مران الأهلي.. غياب الشحات وإصابة مؤمن زكريا

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ م

مران الأهلي

استأنف فريق الكرة بالأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 25 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباراة رسمية ومشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، وعقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، جلسة مع خالد محمد طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي المُقام على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وعرض عليه تقريرا مفصلا عن حالة اللاعبين المصابين بالفريق وهم سعد سمير وكريم نيديفيد ومحمد محمود وشريف إكرامي، وأوضح للمدير الفني حالة كل لاعب بالفريق، والبرنامج الطبي والبدني المتبع في الفترة الحالية.

ويعاني سعد سمير من قطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة، بينما يعاني كريم نيدفيد من قطع في غضروف الركبة، وأجرى محمد محمود عملية قطع في الرباط الصليبي، فيما أجرى شريف إكرامي جراحة خلال الأيام الماضية بإزالة عظام زائدة في الركبة. ولم يستكمل مؤمن زكريا لاعب الأهلي، المران الجماعي للفريق، وغادر المران بسبب

ويعاني سعد سمير من قطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة، بينما يعاني كريم نيدفيد من قطع في غضروف الركبة، وأجرى محمد محمود عملية قطع في الرباط الصليبي، فيما أجرى شريف إكرامي جراحة خلال الأيام الماضية بإزالة عظام زائدة في الركبة.



ولم يستكمل مؤمن زكريا لاعب الأهلي، المران الجماعي للفريق، وغادر المران بسبب شعوره بآلام في الركبة وغيابه عن المباريات منذ فترة طويلة.



في الوقت نفسه تغيب حسين الشحات لاعب الأهلي، عن المران الجماعي بسبب معاناته من نزلة برد، حرمته من التواجد في المران، حيث فضل طبيب الفريق خالد محمود منحه راحة من التدريبات.



يذكر أن الأهلي يستعد لخوض معسكر إعداد في إسبانيا مطلع يوليو المُقبل استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري عقب انتهاء فعاليات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الوقت الجاري.