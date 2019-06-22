القوات المسلحة تنظم دورة تدريبية لـ537 من ذوى القدرات الخاصة بالصعيد

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م

القوات المسلحة تنظم دورة تدريبية

داخل مركز نظم المعلومات التابع للقوات المسلحة بأسيوط، وبالتوافق مع البروتوكول الموقع مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نفذت المنطقة الجنوبية العسكرية إعداد وتأهيل 537 فردا من ذوى القدرات الخاصة من أبناء محافظات الصعيد فى مجال تكنولوجيا المعلومات والحواسب الآلية. وفي ضوء توجيهات وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة باستمرار جهود القوات المسلحة فى دعم خطط التنمية الثقافية والاجتماعية فى صعيد مصر، وإيلاء أهمية قصوى لذوى القدرات الخاصة والاستفادة من طاقتهم وقدراتهم الخلاقة تم تمكين عدد من الخريجين للحصول على فرص عمل بالعديد من الشركات ومؤسسات القطاع المدنى فى صعيد مصر.

وخلال مراسم الاحتفال ألقى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول زكى، للخريجين مؤكدًا حرص القوات المسلحة على توفير سبل الدعم والرعاية لأبناء الشعب المصرى فى إطار دورها الداعم لخطط التنمية الشاملة للدولة.وأشاد محافظ أسيوط بالقدرات والإمكانات التى زود بها مركز نظم المعلومات