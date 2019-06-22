رياضة

كان 2019.. نيجيريا تخطف فوزا صعبا من بوروندي

تحرير:محمد جمال ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م
نيجريا وبروندى
نيجريا وبروندى
خطف المنتخب النيجيرى فوزًا صعبا من نظيره البوروندى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أوديون إيجلو مهاجم منتخب النسور فى الدقيقة 77 من عمر المباراة. وظهر المنتخب النيجيرى بمستوى سيئ معظم أوقات اللقاء، لكنه نجح فى اقتناص هدف من منتخب بوروندي الذى ظهر بمستوى متميز وكان ندا قويا، لكنه فشل فى الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.
بدأ الشوط الأول من المباراة بسيطرة المنتخب النيجيري على الملعب، لكن فشل فى الوصول لشباك المنتخب البوروندى بسبب عشوائية الأداء، في المقابل ظهر منتخب بورندي منظمًا،  لكنه لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى نيجيريا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. مع انطلاق صافرة الشوط الثانى حاول منتخب بوروندي الوصول
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محمد-فضل

محمد فضل عن أمم إفريقيا: مازال هناك الكثير

كشف محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، فى تصريحات له أن نجاح حفل افتتاح البطولة الإفريقية والذى أقيم أمس الجمعة على استاد القاهرة كان مجرد بداية فقط، وأشار فضل اليوم السبت، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الورقة والقلم" إلى أن اللجنة المنظمة مازال لديها الكثير، قائلا: «ما زال هناك الكثير من التفاصيل التنظيمية المُعدة على مدار البطولة». وانطلقت أمس الجمعة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
الكونغو و أوغندا

مدرب الكونغو: خسرنا من أوغندا لهذا السبب

أكد فلوران إيبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو، على أحقية انتصار منتخب أوغندا على منتخب بلاده، مهنئًا سباسيتان ديسابر المدير الفني لأوغندا على فوزه وأداء فريقه خلال المباراة، وصرح إيبينجي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أهنئ ديسابر وفريق أوغندا على الفوز المستحق، قدمنا مباراة سيئة اليوم ولم نكن الطرف الأفضل على الإطلاق". بهذه النتيجة يتصدر المنتخب الأوغندي المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، ويأتي في الوصافة منتخب مصر بنفس الرصيد، لكن فارق الأهداف يصب في صالح المنتخب الأوغندي، بينما يتذيل المنتخب الكونغولي والزيمبابوي المجموعة بدون نقاط.
أوغندا

مجموعة مصر.. أوغندا تضرب جمهورية الكونغو في كان 2019

حقق المنتخب الأوغندي فوزًا مستحقا على نظيره منتخب جمهورية الكونغو، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، سجل هدفي المباراة كل من باتريك كادو في الدقيقة 14 وإيمانويل أوكوي في الدقيقة 48. وأظهرت المباراة الكفاءة للمنتخب الأوغندي تحت قيادة الفرنسي ديسابر، حيث ظهر اللاعبون في حالة فنية عالية وحدوا من خطورة لاعبي منتخب الكونغو، كما استغلوا الكرات العرضية التي كانت العامل الرئيسي في فوز المنتخب الأوغندي.
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منتخب-تونس

تونس تهزم بوروندي في ختام استعداداتها لأمم إفريقيا

تفوق منتخب تونس على منتخب بوروندى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب رادس بتونس، وذلك فى آخر استعدادات نسور قرطاج لبطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل، حيث سجل طه ياسين الخنيسى ونعيم سليتى هدفي تونس، بينما أحرز سيدريك أميسى هدف بوروندى، وهذه هي المواجهة الودية الثالثة لتونس بعد أن واجه كلا من العراق والتى فاز بها بهدفين مقابل لا شيء وكرواتيا التى فاز بها النسور أيضا بهدفين لهدف.
على-معلول.

مفاجأة.. استبعاد علي معلول من قائمة تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن قائمة منتخب نسور قرطاج التي تسافر إلى مصر لخوض كأس الأمم الأفريقية 2019. وشهدت القائمة استبعاد علي معلول، نجم فريق الأهلي. وقال بيان الاتحاد التونسي: «قرر ألان جيراس، مدرب المنتخب الوطني إرسال القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا في الآجال التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المدرب الفرنسي قد قرر أن يرافق المنتخب الوطني إلى مصر لكن خارج قائمة حارس المرمى أيمن دحمان قصد الاستفادة من المشاركة في البطولة القارية خاصة لما أبداه من جدية وانضباط في التمارين ولما ينتظره من مستقبل زاهر في مسيرته الرياضية».
امم-افريقيا‎

بطل «كان».. غانا تحقق رقما قياسيا وليبيا تضرب الكبار

أقيمت النسخة الثالثة عشرة من بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1982 في ليبيا وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها الدولة الليبيبة أكبر وأهم بطولة في القارة وشارك في هذه النسخة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى 4 منتخبات وهي، ليبيا (البلد المضيف)، غانا، الكاميرون، تونس، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، نيجيريا (حامل اللقب)، الجزائر، زامبيا، إثيوبيا، كما شهدت هذه النسخة غياب المنتخب المصري بعد أن انسحب ورفض المشاركة في البطولة.
منتخب-تونس‎

بمشاركة ساسي ومعلول تونس تفوز على كرواتيا

حقق المنتخب التونسي فوزًا معنويًا على نظيره منتخب كرواتيا، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أنيلكو هيرجافيك"، في ثاني لقاءاته الودية استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وشهدت المواجهة عودة فرجاني ساسي لاعب وسط الزماك ونسور قرطاج، بعد فترة غياب بسبب الإصابة التي تعرض لها مع الفارس الأبيض.
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