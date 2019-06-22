مستشارك القانوني.. كيف تتمكنين من «مسكن الزوجية»؟

يجب التفرقة بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة بالنظر إلى قيام العلاقة الزوجية أو انتهائها بالطلاق، سواء كان الطلاق بإرادة الطرفين أو إرادة الزوج منفردا

تحرير:تهامى البندارى ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م

خلافات زوجية- تعبيرية

ألزم قانون الأحوال الشخصية الزوج المطلق بتوفير مسكن مستقل مناسب لأطفاله الصغار، تستمر الزوجة المطلقة في حيازة هذا المسكن طوال المدة القانونية لحضانة الصغار، ليصبح هذا المسكن حقا مكتسبا لكل أم مطلقة حاضنة، أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة للوفاة أو عدم الصلاحية، باعتبار أن مرحلة طفولة الأبناء يعجزون خلالها عن مراعاة مصالحهم وحدهم، ويحق للمتزوجة التي لم تنفصل عن زوجها أن تطالب بتمكينها من مسكن الزوجية، حال وقوع خلافات بينهما، شريطة أن تكون حاضنة لأطفال صغار. «التحرير» توضح في خطوات كيفية تمكين الزوجة أو المطلقة من مسكن الزوجية.

يقول المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، سمير أبو اليزيد، إن الزوجة عليها القيام بعدة خطوات في سبيل استصدار قرار من المحامي العام الأول لنيابات شئون الأسرة بتمكينها من مسكن الزوجية، أولها: تحرير محضر بقسم الشرطة التابع له شقتها الزوجية، تطلب فيه التمكين من الشقة. وأضاف «أبو اليزيد» في