شاهد.. محمد منير يستعد لحفله في ألمانيا

تحرير:التحرير ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

محمد منير

على مدار الأيام الماضية، ترددت أنباء بشأن خضوع الفنان محمد منير لعملية جراحية في أحد المستشفيات في ألمانيا، وقد انتشرت تلك الأنباء على صفحات مواقع التواصل المختلفة بشكل واسع، خاصة أن الفنان لم يصدر منه رد على تلك الأخبار. لكن الحساب الرسمي لـ"الكينج" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حسم الأمر، حيث رد على تلك الشائعات بنشر صور لـ"منير" أثناء استعداده للمشاركة في حفل غنائي لصديقه الفنان عادل الطويل، الذي يحييه في مدينة دورتموند الألمانية مساء اليوم السبت.

يذكر أن قائد الفرقة الموسيقية الخاصة بـ"منير"، الموزع شريف نور، نفى منذ أيام ما قيل حول تعرض النجم إلى أزمة صحية، مطمئنًا محبيه على حالته، وأنه يجري جولة أوروبية، موضحًا، أن منير حزن بشدة بسبب تلك الشائعة التي انتشرت حوله. منير يستعد لحفل غنائي في مهرجان "جرش" للثقافة والفنون الذي يقام في الأردن في