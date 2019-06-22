رياضة

مران الأهلي.. غياب الشحات وإصابة مؤمن زكريا

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ م
مران الأهلي
مران الأهلي
استأنف فريق الكرة بالأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 25 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباراة رسمية ومشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، وعقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، جلسة مع خالد محمد طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي المُقام على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وعرض عليه تقريرا مفصلا عن حالة اللاعبين المصابين بالفريق وهم سعد سمير وكريم نيديفيد ومحمد محمود وشريف إكرامي، وأوضح للمدير الفني حالة كل لاعب بالفريق، والبرنامج الطبي والبدني المتبع في الفترة الحالية.
ويعاني سعد سمير من قطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة، بينما يعاني كريم نيدفيد من قطع في غضروف الركبة، وأجرى محمد محمود عملية قطع في الرباط الصليبي، فيما أجرى شريف إكرامي جراحة خلال الأيام الماضية بإزالة عظام زائدة في الركبة. ولم يستكمل مؤمن زكريا لاعب الأهلي، المران الجماعي للفريق، وغادر المران بسبب
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علاء-أبو-القاسم‎

أبو القاسم يطير لمالي للمشاركة في البطولة الإفريقية

غادر علاء الدين أبو القاسم بطل السلاح الأوليمبي صاحب الميدالية الفضية في أوليمبياد لندن 2012 القاهرة متوجهًا إلى مالي للمشاركة في بطولة إفريقيا لسلاح الشيش والتى تقام بالعاصمة المالية بماكو خلال الفترة من 22 إلى 29 يونيو 2019 وهى إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 عن طريق تجميع النقاط، كما يشارك أبو القاسم فى بطولة العالم بالمجر خلال الفترة من 15 وحتى 23 يوليو 2019. ثم دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب خلال الفترة من 20 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2019، وكذلك بطولة كاس العالم المؤهلة خلال شهر نوفمبر 2019.
وصول-انفانتينو ‎

إنفانتينو: مصر نجحت في تقديم ليلة استثنائية

أبدى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سعادته بالتواجد في القاهرة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس الأمم التي أقيمت مساء الجمعة على استاد القاهرة. وقال إنفانتينو إنه دائما ما يكون سعيدا عندما يتواجد في إفريقيا، حيث يجد الشغف بكرة القدم قويا ورائعا، ولكنه يرى أن هذا الشغف له مذاق خاص في القاهرة. وأضاف قائلا: "حضارة مصر ملهمة للبشرية وسعدت بالتواجد في مصر وهذا الملعب الرائع الذى يمتلك سحرًا خاصًا، ونجحت مصر في تقديم ليلة استثنائية إلى القارة السمراء والعالم أجمع، وبعد ما شاهدته أثق في قدرة اللجنة المنظمة على تقديم بطولة استتثنائية"
منتخب-السنغال‎

كوليبالي: لا نخاف أحدًا.. ولن نتأثر بغياب ماني

أكد السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نادي نابولي الإيطالي، أن منتخب بلاده لن يتأثر بغياب النجم ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن مواجهة تنزانيا المقبلة، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وتأكد غياب ماني عن افتتاح مباريات أسود التيرانجا في البطولة، أمام منتخب تنزانيا، بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين، خلال مشوار السنغال في تصفيات كأس الأمم أمام غينيا الاستوائية ومدغشقر.
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مؤمن -زكريا ‎

وكيل مؤمن زكريا يكشف حقيقة رحيل اللاعب عن الأهلي

كشف أحمد يحيى، وكيل مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة رحيل اللاعب عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن تداولت بعض التقارير أن اللاعب قرر الرحيل في ظل رغبة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق في الاستغناء عنه وعدم قيده في القائمة المحلية. وقال يحيى في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن اللاعب لم يتحدث مع أي فرد داخل الجهاز الفني بشأن مصيره خلال الفترة المُقبلة، مؤكدًا أن اللاعب يخوض تدريبات تأهيلية منتظمة تحت إشراف مخطط الأحمال للفريق.
جاستن-تشونجا‎

«التحرير» تكشف شروط الثنائي الإفريقي للانضمام للأهلي

عرضت لجنة التخطيط بقطاع الكرة بالأهلي برئاسة طه إسماعيل، لمارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سي ديهات للثنائي الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي وجاستن تشونجا مهاجم فريق أورلاندو بايرتس والمنتخب الزامبي، من أجل المفاضلة بينهما للاستقرار على المهاجم الذي يريد ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل الأهلي أن لجنة التخطيط استقرت على موليكا وتشونجا، من أجل التعاقد مع أحد منهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، في ظل إبداء الثنائي رغبتهما القوية في ارتداء قميص القلعة الحمراء.
الاهلى-كرة-يد (2)

الأهلي يفسخ تعاقده مع 7 لاعبين من فريق اليد

فسخ النادي الأهلي تعاقده مع محمد إبراهيم قائد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، بالتراضي، بناءً على طلب اللاعب، وبعد أن تم الاتفاق على إنهاء العلاقة دون قيد أو شرط، فيما لم يحدد اللاعب وجهته المقبلة، سواء بالاستمرار في الملاعب أو الاعتزال والاتجاه الى مجال الإدارة أو التدريب. وأكد مدير النشاط الرياضي رؤوف عبدالقادر، على تقدير النادي الكامل لما قدمه إبراهيم على مدار سنوات طويلة امتدت لأكثر من 25 عاما، حقق خلالها أكثر من 24 بطولة محلية ودولية، وكان مثالا يحتذى به كأحد الكباتن التاريخيين للنادي.
وليد-سليمان-محمد-هانى-رمضان-صبحى

مران الأهلي.. لاسارتي يصحح الأخطاء وانتظام أزارو

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، وعقب انتهاء المحاضرة خاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية تحت قيادة أليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال، قبل البدء في تنفيذ الجانب الفني من خلال تقسيمة الكرة، وبعض الجُمَل الفنية التي أعدها الجهاز الفني للتدريب عليها بشكل عملي، واشتمل المران على جانب بدني، كما ركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة، حيث خاض الفريق تقسيمة بطول الملعب.
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