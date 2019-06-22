كان 2019.. نيجيريا تخطف فوزا صعبا من بوروندي
تحرير:محمد جمال
٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م
نيجريا وبروندى
خطف المنتخب النيجيرى فوزًا صعبا من نظيره البوروندى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أوديون إيجلو مهاجم منتخب النسور فى الدقيقة 77 من عمر المباراة.
وظهر المنتخب النيجيرى بمستوى سيئ معظم أوقات اللقاء، لكنه نجح فى اقتناص هدف من منتخب بوروندي الذى ظهر بمستوى متميز وكان ندا قويا، لكنه فشل فى الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.
بدأ الشوط الأول من المباراة بسيطرة المنتخب النيجيري على الملعب، لكن فشل فى الوصول لشباك المنتخب البوروندى بسبب عشوائية الأداء، في المقابل ظهر منتخب بورندي منظمًا، لكنه لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى نيجيريا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
مع انطلاق صافرة الشوط الثانى حاول منتخب بوروندي الوصول
بدأ الشوط الأول من المباراة بسيطرة المنتخب النيجيري على الملعب، لكن فشل فى الوصول لشباك المنتخب البوروندى بسبب عشوائية الأداء، في المقابل ظهر منتخب بورندي منظمًا، لكنه لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى نيجيريا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
مع انطلاق صافرة الشوط الثانى حاول منتخب بوروندي الوصول إلى مرمى منتخب النسور، وهددهم بأكثر من فرصة ليرد منتخب نيجيريا بهجمات مكثفة عن طريق أحمد موسى وفى الدقيقة 77 استغل أوديون إيجلو تمريرة مساعدة من زميله أولا أينا، ليسكنها على يسار حارس مرمى بوروندى.
وبهذه النتيجة يتصدر منتخب نيجيريا المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ويظل منتخب بوروندى بدون نقاط وينتظر الفريقين مباراة غينيا ومدغشقر التيب تنطلق بعد قليل.
ويواجه نيجيريا منتخب غينيا الأربعاء المقبل، بينما يلتقي بوروندى مع مدغشقر الخميس المقبل.