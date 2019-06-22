«منال والحرام»..المؤبد يكتب نهاية جريمة الفقر والكيف

خرج الزوج من محبسه يبحث عن طليقته أملا في بناء حياة جديدة، فعلم أنها أصبحت تمارس الحرام وسقطت في بحر الرذيلة ولم يقتنع وتوجه لإقناعها بالعودة لـ«عصمته»، عايرته فقتلها
يعمل «خالد» في مجال المقاولات، متزوج منذ 10 سنوات، رزقه الله بطفل أسماه «يوسف»، طلّق زوجته بسبب خلافات زوجية جسيمة بينهما، واتفق معها قبل الطلاق، على أن يتولى تربية «يوسف» بسبب حبه الشديد له وتعلقه به.
وافقت الأم؛ رغبة في عدم تدمير مستقبل طفلها، مرت السنوات وكبر «يوسف»، ونتيجة انغماس والده مع صحبة «الشر والكيف»، خرج الطفل من مدرسته، واتجه للشارع، وكان مصيره مؤسسة الأحداث في قضية تسول، جن جنون الأم ولسان حالها يحدثها «رضينا بالهم والهم مش راضي بينا».
زادت الفجوة أكثر بين الأب والأم، ولم يرغب خالد في إيصال زوجته «منال» بدار المؤسسة العقابية التي يقضي فيها يوسف فترة حبسه على ذمة القضية، تطورت الخلافات أكثر فيما بينهما، وأصبح الابن ناقما على والده وحمّله مسؤولية انفصاله عن والدته، وتطور به الأمر إلى أن قام بضرب زميل له بالمؤسسة العقابية،
زادت الفجوة أكثر بين الأب والأم، ولم يرغب خالد في إيصال زوجته «منال» بدار المؤسسة العقابية التي يقضي فيها يوسف فترة حبسه على ذمة القضية، تطورت الخلافات أكثر فيما بينهما، وأصبح الابن ناقما على والده وحمّله مسؤولية انفصاله عن والدته، وتطور به الأمر إلى أن قام بضرب زميل له بالمؤسسة العقابية، فتم نسخ قضية أخرى له من داخل حبسه.
عاش «خالد» في حيرة، وازداد تعلقه بأرباب السوابق، ليلحق بابنه ويتم حبسه في قضية تعاطي مخدرات وتسهيل أعمال دعارة قيدت برقم 12057 جنايات مصر القديمة، حيث صدر حكما بحبسه 3 سنوات.
طيلة العامين، وهى فترة حبس الأب خالد، لم تر منال طفلها يوسف قط، لأنها لم تكن تعلم مكان حبسه في الأساس، ضاق بها الحال، حتى تعرفت على أحد الشباب، ونشأت بينهما علاقة عاطفية، تطورت إلى لقاءات محرمة فيما بينهما، تارة في شقة صغيرة كانت تستأجرها وتارة أخرى في منزل صديقة لها بالمنطقة.
تناست منال طليقها تماما وكذلك طفلها، الذي لم يجد من يسأل عنه مطلقا، فالأب محبوس في قضية مخدرات، والأم قادتها شهواتها وشيطانها إلى بحر الرذيلة التي وقعت فيها بفعل فتيات أخريات.
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خرج خالد من محبسه، على أمل أن يبدأ حياة جديدة، وراوده فكره وخياله أن يعود للارتباط والزواج مجددا بطليقته، لأنها أم طفله، كان الزوج الخارج لحياة جديدة يحلم بأن يرمم جراحه وأوجاعه التي عاشها طيلة سنوات، لكنه فكر متأخرا، فقد ساءت أخلاق طليقته وأصبحت من السيدات المشهور عنهن ممارسة الرذيلة في منطقة مصر القديمة، وأصبح لها كارت معلومات واتهامات لدى ضباط شرطة مباحث الآداب، حيث تم حبسها 3 أشهر على ذمة قضية تسهيل أعمال دعارة،
بدأ الزوج التعيس، في رحلة الوصول إلى طليقته، غير أنها وما أن وصل للمنطقة التي تقيم بها، حتى عرف بسجلها ونشاطها المحرم، تزايدت بداخله دوافع الانتقام والترهيب والترغيب لدى «منال» أملا في العودة من جديد لعش الزوجية، واعتبار ما فات كأن لم يكن.
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من خلال علاقات «خالد» بأرباب السوابق ومسجلي الخطر بالمنطقة، نجح في الوصول إلى أحد الأوكار التي تقيم بها منال رفقة سيدات وفتيات أخريات، وما أن شاهدها حتى دار بينهما حديث، أبدى فيه «خالد» رغبته في الارتباط بها مجددا، فباغتته منال بقولها «مستحيل أوافق عليك تاني يا جربوع.. إنت بقيت رد سجون خلاص»، تركها الزوج وانصرف على أمل العودة لها مجددا لإقناعها بترميم ما مضى من جراح وأوجاع.
بالفعل توجه خالد مرة ثانية إلى «منال»، وتودد لها في سبيل العودة إلى عصمته ثانيا، غير أنها كررت على مسامعه نفس الكلمات التي وجهتها إليه في اللقاء السابق، لم يدر الزوج إلا وهو يخرج مطواة كانت بين طيات ملابسه، وسدد لها طعنتين نافذتين في وسط الشارع، بمنطقة عزبة خير الله، لتلفظ أنفاسها الأخيرة في وضح النهار، على مرأى ومسمع من الأهالي، وتوجه بعدها مباشرة الزوج إلى قسم شرطة مصر القديمة، معترفا بجريمته التي ارتكبها في حق طليقته، قبل ان يتم حبسه على ذمة التحقيقات، وإحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكما بالسجن المؤبد، بتهمة القتل العمد.
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