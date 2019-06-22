جريمة

«منال والحرام»..المؤبد يكتب نهاية جريمة الفقر والكيف

خرج الزوج من محبسه يبحث عن طليقته أملا في بناء حياة جديدة، فعلم أنها أصبحت تمارس الحرام وسقطت في بحر الرذيلة ولم يقتنع وتوجه لإقناعها بالعودة لـ«عصمته»، عايرته فقتلها
تحرير:تهامي البنداري ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ م
متهم أمام المباحث- أرشيفية
متهم أمام المباحث- أرشيفية
يعمل «خالد» في مجال المقاولات، متزوج منذ 10 سنوات، رزقه الله بطفل أسماه «يوسف»، طلّق زوجته بسبب خلافات زوجية جسيمة بينهما، واتفق معها قبل الطلاق، على أن يتولى تربية «يوسف» بسبب حبه الشديد له وتعلقه به. وافقت الأم؛ رغبة في عدم تدمير مستقبل طفلها، مرت السنوات وكبر «يوسف»، ونتيجة انغماس والده مع صحبة «الشر والكيف»، خرج الطفل من مدرسته، واتجه للشارع، وكان مصيره مؤسسة الأحداث في قضية تسول، جن جنون الأم ولسان حالها يحدثها «رضينا بالهم والهم مش راضي بينا».
زادت الفجوة أكثر بين الأب والأم، ولم يرغب خالد في إيصال زوجته «منال» بدار المؤسسة العقابية التي يقضي فيها يوسف فترة حبسه على ذمة القضية، تطورت الخلافات أكثر فيما بينهما، وأصبح الابن ناقما على والده وحمّله مسؤولية انفصاله عن والدته، وتطور به الأمر إلى أن قام بضرب زميل له بالمؤسسة العقابية،
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تهريب بضائع

إحباط تهريب جلود ثعابين بـ11 مليون جنيه في أسوان

أحبطت جمارك منفذ قسطل في أسوان، برئاسة سلامة هلال مهدي، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل وجلود الثعابين والورل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريحات صحفية، إنه بناء على إخبارية سرية بمحاولة سائق سوري الجنسية قادم من الخرطوم بتهريب كمية من البضائع داخل سيارته، تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة. وأضاف المصدر، أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود كمية كبيرة من مستحضرات التجميل و1500 متر جلود ثعبان الأصلة والورل الطبيعية.
خلافات-زوجية-طلاق

مستشارك القانوني.. كيف تتمكنين من «مسكن الزوجية»؟

ألزم قانون الأحوال الشخصية الزوج المطلق بتوفير مسكن مستقل مناسب لأطفاله الصغار، تستمر الزوجة المطلقة في حيازة هذا المسكن طوال المدة القانونية لحضانة الصغار، ليصبح هذا المسكن حقا مكتسبا لكل أم مطلقة حاضنة، أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة للوفاة أو عدم الصلاحية، باعتبار أن مرحلة طفولة الأبناء يعجزون خلالها عن مراعاة مصالحهم وحدهم، ويحق للمتزوجة التي لم تنفصل عن زوجها أن تطالب بتمكينها من مسكن الزوجية، حال وقوع خلافات بينهما، شريطة أن تكون حاضنة لأطفال صغار. «التحرير» توضح في خطوات كيفية تمكين الزوجة أو المطلقة من مسكن الزوجية.
الشرطة - استعدادات أمنية (3)

أسبوع الحسم.. يد تؤمن ضيوف «الكان» ويد تحفظ البلاد

"يد تؤمن ضيوف الكان وأخرى تحمي البلاد" تلخص هذه العبارة جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية طوال الأيام الماضية التي سبقت انطلاق العرس الإفريقي على أرض المحروسة -حيث أقيم حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مساء أمس الجمعة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- اجتماعات عدة شهدتها أروقة وزارة القبضة الحديدية لمراجعة اللمسات الأخيرة لخطة تأمين "كان 2019" التي تستضيفها البلاد في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل وذلك بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.
احمد-شوبير (4)

خزنة وسلم وأقدام.. رحلة حل لغز سرقة فيلا ابنة شوبير

طقس حار وأجواء مشمسة في نهار يوم جديد في الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، هدوء يسود ديوان قسم شرطة أول أكتوبر مع انخفاض تردد المواطنين على القسم في ظل حالة من الاستقرار الأمني وسط انتشار الدوريات الشرطية ويقظة عناصر الأكمنة الثابتة والمتحركة على حد سواء للتصدي بحزم وقوة لأي محاولة للخروج عن القانون لاسيما العناصر الإجرامية تنفيذا لخطة وزارة الداخلية التي وضعها اللواء محمود توفيق ويتابع تنفيذها على أرض الواقع بمختلف المحافظات بالتواصل المستمر مع مساعديه.
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متهم-بحيازة-هيروين

«زبايني أغنياء».. اعترافات تاجر هيروين بالحوامدية

تمكن ضباط قسم شرطة الحوامدية من ضبط عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات، إذ تم ضبطه وبحوزته 60 تذكرة هيروين، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه تخصص فى الاتجار في مخدر الهيروين، بسبب ارتفاع قيمته، لأن نسبة المكسب من بيعه أكبر من الحشيش، لكون متعاطيه من الأثرياء، وأضاف أنه كان يستعد لترويج الكمية المضبوطة بحوزته على عملائه، مع زيادة الإقبال على شراء المخدر خلال تلك الأيام بسبب اقتراب حلول عيد الفطر، وأرشد المتهم عن مصدر حصوله على المواد المخدرة.
محكمة

بينهم طفل.. سجن وغرامة لـ3 تجار «هيروين»

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 3 مزارعين من الأعراب، بينهم طفل في السادسة عشر من عمره، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع تغريمهم جميعا 10 آلاف جنيه، لاتهامهم في القضية رقم 141 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بحيازة كمية من جوهر «الهيروين» المخدر، فضلا عن استعانتهم بسلاح ناري وطلقات للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.
سجن

بسبب تسعيرة المخدرات.. حبس قاتل سباك في الخانكة

أمرت نيابة الخانكة بإشراف المحامي العام لنيابات شمال بنها، حبس عاطل متهم بقتل سباك بطلقات نارية، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على أسعار شراء المخدرات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة يفيد حدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفى بناحية عزبة الخفراء بمنطقة الجبل الأصفر – دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين "أشرف.م.م" 38 عامًا، سباك، ومقيم بالعنوان سالف الذكر، وتوفي إثر إصابته بطلقات نارية بمنطقة البطن وحدوث نزيف حاد وتهتك بالأمعاء.
بنزين سوق سوداء

ضبط 49 ألف لتر بنزين و6 أطنان عسل في حملات تموينية

شنت الأجهزة الأمنية، حملة لضبط الأسواق، ومنع جرائم الغش التجاري والتلاعب فى السلع التموينية المدعمة بالقاهرة، ونجحت قوات الحملة فى ضبط مدير محطة وقود، يقوم بتجميع كميات من الوقود قدرت بـ 49 ألف لتر بنزين، بقصد بيعها في السوق السوداء بمصر القديمة، وتبين استيلاء المتهم على تلك الكميات عن طريق تلاعبه بعدم إثبات تلك الكميات بالدفتر المعد لذلك، تمهيدًا للاستيلاء عليها وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وإهدار أموال الدعم التى توفرها الدولة للمواطنين.
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