التعليم: إعلان نتيجة أولى ثانوي الإثنين المُقبل

تحرير:أمينة محمود ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٨ م

طارق شوقي وزير التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد مؤتمر صحفي للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ظهر غد الإثنين، وذلك لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسى 2018/ 2019. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن النتيجة ستتضمن تقييمات وليست درجات كما كان متبعا، على أن يخوض الحاصلون على أقل من 50% في المواد والتي ستُقيم بتقديرات، مثل نتائج الكليات، اختبار الدور الثاني والمقرر له يوليو المقبل.

وأكد شوقي أن نظام منصة الامتحانات أصبح جيدا جدا، وخلال الفترة المقبلة سيتم أخذ ملاحظات الطلاب على القلم الإلكتروني ومساحات الإجابة وغيرها في الاعتبار. وذكر أنه في محافظة شمال سيناء -بكل ظروفها الأمنية- بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيا 2000 طالب في قلب العريش، كما أن نظام الامتحانات نجح كذلك