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التعليم: إعلان نتيجة أولى ثانوي الإثنين المُقبل

تحرير:أمينة محمود ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٨ م
طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد مؤتمر صحفي للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ظهر غد الإثنين، وذلك لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسى 2018/ 2019. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن النتيجة ستتضمن تقييمات وليست درجات كما كان متبعا، على أن يخوض الحاصلون على أقل من 50% في المواد والتي ستُقيم بتقديرات، مثل نتائج الكليات، اختبار الدور الثاني والمقرر له يوليو المقبل.
وأكد شوقي أن نظام منصة الامتحانات أصبح جيدا جدا، وخلال الفترة المقبلة سيتم أخذ ملاحظات الطلاب على القلم الإلكتروني ومساحات الإجابة وغيرها في الاعتبار. وذكر أنه في محافظة شمال سيناء -بكل ظروفها الأمنية- بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيا 2000 طالب في قلب العريش، كما أن نظام الامتحانات نجح كذلك
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زيارة مفاجئة لوزير الشباب والرياضة باستاد القاهرة

قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بزيارة مفاجئة، اليوم السبت، لاستاد القاهرة للتحقق من إتمام أعمال التطوير والتنظيم بالاستاد، وذلك فى إطار المتابعات المستمرة التى يقوم بها الوزير من أجل تحسين الخدمات المقدمة فى الاستادات التي تقام عليها مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والحفاظ عليها، فضلا عن العمل على إزالة أى معوقات من شأنها تأخير العمل. وطالب صبحى، القائمين على استاد القاهرة بتكثيف الجهود من أجل المحافظة على كل ما تم بذله حتى يخرج الاستاد بهذا المستوى الرائع من التنظيم والكفاءة والمظهر الحضارى.
النائب أحمد السجيني

«محلية النواب» تُطالب بوضع لوائح منظمة للمشروعات

دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى ضرورة وضع لوائح منظمة للمشروعات التى يتم تنفيذها فى المحافظات. وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة اعتماد لوائح تضبط إيقاع العمل فى المحافظات، مضيفا: «هناك خلل فى إدارة المشروعات، ويجب وضع خطة عمل ممنهجة مزيلة بجدول زمنى لتنفيذ المشروعات». جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة كيفية تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات فى ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات.
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مجلس النواب يوافق على قرض بـ225 مليون يورو

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم السبت برئاسة على عبد العال، على اتفاق قرض بقيمة 225 مليون يورو بين مصر ممثلة في وزارة الاستثمار وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية من أجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية؛ من أجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 2019/2/12 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
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اتهامات اتحاد الكرة .. شكاوى على طاولة «الأعلى للإعلام»

تناقش لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعها غدا الأحد، برئاسة الكاتب الصحفي جمال شوقي، عضو المجلس ورئيس اللجنة، عدة قضايا، أبرزها شكاوى اتحاد كرة القدم ووزارة التربية والتعليم ضد إعلاميين وصحفيين بسبب اتهامات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وتبحث اللجنة شكوى اتحاد كرة القدم ضد الصفحة الشخصية لأحمد درويش، رئيس تحرير أحد البرامج الرياضية المقدمة على شاشة قناة النهار، والتي وجه عبرها اتهامات لمجلس اتحاد الكرة باستخدام عبارات تمثل "وقائع كاذبة"، خاصة بالحصول على تذاكر مجانية خاصة بمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية.
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نائب رئيس الامتحانات:لا تعديل في نموذج إجابة التاريخ

نفى خالد عبدالحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، صعوبة امتحان التاريخ للشعبة الأدبية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلق أية شكاوى بخصوص صعوبة الامتحان، مؤكدًا أن الامتحان كان من الكتاب المدرسي. وأكد عبدالحكم، أنه لا تعديل في نموذج إجابة التاريخ أو في توزيعة درجات الأسئلة. وشهدت المدارس اليوم السبت، صراخ بعض طلاب الشعبة الأدبية، بسبب صعوبة امتحان التاريخ، مشيرين إلى أن الامتحان أسئلته غير مباشرة وغير واضحة، كما اشتكوا من طول الامتحان، وأنه يحتاج للكتابة المكثفة، ويحتاج لوقت أكبر للإجابة عليه.
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تسريب أجزاء من امتحان «الاستاتيكا» لطلاب الثانوية

نشرت صفحات الغش الإلكتروني، صور من امتحان "الاستاتيكا" الذي يؤديه طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، وذلك بعد مرور نصف ساعة من وقت الامتحان، وعلق بعض الطلاب على منشور الأسئلة بأنهم يريدون حل الأسئلة أيضا. وأكد مسؤولو امتحانات الثانوية، أن غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، تتبع أجزاء الأسئلة المتداولة لتحديد هوية الطالب المسؤول عن تصويرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب واللجنة. كما تداول رواد "فيسبوك"، صورة من نموذج الإجابة الرسمي لامتحان اللغة الأجنبية الأولى التي بدأت اليوم أولى أيام التصحيح فيها داخل الكنترولات.
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«التعليم» تفتتح مركزا للتكامل الحسي والعلاج الوظيفي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، افتتاح مركز للتكامل الحسي والعلاج الوظيفي وتنمية المهارات في مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالمطرية بمحافظة القاهرة، بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك بحضور الدكتورة إنجي مشهور مستشار وزير التربية والتعليم للاحتياجات الخاصة، وهالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كامل الدعم لهم إيمانا من الدولة المصرية بقدراتهم وإمكاناتهم، وبتوجيه مباشر من الدكتور الوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم.
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بعد شكاوى التعبير.. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

علقت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، على ما أثير من بعض طلاب الثانوية العامة في أول أيام الامتحانات، بشأن سؤال التعبير الوظيفي في امتحان مادة اللغة العربية، اليوم السبت، وكونه جاء يطلب من الطالب كتابة تقرير بصيغة الماضي؛ إذ أكدت المصادر، أنه سيتم مراعاة ذلك فى أعمال التصحيح، موضحة أن الطالب الذى أجاب بصيغة الماضى أو المستقبل عن سؤال التعبير، سوف يحصل على درجة السؤال كاملة، ولكن أوضحت المصادر أن هناك شرطا وحيدا وهو أن يكون الطالب قد كتب بلغة تعبيرية سليمة.
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