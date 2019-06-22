«محلية النواب» تُطالب بوضع لوائح منظمة للمشروعات

تحرير:أمين طه ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م

المهندس أحمد السجيني

دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى ضرورة وضع لوائح منظمة للمشروعات التى يتم تنفيذها فى المحافظات. وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة اعتماد لوائح تضبط إيقاع العمل فى المحافظات، مضيفا: «هناك خلل فى إدارة المشروعات، ويجب وضع خطة عمل ممنهجة مزيلة بجدول زمنى لتنفيذ المشروعات». جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة كيفية تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات فى ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات.

قال الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، إن الخطة الاستثمارية للمحافظة تقدر بمبلغ 181 مليون جنيه، مؤكدا ضرورة وأهمية وجود موارد متعددة للمحافظة لتنفذ المشروعات وتحقق التنمية المستدامة. وطالب باعتماد اللوائح لكل المشروعات، وتعديل بعض بنود لوائح التسعير لبعض المشروعات لمواكبة تغير الأسعار،