كان 2019.. نيجيريا تخطف فوزا صعبا من بوروندي

تحرير:محمد جمال ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م

نيجريا وبروندى

خطف المنتخب النيجيرى فوزًا صعبا من نظيره البوروندى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أوديون إيجلو مهاجم منتخب النسور فى الدقيقة 77 من عمر المباراة. وظهر المنتخب النيجيرى بمستوى سيئ معظم أوقات اللقاء، لكنه نجح فى اقتناص هدف من منتخب بوروندي الذى ظهر بمستوى متميز وكان ندا قويا، لكنه فشل فى الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.

بدأ الشوط الأول من المباراة بسيطرة المنتخب النيجيري على الملعب، لكن فشل فى الوصول لشباك المنتخب البوروندى بسبب عشوائية الأداء، في المقابل ظهر منتخب بورندي منظمًا، لكنه لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى نيجيريا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. مع انطلاق صافرة الشوط الثانى حاول منتخب بوروندي الوصول