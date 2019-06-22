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مجلس النواب يوافق على قرض بـ225 مليون يورو

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م
النواب
النواب
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم السبت برئاسة على عبد العال، على اتفاق قرض بقيمة 225 مليون يورو بين مصر ممثلة في وزارة الاستثمار وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية من أجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية؛ من أجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 2019/2/12 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وقرر رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، رفع الجلسه على أن تعاود الانعقاد غدا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة
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زيارة مفاجئة لوزير الشباب والرياضة باستاد القاهرة

قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بزيارة مفاجئة، اليوم السبت، لاستاد القاهرة للتحقق من إتمام أعمال التطوير والتنظيم بالاستاد، وذلك فى إطار المتابعات المستمرة التى يقوم بها الوزير من أجل تحسين الخدمات المقدمة فى الاستادات التي تقام عليها مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والحفاظ عليها، فضلا عن العمل على إزالة أى معوقات من شأنها تأخير العمل. وطالب صبحى، القائمين على استاد القاهرة بتكثيف الجهود من أجل المحافظة على كل ما تم بذله حتى يخرج الاستاد بهذا المستوى الرائع من التنظيم والكفاءة والمظهر الحضارى.
النائب أحمد السجيني

«محلية النواب» تُطالب بوضع لوائح منظمة للمشروعات

دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى ضرورة وضع لوائح منظمة للمشروعات التى يتم تنفيذها فى المحافظات. وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة اعتماد لوائح تضبط إيقاع العمل فى المحافظات، مضيفا: «هناك خلل فى إدارة المشروعات، ويجب وضع خطة عمل ممنهجة مزيلة بجدول زمنى لتنفيذ المشروعات». جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة كيفية تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات فى ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات.
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اتهامات اتحاد الكرة .. شكاوى على طاولة «الأعلى للإعلام»

تناقش لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعها غدا الأحد، برئاسة الكاتب الصحفي جمال شوقي، عضو المجلس ورئيس اللجنة، عدة قضايا، أبرزها شكاوى اتحاد كرة القدم ووزارة التربية والتعليم ضد إعلاميين وصحفيين بسبب اتهامات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وتبحث اللجنة شكوى اتحاد كرة القدم ضد الصفحة الشخصية لأحمد درويش، رئيس تحرير أحد البرامج الرياضية المقدمة على شاشة قناة النهار، والتي وجه عبرها اتهامات لمجلس اتحاد الكرة باستخدام عبارات تمثل "وقائع كاذبة"، خاصة بالحصول على تذاكر مجانية خاصة بمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية.
الجماهير (1)

بينهم أفارقة.. إسعاف 100 مشجع في بطولة أمم إفريقيا

قدمت الخدمات الطبية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، العلاج لـ101 حالة من مشجعي بطولة الأمم الإفريقية من المصريين وغير المصريين، والتي انطلقت مساء أمس على ملعب ستاد القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة، أن الحالات منهم 98 مصريا تراوحت إصاباتهم بين ضيق بالتنفس، وهبوط بالدورة الدموية، و3 من جنسيات إفريقية وعربية، تنوعت التشخيصات الطبية الخاصة بهم بين اشتباه بأزمة قلبية، وألم بالبطن، وارتجاع بالمعدة وآلام بالصدر، تم تقديم الخدمات لهم داخل الاستاد عن طريق لفرق الإسعافية المنتشرة داخل الاستاد.
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الجلسة-العامة-مجلس-النواب-غياب-الاعضاء

تعرف على ميزانية وزارة العدل والهيئات القضائية بالموازنة الجديدة

ناشدت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارتي المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بأن يتم التنسيق بين الوزاراتين لتحقيق مطالب وزارة العدل فى ضوء الإمكانيات المتاحة بقدر الإمكان.? وأكدت اللجنة في تقريرها حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوزارة العدل، وهيئاتها الخدمية لعام 2019/2020، على ضرورة دعم السلطة القضائية والاستمرار فى تطوير وتجديد وسائل العمل بهذه السلطة الحيوية والتوسع فى استخدام الأجهزة الحديثة والتطوير الإدارى بما يتناسب مع النمو المطرد فى حجم العمل حتى تصبح أجهزة العدالة قادرة على النهوض بأعبائها المتزايدة.
مجلس-النواب (3)

تعرف على قيمة العلاوة الدورية للموظفين بالموازنة الجديدة

يناقش البرلمان في جلسته العامة، والمقرر لها السبت المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ومن المقرر أن يستعرض التقرير على الجلسة العامة، النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة. كما تناقش الجلسة، التقارير الخاصة باللجان النوعية، منها مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل "2018 - 2019 / 2021 - 2022"
مجلس-النواب

الموازنة والعلاوة.. تقارير اللجان على مائدة البرلمان

يناقش البرلمان في جلسته العامة، والمقرر لها السبت المقبل، عددا من التقارير الخاصة باللجان النوعية، على رأسها التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل "2018 - 2019 / 2021 - 2022"، وخطة العام الثاني "2019 / 2020"، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي. كما تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون الحكـومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
موظفين-الدوله-القطاع-العام-

«قوى عاملة البرلمان» توافق مبدئيا على قانون العلاوات

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مبدئيًّا على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة، بتقرير حدٍّ أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة. وقالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة مع القانون: "الهدف من هذه العلاوة هو تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، سواء المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين".
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