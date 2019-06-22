رياضة

محمد فضل عن أمم إفريقيا: مازال هناك الكثير

تحرير:محمد جمال ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٢ م
محمد فضل
محمد فضل
كشف محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، فى تصريحات له أن نجاح حفل افتتاح البطولة الإفريقية والذى أقيم أمس الجمعة على استاد القاهرة كان مجرد بداية فقط، وأشار فضل اليوم السبت، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الورقة والقلم" إلى أن اللجنة المنظمة مازال لديها الكثير، قائلا: «ما زال هناك الكثير من التفاصيل التنظيمية المُعدة على مدار البطولة». وانطلقت أمس الجمعة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابع فضل عن التنظيم قائلا: "إن البطولة الإفريقية مشروع دولة، حيث يشارك في تنظيمها عدد كبير من القطاعات، مؤكدًا أن مصر دولة قوية وأثبتت أنها تجيد تقديم هذا النوع من الفعاليات". وأنهى مدير البطولة الإفريقية تصريحاته قائلا: «أهم شيء حدث أمس أن الشعب المصري شعر بالفخر، كل هذه الجهود تستهدف في الأساس
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نيجيريا-و بروندي‎ (1)

كان 2019.. نيجيريا تخطف فوزا صعبا من بوروندي

خطف المنتخب النيجيرى فوزًا صعبا من نظيره البوروندى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أوديون إيجلو مهاجم منتخب النسور فى الدقيقة 77 من عمر المباراة. وظهر المنتخب النيجيرى بمستوى سيئ معظم أوقات اللقاء، لكنه نجح فى اقتناص هدف من منتخب بوروندي الذى ظهر بمستوى متميز وكان ندا قويا، لكنه فشل فى الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.
الكونغو و أوغندا

مدرب الكونغو: خسرنا من أوغندا لهذا السبب

أكد فلوران إيبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو، على أحقية انتصار منتخب أوغندا على منتخب بلاده، مهنئًا سباسيتان ديسابر المدير الفني لأوغندا على فوزه وأداء فريقه خلال المباراة، وصرح إيبينجي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أهنئ ديسابر وفريق أوغندا على الفوز المستحق، قدمنا مباراة سيئة اليوم ولم نكن الطرف الأفضل على الإطلاق". بهذه النتيجة يتصدر المنتخب الأوغندي المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، ويأتي في الوصافة منتخب مصر بنفس الرصيد، لكن فارق الأهداف يصب في صالح المنتخب الأوغندي، بينما يتذيل المنتخب الكونغولي والزيمبابوي المجموعة بدون نقاط.
أوغندا

مجموعة مصر.. أوغندا تضرب جمهورية الكونغو في كان 2019

حقق المنتخب الأوغندي فوزًا مستحقا على نظيره منتخب جمهورية الكونغو، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، سجل هدفي المباراة كل من باتريك كادو في الدقيقة 14 وإيمانويل أوكوي في الدقيقة 48. وأظهرت المباراة الكفاءة للمنتخب الأوغندي تحت قيادة الفرنسي ديسابر، حيث ظهر اللاعبون في حالة فنية عالية وحدوا من خطورة لاعبي منتخب الكونغو، كما استغلوا الكرات العرضية التي كانت العامل الرئيسي في فوز المنتخب الأوغندي.
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الافتتاح (5)

الكاف عن افتتاح أمم إفريقيا: مصر بهرت العالم

تحت عنوان "فخر إفريقيا" نشر الموقع الرسمى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تقريرا عن حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، الذي أقيم على استاد القاهرة مساء أمس الجمعة، وجاء فى التقرير أن حفل الافتتاح كان "تريند" على كل منصات مواقع التواصل الاجتماعى، كما أشار الكاف في تقريره إلى أن الحفل رغم قصر مدته وبساطته فإنه كان عظيما ورائعا ولفت انتباه وأنظار العالم كله، كما شدد التقرير على أن الحفل يستحق الثناء من كل مسؤولي كرة القدم، في جميع أنحاء العالم.
الجماهير (3)

لأن النشيد الوطني أجمل.. الكرة للجماهير

لسنوات ظل الباب أمامه مغلقا، أعاد الـ«تي شيرت والفورفوزيلا وعلم ناديه» إلى الدولاب، ينتظر اللحظة التي سيخرج فيها هذه الأشياء، وينفض عنها التراب، ويخرج معها المارد الذي بداخله، ليملأ جنبات الاستاد تشجيعا، يشبع سنوات الحرمان، يخفق قلبه خوفا مع كل هدف يقترب من شباك فريقه، ويخفق حبا مع كل هدف يسكن شباك المنافس، ظلت هذه الأحلام تراوده في منامه وواقعه، أنه سيعود يومًا إلى «الكورفا»، إلى حيث ينتمي ويفرح ويحزن، «أنا أحفظ مداخل ومخارج الاستاد، أحفظ كل شبر، أريد العودة».
الافتتاح (8)

الكاف عن ستاد القاهرة:"جمال مش عادى"

تغزل الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في ظهور جماهير استاد القاهرة الجمالي والمُذهل، في افتتاحية كأس الأمم الإفريقية والاستعدادات الخاصة التى سبقت الافتتاح الرائع لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 . وظهر الحفل مبهرا إذ بدأ بعرض التنورة الصوفي، مع شاشة غطت أرضية ستاد القاهرة الدولي بالكامل، وضع فوقها مجسمات للأهرامات الثلاثة. وجاء تعليق حساب الكاف عبر تويتة على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"عن الحضور الجماهيرى قائلا:"ستاد القاهرة الدولي يتزين بجماهير الفراعنة" .
الرئيس-عبدالفتاح-السيسى (2)

السيسي يفتتح «كان 2019»: مرحبا بأبناء قارتنا الغالية

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، كلمة في افتتاح البطولة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو المقبل، وحازت مصر على تنظيمها بعد سحبها من الكاميرون. وقال السيسي في كلمته: "أشقاؤنا شعوب الدول الإفريقية العريقة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعا، وبالإخوة الأعزاء أبناء قارتنا الإفريقية الغالية في وطنهم الثاني مصر، متمنيا لهم جميعا التوفيق، على بركة الله نفتتح بطولة كأس الأمم الإفريقية".
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