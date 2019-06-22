تونس: السبسي بصحة جيدة وسيشرف على احتفالات الجيش

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م

السبسي

أكد مستشار رئاسة الجمهورية التونسية فراس قفراش اليوم السبت، أن رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي غادر المستشفى العسكري "وفي صحّة جيّدة"، وسيشرف بداية الأسبوع القادم على موكب الاحتفال بالذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني التونسي. وقال قفراش في تصريحات صحفية، إن الرئيس السبسي سيواصل لقاءاته الرسميّة وغير الرسميّة، خاصة فيما يتعلق بالاستماع إلى آراء مختلف الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري بخصوص تنقيحات القانون الانتخابي التى تم التصديق عليها الثلاثاء الماضي.

وانتقل السبسي مساء أمس إلى المستشفى العسكري بتونس لإجراء بعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة، وذلك وفق تدوينة نشرها قفراش على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.وقال مصدر من مكتب رئاسة الجمهورية: "تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عشية أمس الجمعة يونيو 2019 إلى المستشفى العسكري بوسط