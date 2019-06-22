رياضة

مدرب الكونغو: خسرنا من أوغندا لهذا السبب

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ م
الكونغو و أوغندا
الكونغو و أوغندا
أكد فلوران إيبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو، على أحقية انتصار منتخب أوغندا على منتخب بلاده، مهنئًا سباسيتان ديسابر المدير الفني لأوغندا على فوزه وأداء فريقه خلال المباراة، وصرح إيبينجي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أهنئ ديسابر وفريق أوغندا على الفوز المستحق، قدمنا مباراة سيئة اليوم ولم نكن الطرف الأفضل على الإطلاق". بهذه النتيجة يتصدر المنتخب الأوغندي المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، ويأتي في الوصافة منتخب مصر بنفس الرصيد، لكن فارق الأهداف يصب في صالح المنتخب الأوغندي، بينما يتذيل المنتخب الكونغولي والزيمبابوي المجموعة بدون نقاط.
وحقق المنتخب الأوغندي فوزًا مستحقا على نظيره منتخب جمهورية الكونغو بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، سجل هدفي المباراة كل من باتريك كادو في الدقيقة 14 وإيمانويل
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نيجيريا-و بروندي‎ (1)

كان 2019.. نيجيريا تخطف فوزا صعبا من بوروندي

خطف المنتخب النيجيرى فوزًا صعبا من نظيره البوروندى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أوديون إيجلو مهاجم منتخب النسور فى الدقيقة 77 من عمر المباراة. وظهر المنتخب النيجيرى بمستوى سيئ معظم أوقات اللقاء، لكنه نجح فى اقتناص هدف من منتخب بوروندي الذى ظهر بمستوى متميز وكان ندا قويا، لكنه فشل فى الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.
محمد-فضل

محمد فضل عن أمم إفريقيا: مازال هناك الكثير

كشف محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، فى تصريحات له أن نجاح حفل افتتاح البطولة الإفريقية والذى أقيم أمس الجمعة على استاد القاهرة كان مجرد بداية فقط، وأشار فضل اليوم السبت، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الورقة والقلم" إلى أن اللجنة المنظمة مازال لديها الكثير، قائلا: «ما زال هناك الكثير من التفاصيل التنظيمية المُعدة على مدار البطولة». وانطلقت أمس الجمعة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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مجموعة مصر.. أوغندا تضرب جمهورية الكونغو في كان 2019

حقق المنتخب الأوغندي فوزًا مستحقا على نظيره منتخب جمهورية الكونغو، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، سجل هدفي المباراة كل من باتريك كادو في الدقيقة 14 وإيمانويل أوكوي في الدقيقة 48. وأظهرت المباراة الكفاءة للمنتخب الأوغندي تحت قيادة الفرنسي ديسابر، حيث ظهر اللاعبون في حالة فنية عالية وحدوا من خطورة لاعبي منتخب الكونغو، كما استغلوا الكرات العرضية التي كانت العامل الرئيسي في فوز المنتخب الأوغندي.
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أوغندا

مجموعة مصر.. أوغندا تضرب جمهورية الكونغو في كان 2019

حقق المنتخب الأوغندي فوزًا مستحقا على نظيره منتخب جمهورية الكونغو، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، سجل هدفي المباراة كل من باتريك كادو في الدقيقة 14 وإيمانويل أوكوي في الدقيقة 48. وأظهرت المباراة الكفاءة للمنتخب الأوغندي تحت قيادة الفرنسي ديسابر، حيث ظهر اللاعبون في حالة فنية عالية وحدوا من خطورة لاعبي منتخب الكونغو، كما استغلوا الكرات العرضية التي كانت العامل الرئيسي في فوز المنتخب الأوغندي.
ديسابر (2)

التشكيل الرسمي لمنتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا

يبحث منتخبا الكونغو الديمقراطية وأوغندا عن بداية جيدة في مشوارهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل، وذلك عندما يلتقيان اليوم السبت، في تمام الساعة الـ4:30 عصرًا، باستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي مصر وزيمبابوي، وهذه هي المباراة الرسمية الخامسة التي تجرى بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، لكنها الأولى في بطولات أمم إفريقيا، إذ سبق أن التقيا في أربع مواجهات سابقة، وحقق كل منتخب الانتصار في مناسبتين.
منتخب-اوغندا‎ (3)

مجموعة مصر.. صدام بين الكونغو الديمقراطية وأوغندا

يبحث منتخبا الكونغو الديمقراطية وأوغندا عن بداية جيدة في مشوارهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل، وذلك عندما يلتقيان اليوم السبت، في تمام الساعة الـ4.30 عصرًا، باستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي مصر وزيمبابوي، وهذه هي المباراة الرسمية الخامسة التي تجرى بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، لكنها الأولى في بطولات أمم إفريقيا، حيث سبق أن التقيا في أربع مواجهات سابقة، وحقق كل منتخب الانتصار في مناسبتين.
زيمبابوي‎ (4)

كان 2019.. بيليات يقود خط هجوم زيمبابوي أمام مصر

أعلن سنداي شيدزامبو المدير الفني لمنتخب زيمبابوي تشكيل الفريق والذي سيخوض به مباراة مصر في افتتاح بطولة أمم إفريقيا والمقرر لها اليوم الجمعة في العاشرة مساء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
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