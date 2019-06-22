مدرب الكونغو: خسرنا من أوغندا لهذا السبب

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ م

الكونغو و أوغندا

أكد فلوران إيبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو، على أحقية انتصار منتخب أوغندا على منتخب بلاده، مهنئًا سباسيتان ديسابر المدير الفني لأوغندا على فوزه وأداء فريقه خلال المباراة، وصرح إيبينجي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أهنئ ديسابر وفريق أوغندا على الفوز المستحق، قدمنا مباراة سيئة اليوم ولم نكن الطرف الأفضل على الإطلاق". بهذه النتيجة يتصدر المنتخب الأوغندي المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، ويأتي في الوصافة منتخب مصر بنفس الرصيد، لكن فارق الأهداف يصب في صالح المنتخب الأوغندي، بينما يتذيل المنتخب الكونغولي والزيمبابوي المجموعة بدون نقاط.

وحقق المنتخب الأوغندي فوزًا مستحقا على نظيره منتخب جمهورية الكونغو بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، سجل هدفي المباراة كل من باتريك كادو في الدقيقة 14 وإيمانويل

وحقق المنتخب الأوغندي فوزًا مستحقا على نظيره منتخب جمهورية الكونغو بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، سجل هدفي المباراة كل من باتريك كادو في الدقيقة 14 وإيمانويل أوكوي في الدقيقة 48.



وأضاف: "أوغندا منافس صعب للغاية، عانينا أمامه خصوصا في الكرات الثابتة، كما خسرنا معركة كبيرة في وسط الملعب، وبالتالي خسرنا المباراة والنقاط الثلاث".



وتابع: "منتخب أوغندا وضعنا في موقف صعب خلال المباراة، مما دفعنا إلى انتهاج أسلوب الكرات الطولية لمحاولة مفاجأة دفاعهم، وسط ملعبهم كان منظما للغاية ووجدنا صعوبة في اختراقه".