسول له نفسه تكرار ذلك. جلس القضاة في المحكمة مستاؤون من هذا الجرم الشنيع الذي فعله أب بابنته، عاجزون عن إصدار حكم ضده فمهما حكموا عليه لن يكون عقابًا مناسبًا لما فعله، ولن يعيدوا حياة تلك الفتاة إلى طبيعتها خصوصًا أنها لا ذنب لها إلا أنها ولدت ابنه ذلك الشيطان، حتى انتهت جنايات الفيوم، إلى إحالة أوراق مغتصب ابنته حتى حملت منه سفاحًا إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء رأيه الشرعي في القضية.
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مصرع مدرس وإصابة 3 سيدات في حادث تصادم بالدقهلية

لقى مدرس مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية على طريق ميت الكرما طلخا، بمحافظة الدقهلية، إذ فقد قائد الميكروباص السيطرة على عجلة القيادة نتيجة السرعة الزائدة، واصطدم بالدراجة البخارية التي يقلها المدرس ومعه الثلاثة ركاب الآخرين ولقي مصرعه في الحال. وتم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي، واستقرت حالة المصابين الصحية وصرح لاثنين منهم بالخروج. وتم اخطار الأجهزة التنفيذية لرفع آثار الحادث من الطريق.
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بعد الظهور المشرف.. الداخلية توجه رسالة للجماهير

أشادت وزارة الداخلية بالظهور المشرف للجمهور المصري خلال حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية بالأمس في استاد القاهرة، وكذلك الالتزام والوعي الجماهيري قبل وأثناء وبعد مباراة مصر وزيمبابوي، التي أعقبت الحفل الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في الفيفا والكاف، وهو ما أثار إعجاب العالم من احتفالية أسطورية لافتتاح بطولة الأمم الإفريقية، عكست الوجه الحضارى لمصر والصورة المضيئة للجمهور المصري العريق، وجسدت دقة التنظيم وروعة الإبداع والإنجاز.
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زوجة تطلب الطلاق: «تعبت من الإهانة وجبت آخري»

بوجه شاحب حفرت الدموع ممرات لها على قسماته، وعينين زائغتين، وجسد أنهكه الحزن والحسرة، بالرغم من سنها الصغير، دخلت الشابة العشرينية محكمة الأسرة بزنانيري، تطلب الخلع من زوجها بعد أن سئمت الحياة معه بسبب معاملته القاسية لها، وقالت الزوجة العشرينية: "أنا ابنة وحيدة بجانب شقيقين يكبرانني سنًا بأعوام قليلة، ووالدي يعمل في الخارج منذ أن كنت طفلة صغيرة السن"، وتابعت: "أنهيت دراستي الجامعية، ووفقني الله في الحصول على وظيفة مرموقه في إحدى الشركات الكبرى، وكنت لا أفكر في الزواج إلا بعد أن أحقق ذاتي في العمل".
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مش ولدي.. كل ما تريد معرفته عن دعاوى «إثبات النسب»

واحدة من القضايا ذائعة الصيت داخل أروقة ساحات المحاكم، يقوم بها الأب أو الأم أو الأبناء أنفسهم، هي دعاوى إثبات النسب، يرفعها أصحابها من أجل إثبات النسب للأب أو يقوم بها الأب بنفسه من أجل إثبات نسب الابن له، وذلك من خلال الفحوصات الطبية اللازمة أو الأوراق الثبوتية الرسمية أو الشهود، تحتاج مثل هذه الدعاوى إلى وقت طويل حيث يتم تداولها على مدار عدة جلسات للتحقق من الأدلة التي توجد، فأغلب الأدلة تعتمد على تحاليل الـ DNA ، وهى فحص الحمض النووي للشخص، وتعتبر من أقوى الدلائل لإثبات النسب.
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بعد انفصال الأبوين..ما حدود السفر بـ«الصغير» للخارج؟

نزاعات قضائية عدة تدور داخل أروقة وساحات محاكم الأسرة، تتعلق بشأن حضانة الطفل الصغير، بعد انفصال الأبوين، ليجد الصغير نفسه في «حيص بيص» بعد انفصال أبويه أو استحالة الحياة بينهما، يدخل بعدها في دوامة كبرى لا تنتهى في أغلب الأحيان بالتراضي، ويقع ضحية لصراعات ما أنزل الله بها من سلطان، يتبارى فيها أبوه وأمه ويتصارعان متناسيين حقوق أطفالهما وواجبهما المقدس نحوهما، وبعد حكم المحكمة سواء للأب أو للأم بأحقيته في حضانة الصغير، تتزايد الخلافات ويتداخل العند والمكابرة بين الزوج والزوجة، بصورة تعود بأثر سلبي على نفسية الطفل.
ندم

أم أدم للقاضي: «مدمن وبيصرف علينا من تجارة المخدرات»

بوجه شاحب يكتسيه القلق، وملامح يظهر عليها الحزن، دخلت السيدة الثلاثينية بخطوات مهتزة، محكمة الأسرة بزنانيري، وجلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم، صامتة لاتحرك ساكنا، وكأنها تمثالا من حجر منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعوتها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، وترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة من إعتداء زوجها عليها، بسبب اكتشافها أن زوجها تاجر مخدرات وينفق عليها وعلى أولادها من الحرام.
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