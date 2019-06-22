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شاهد.. محمد منير يستعد لحفله في ألمانيا

تحرير:التحرير ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
محمد منير
محمد منير
على مدار الأيام الماضية، ترددت أنباء بشأن خضوع الفنان محمد منير لعملية جراحية في أحد المستشفيات في ألمانيا، وقد انتشرت تلك الأنباء على صفحات مواقع التواصل المختلفة بشكل واسع، خاصة أن الفنان لم يصدر منه رد على تلك الأخبار. لكن الحساب الرسمي لـ"الكينج" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حسم الأمر، حيث رد على تلك الشائعات بنشر صور لـ"منير" أثناء استعداده للمشاركة في حفل غنائي لصديقه الفنان عادل الطويل، الذي يحييه في مدينة دورتموند الألمانية مساء اليوم السبت.
يذكر أن قائد الفرقة الموسيقية الخاصة بـ"منير"، الموزع شريف نور، نفى منذ أيام ما قيل حول تعرض النجم إلى أزمة صحية، مطمئنًا محبيه على حالته، وأنه يجري جولة أوروبية، موضحًا، أن منير حزن بشدة بسبب تلك الشائعة التي انتشرت حوله. منير يستعد لحفل غنائي في مهرجان "جرش" للثقافة والفنون الذي يقام في الأردن في
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محمد-صلاح

وفاء عامر لـ«محمد صلاح»: ماتخفش على نفسك والعب

وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة للنجم الدولى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، من خلال برنامج «عرب وود» المذاع على قناة «روتانا»، بعد مباراة المنتخب المصري أمام زيمبابوي، والتي حسمها اللاعب محمود تريزيجيه لصالح المنتخب الوطني، وحثته خلال رسالتها على اللعب ورفع اسم مصر عاليا، إذ قالت: «ماتخفش على نفسك والعب، الكرة لازم تلاقى حد بيزقك وحد بيجرى وراك، إحنا بنحبك، واسم مصر متعلق فى رقبتك، سواء هنا أو بره»، وكانت وفاء عامر قد حرصت على دعم وتشجيع المنتخب قبل ساعات من انطلاق المباراة أمس الجمعة، من خلال فيديو نشرته على «إنستجرام».
محمد-هنيدي-1

هجوم على محمد هنيدي بسبب «أبو تريكة»

احتل الفنان محمد هنيدي تريند محرك البحث «جوجل»، خلال الساعات الماضية، وذلك عقب نشر تغريدة على صفحته الرسمية بموقع «تويتر» كتب فيها: «يا تريكة» مصحوبة بقلوب حمراء، لتبدأ عاصفة من الهجوم انتهت بتوجه المحامي أيمن محفوظ، بإنذار إلى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، يطالبه بالتحقيق مع هنيدي بسبب التغريدة التي كتبها فى حق لاعب الكرة السابق محمد أبو تريكة، وأن هذا التصرف غير مقبول من قِبل فنان له جمهور كبير، يدعم شخصا يعرف بانتمائه لجماعة الإخوان المحظورة، وذلك وفقًا لما جاء فى الإنذار، وعليه قام محمد هنيدي بحذف التغريدة.
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درة بطلة لمسلسل «بلا دليل».. وعرضه في سبتمبر

أعلنت شركة "سينرجي" برئاسة المنتج تامر مرسي، تعاقدها مع النجمة التونسية درة على بطولة مسلسل يحمل اسم "بلا دليل"، وينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث وقعت العقود داخل مقر الشركة، ويتم في الفترة الحالية عقد جلسات عمل تجمع المخرجة منال الصيفى والمؤلفة إنجي علاء وباقي القائمين على العمل للوقوف على التفاصيل النهائية للسيناريو، كما سيتم التعاقد مع البطل الذي يقف أمام "دُرة" خلال الأيام القليلة المقبلة، وترشيح باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل.
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محمد-منير

الليلة.. محمد منير يغني في ألمانيا مع عادل طويل

يستعد الكينج محمد منير لإحياء أجدد حفلاته الغنائية في ألمانيا، حيث يحل ضيف شرف على حفل الفنان العالمي من أصل تونسي عادل طويل، وذلك في مدينة دورتموند الألمانية، مساء اليوم السبت. ويقضي المطرب الكبير حاليا فترة إجازة في ألمانيا تسبق جولته الغنائية الصيفية التي يبدؤها عربيا بين الأردن وتونس، ويشارك في الغناء مع عادل طويل الذي شارك معه من قبل في رائعة "عالم واحد" منذ عامين، وحاز معه أيضا، منذ قرابة عقد زمني، الجائزة البلاتينية العالمية لأفضل مطرب عربي خلال أغنية "ياسمينا" مع فرقة Ich und Ich الألمانية.
تكريم ياسمين صبري (2)

«القومي للمرأة» يتلقى عشرات الشكاوى ضد ياسمين صبري

تلقى المجلس القومي للمرأة، عشرات الشكاوى من أمهات أطفال مصابين بـ"متلازمة داون"، بسبب ما وصفنه بـ"التصريحات المسيئة" للفنانة ياسمين صبري بحق المصابين بهذا المرض. وعبرت رئيس المجلس، الدكتورة مايا مرسي، في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن استيائها مما فعلته "ياسمين"، قائلة: "عليها أن تشعر بالخجل، ولذا طالبتها بكتابة اعتذار، وليس عيبًا أن يخطئ الإنسان، لكن العيب أن يتجاهل الخطأ، ولا يعتذر، مشددة على أن الإعلامي والممثل يعتبران قدوة، ويجب أن يكونا على قدر المسئولية.
محمد هنيدي

شاهد.. «قصف الجبهة» مستمر بين محمد هنيدي وأحمد فهمي

حاول الفنان أحمد فهمي، السخرية من الفنان محمد هنيدي، عبر المشاركة في "ترند" الأسماء المنتشر في مواقع التواصل، حيث نشر صورة مركبة للفنان أحمد عز وهنيدي، في المثل الشعبي "الطول هيبة والقصر خيبة"، واستبدل كلمة "الطول" بصورة أحمد عز، وكلمة "القصر" بصورة هنيدي، في إشارة إلى قصر قامة الأخير. إلا أن الرد جاءه سريعًا من هنيدي، الذي علق بصورة كلب وإلى جواره صورة الفنان أحمد السقا، قاصدًا جملة "كلب السقا"، وهو اللقب الذي كان يطلق على شخصية "فهمي" في فيلم "سمير وشهير وبهير".
محمد-منير

موزع بفرقة محمد منير يكشف حقيقة خضوعه لعملية جراحية

كشف الموزع الموسيقي شريف نور والذي يتولى قيادة الفرقة الموسيقية للفنان محمد منير، حقيقة خضوع الأخير لعملية جراحية وأكد أن الأخبار المنتشرة مجرد شائعات، وكتب عبر حسابه على «فيسبوك»:" مش عارف الناس الفاضية اللي بتطلع إشاعات ليه مطلعين إشاعة علي محمد منير إنه في ألمانيا بيعمل عمليه ؟! اتخضيت عليه لأنه ما قاليش ... فاتصلت بيه حالا و لقيته سهران في مطعم إسباني في "بون " و مبسوط جدا بس البوست ده عكنن عليه ، ليه كده بس ؟؟". يستعد "منير" لإحياء حفل غنائي في مهرجان "جرش" للثقافة والفنون في دورته الرابعة والثلاثين الذي يقام في الأردن .
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