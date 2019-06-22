محمد فضل عن أمم إفريقيا: مازال هناك الكثير

تحرير:محمد جمال ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٢ م

محمد فضل

كشف محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، فى تصريحات له أن نجاح حفل افتتاح البطولة الإفريقية والذى أقيم أمس الجمعة على استاد القاهرة كان مجرد بداية فقط، وأشار فضل اليوم السبت، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الورقة والقلم" إلى أن اللجنة المنظمة مازال لديها الكثير، قائلا: «ما زال هناك الكثير من التفاصيل التنظيمية المُعدة على مدار البطولة». وانطلقت أمس الجمعة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع فضل عن التنظيم قائلا: "إن البطولة الإفريقية مشروع دولة، حيث يشارك في تنظيمها عدد كبير من القطاعات، مؤكدًا أن مصر دولة قوية وأثبتت أنها تجيد تقديم هذا النوع من الفعاليات". وأنهى مدير البطولة الإفريقية تصريحاته قائلا: «أهم شيء حدث أمس أن الشعب المصري شعر بالفخر، كل هذه الجهود تستهدف في الأساس