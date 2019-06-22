مجلس النواب يوافق على قرض بـ225 مليون يورو

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م

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وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم السبت برئاسة على عبد العال، على اتفاق قرض بقيمة 225 مليون يورو بين مصر ممثلة في وزارة الاستثمار وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية من أجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية؛ من أجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 2019/2/12 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وقرر رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، رفع الجلسه على أن تعاود الانعقاد غدا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة