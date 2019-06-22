نائب رئيس الامتحانات:لا تعديل في نموذج إجابة التاريخ

تحرير:أمينة محمود ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ م

امتحانات

نفى خالد عبدالحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، صعوبة امتحان التاريخ للشعبة الأدبية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلق أية شكاوى بخصوص صعوبة الامتحان، مؤكدًا أن الامتحان كان من الكتاب المدرسي. وأكد عبدالحكم، أنه لا تعديل في نموذج إجابة التاريخ أو في توزيعة درجات الأسئلة. وشهدت المدارس اليوم السبت، صراخ بعض طلاب الشعبة الأدبية، بسبب صعوبة امتحان التاريخ، مشيرين إلى أن الامتحان أسئلته غير مباشرة وغير واضحة، كما اشتكوا من طول الامتحان، وأنه يحتاج للكتابة المكثفة، ويحتاج لوقت أكبر للإجابة عليه.

وأدى اليوم السبت، 390 ألفا و203 من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية "العلوم والرياضيات" الامتحان في مادة الفيزياء، كما أدى 261 ألفا و653 طالبا بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، وذلك في 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وقال عبدالحكم، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس سارت