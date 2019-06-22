سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إنقاذ 100 مهاجر من الموت غرقًا في البحر المتوسط

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م
مهاجرون
مهاجرون
أعلنت خدمة الإنقاذ البحري في إسبانيا إنقاذ أكثر من 100 مهاجر كانوا على متن ثلاثة قوارب، من الموت غرقًا في البحر المتوسط خلال محاولتهم الوصول إلى شواطئ القارة الأوروبية من شمالي أفريقيا. وقالت خدمة الإنقاذ حسبما ذكرت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية، إنه تم رصد أحد القوارب، يحمل على متنه ثمانية أشخاص في مضيق جبل طارق، فيما تم تحديد موقع قاربين آخرين أكبر حجما شرق المضيق؛ حيث كان على متن أحدهما 58 شخصا والثاني 42 آخرون. وأفادت خدمة الإنقاذ بأن 22 مهاجرًا أُدرجوا على قائمة المفقودين من على متن أحد القوارب يوم الأربعاء الماضي قبل أن يتم الوصول إليه.
من جهته، كشف وزارة الداخلية الإسبانية أن 8 آلاف و834 شخصًا تمكنوا من الوصول إلى البلاد عن طريق البحر دون تصريح خلال الفترة ما بين بداية العام الجاري وحتى الـ 16 من شهر يونيو الجاري.ولفتت الشبكة إلى أن العدد المشار إليه آنفًا يعد أقل من العدد الذي تمكن من الوصول إلى إسبانيا على متن قوارب خلال نفس الفترة
اقرأ المزيد
اعدام

جاسوس لأمريكا.. إعدام موظف في القوات الجوية الإيرانية

أفاد موقع "روسيا اليوم"، أن القضاء العسكري الإيراني، نفذ حكما بإعدام موظف في القوات الجوية التابعة لوزارة الدفاع، بعد اتهامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة. وأصدرت العلاقات العامة في المنظمة القضائية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية بيانا قالت فيه إن تنفيذ الحكم في حق جلال حاجي زوار، جاء بناء على الحكم الصادر بحقه لقيامه بالتجسس لصالح المخابرات "سي آي إي" والحكومة الأمريكيتين. وأكدت الهيئة القضائية أن زوار كان موظفا في القوات الجوية الفضائية في وزارة الدفاع، مضيفة أن حكما بالسجن لمدة 15 عاما بجريمة المشاركة في التجسس قد صدر في حق زوجته.
ماكرون

ميزانية ماكرون تشعل الانقسامات في الاتحاد الأوروبي

لا يزال الاتحاد الأوروبي لا يعرف طريق الاستقرار السياسي، خاصة بعد أن تمكنت منه الانقسامات التي بدورها من المتوقع أن تخلق حالة من الصراع بين القوى الرئيسة في الاتحاد الأوروبي على مدى الأشهر القليلة المقبلة. وبدا من الواضح أن الأزمات السياسية المنتظرة في الاتحاد الأوروبي، لن تكون بسبب غياب التوافق حول الموضوعات الرئيسة على طاولة بروكسل، ولكن لنسف بعض المخططات السياسية التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتولي قيادة منطقة اليورو خلال المستقبل القريب.
العميد-أبو-الفضل-شكارجي

تصعيد جديد من إيران ضد أمريكا: سنرد الرصاصة بـ10

تداعيات الأزمة والتوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبعد استهداف الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز، أمس الخميس وإسقاطها، لم تنتهِ، إذ شهدت، اليوم السبت، تصعيدا جديدا من الجيش الإيراني، بعد تصريح المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، بأن إطلاق طلقة واحدة ضد إيران سيؤدي لإحراق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة، قائلا: "أي خطأ عسكري ضدنا وخاصة من قبل أمريكا وحلفائها يعتبر كإطلاق طلقة على مخزن من البارود، وسيحرق المنطقة وأمريكا ومصالحها وحلفائها سيحترقون في هذه النار".
حريق

مقتل 3 أفراد في حريق مبنى سكني بوسط باريس

لقي 3 أفراد مصرعهم وأصيب شخص آخر بجروح بالغة، في وقت مبكر اليوم السبت، إثر وقوع حريق بمبنى سكني مؤلف من 6 طوابق في وسط العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بحسب رجال إطفاء، والذين أضافوا أنه أصيب 27 شخصا آخرين بجروح طفيفة وتسمم إثر انبعاث الدخان من المبنى المؤلف من 6 طوابق. وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء في باريس، إن المبنى، الواقع في الدائرة الحادية عشرة في العاصمة الفرنسية، يضم مقهى وحماما ومساكن، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز"، نقلًا عن وكالة "فرانس برس".
اقرأ المزيد من الأخبار
ترامب-يرفع-علامة-النصر

ترامب يغير موقفه من المهاجرين: أحبهم

أجرى، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول مقابلة مع شبكة تليفزيون ناطقة باللغة الإسبانية، تحدث فيها عن البطالة وعن المهاجرين، وذلك بعد 3 أيام من إطلاق حملته للانتخابات الرئاسية 2020، التي أعلن عنها يوم الثلاثاء الماضي. وقال ترامب: "أنا أحب المهاجرين"، ومن الواضح أن هذه محاولة منه لكسب الأمريكيين ذوي الأصول اللاتينية، إلا أن الصحفي الذي يجري المقابلة اتهم الرئيس الأمريكي بالقسوة الشديدة تجاه المهاجرين، فقاطعه الأخير قائلا: "هل تعني المهاجرين السريين؟ كنت طيبا جدا مع المهاجرين".
غرق

غرق صيادين في بحيرة المنزلة بالدقهلية

لقي اثنان من صيادي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية مصرعهما غرقا، اليوم الخميس، في أثناء الصيد ببحيرة المنزلة، إذ جرفهما التيار، وقام الأهالي بانتشالهما ونقل جثمانيهما إلى مستشفى المطرية المركزي. تبين أن أحدهما سقط في المياه ولعدم تمكنه من السباحة غرق، وحاول الثاني إنقاذه فغرق هو الآخر وجرفهما تيار المياه. تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بوصول جثتين إلى مستشفى المطرية بداعي الغرق.
مهاب-مميش (1)

مميش: بحيرة فيكتوريا ستوفر فرص عمل لشباب إفريقيا

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية، إن مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط سيعطي قيمة مضافة للقارة الإفريقية، مؤكدًا أنه يساعد في نجاح تبادل التجارة بين الدول المختلفة، كما سيخلق حياة وفرص جيدة للعمل للشباب المصري والإفريقي، مشيرًا إلى أن المشروع سيستفيد منه كل الشعوب الإفريقية. وأضاف: "مصر وإفريقيا في مركب واحدة وليس أمامنا غير العمل لصالح شعوبنا ويجب أن نتكاتف الأيدي ونخلص النوايا لنجاح ذلك المشروع وغيره من المشروعات التي ستنهض بالقارة ككل".
شينجن 3

تعديلات «شنجن» .. أعباء مادية وتسهيلات للأوروبيين

في محاولة لتحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين، وفي الوقت ذاته للحد من موجات الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية التي تزايدت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلات جديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة "شنجن" التي من المقرر أن توفر إجراءات أسرع وأوضح للمسافرين دائمي التردد على البلدان المعنية، باستثناء زيادة رسوم الحصول على التأشيرة. تلك التعديلات اقترحت لأول مرة عام 2018، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2020 لو تمت المصادقة عليها بشكل نهائي، والتي من المفترض أن يوافق مجلس أوروبا عليها اليوم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org