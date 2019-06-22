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نائب رئيس الامتحانات:لا تعديل في نموذج إجابة التاريخ

تحرير:أمينة محمود ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ م
امتحانات
امتحانات
نفى خالد عبدالحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، صعوبة امتحان التاريخ للشعبة الأدبية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلق أية شكاوى بخصوص صعوبة الامتحان، مؤكدًا أن الامتحان كان من الكتاب المدرسي. وأكد عبدالحكم، أنه لا تعديل في نموذج إجابة التاريخ أو في توزيعة درجات الأسئلة. وشهدت المدارس اليوم السبت، صراخ بعض طلاب الشعبة الأدبية، بسبب صعوبة امتحان التاريخ، مشيرين إلى أن الامتحان أسئلته غير مباشرة وغير واضحة، كما اشتكوا من طول الامتحان، وأنه يحتاج للكتابة المكثفة، ويحتاج لوقت أكبر للإجابة عليه.
وأدى اليوم السبت، 390 ألفا و203 من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية "العلوم والرياضيات" الامتحان في مادة الفيزياء، كما أدى 261 ألفا و653 طالبا بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، وذلك في 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وقال عبدالحكم، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس سارت
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خدمات-الاتصالات-وتكنولوجيا-المعلومات-في-استاد-القاهرة ‎ (3)

زيارة مفاجئة لوزير الشباب والرياضة باستاد القاهرة

قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بزيارة مفاجئة، اليوم السبت، لاستاد القاهرة للتحقق من إتمام أعمال التطوير والتنظيم بالاستاد، وذلك فى إطار المتابعات المستمرة التى يقوم بها الوزير من أجل تحسين الخدمات المقدمة فى الاستادات التي تقام عليها مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والحفاظ عليها، فضلا عن العمل على إزالة أى معوقات من شأنها تأخير العمل. وطالب صبحى، القائمين على استاد القاهرة بتكثيف الجهود من أجل المحافظة على كل ما تم بذله حتى يخرج الاستاد بهذا المستوى الرائع من التنظيم والكفاءة والمظهر الحضارى.
النائب أحمد السجيني

«محلية النواب» تُطالب بوضع لوائح منظمة للمشروعات

دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى ضرورة وضع لوائح منظمة للمشروعات التى يتم تنفيذها فى المحافظات. وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة اعتماد لوائح تضبط إيقاع العمل فى المحافظات، مضيفا: «هناك خلل فى إدارة المشروعات، ويجب وضع خطة عمل ممنهجة مزيلة بجدول زمنى لتنفيذ المشروعات». جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة كيفية تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات فى ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات.
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مجلس النواب يوافق على قرض بـ225 مليون يورو

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم السبت برئاسة على عبد العال، على اتفاق قرض بقيمة 225 مليون يورو بين مصر ممثلة في وزارة الاستثمار وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية من أجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية؛ من أجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 2019/2/12 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
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اتهامات اتحاد الكرة .. شكاوى على طاولة «الأعلى للإعلام»

تناقش لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعها غدا الأحد، برئاسة الكاتب الصحفي جمال شوقي، عضو المجلس ورئيس اللجنة، عدة قضايا، أبرزها شكاوى اتحاد كرة القدم ووزارة التربية والتعليم ضد إعلاميين وصحفيين بسبب اتهامات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وتبحث اللجنة شكوى اتحاد كرة القدم ضد الصفحة الشخصية لأحمد درويش، رئيس تحرير أحد البرامج الرياضية المقدمة على شاشة قناة النهار، والتي وجه عبرها اتهامات لمجلس اتحاد الكرة باستخدام عبارات تمثل "وقائع كاذبة"، خاصة بالحصول على تذاكر مجانية خاصة بمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية.
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التعليم: إعلان نتيجة أولى ثانوي الإثنين المُقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد مؤتمر صحفي للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ظهر غد الإثنين، وذلك لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسى 2018/ 2019. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن النتيجة ستتضمن تقييمات وليست درجات كما كان متبعا، على أن يخوض الحاصلون على أقل من 50% في المواد والتي ستُقيم بتقديرات، مثل نتائج الكليات، اختبار الدور الثاني والمقرر له يوليو المقبل.
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أهالي طلاب الثانوية: «سهر بالليل وهمٌّ بالنهار»

وجوه شاحبة، نظرات يملأها القلق والرعب، أياد ترتفع إلى السماء تدعو لأبنائها بالتوفيق والسداد فى المعترك الأصعب فى ماراثون الثانوية العامة، تلك كانت حالة جموع أولياء أمور طلاب الثانوية العامة الذين يفترشون الأرض أمام لجان امتحانات الثانوية فى انتظار خروج أبنائهم، إما تعلو وجوههم الابتسامة وإما خيبة أمل وحسرة، بالتزامن مع بدء امتحان مادة «الفيزياء» لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادة «التاريخ» لطلاب الشعبة الأدبية، اللتين تعدان من أصعب المواد على الإطلاق على مدى السنوات الماضية.
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أفراح وأحزان في امتحاني «الفيزياء والتاريخ»

سعادة كبيرة شهدتها امتحانات الثانوية العامة، اليوم، عقب انتهاء طلاب الصف الثالث الثانوي من امتحان مادتي «الفيزياء» للقسم العلمي ومادة «التاريخ» لطلاب القسم الأدبي، الطلاب وأولياء الأمور أجمعوا على أن الامتحانات سهلة وفى متناول الطالب المتوسط، حالة القلق والتوتر الكبيرة التى كانت تسيطر عليهم قبل الدخول سرعان ما تحولت إلى ابتسامة عريضة عقب الخروج من الامتحان، متمنين أن تسير بقية الامتحانات على نهج الفيزياء والتاريخ، لا سيما أن هاتين المادتين تعدان من أصعب المواد فى ماراثون الثانوية العامة.
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إغماء طالبتين في امتحان الفيزياء بالمنوفية

تعرضت طالبتان للإصابة بحالة إغماء في لجنة رقم 24 بمدرسة الثانوية الجديدة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء أداء امتحان مادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي، وتم نقل "إحسان بكرى محمد" 18 عاما و"رحمة أيمن طنطاوى" 17 عاما، بلجنة 24 مدرسة الثانوية الجديدة، إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى مصابتين بحالات إغماء، وجارى تحرير محضر بالواقعة. وانطلقت امتحانات الثانوية العامة يوم 8 يونيو الجاري حيث يؤدى الطلاب اليوم مادة الفيزياء والتاريخ وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية.
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