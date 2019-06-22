كوليبالي: لا نخاف أحدًا.. ولن نتأثر بغياب ماني

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م

منتخب السنغال

أكد السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نادي نابولي الإيطالي، أن منتخب بلاده لن يتأثر بغياب النجم ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن مواجهة تنزانيا المقبلة، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وتأكد غياب ماني عن افتتاح مباريات أسود التيرانجا في البطولة، أمام منتخب تنزانيا، بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين، خلال مشوار السنغال في تصفيات كأس الأمم أمام غينيا الاستوائية ومدغشقر.

وأوضح كوليبالي، خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن منتخب السنغال سيحاول التعامل مع غياب ماني بشكل مختلف بمضاعفة طموحاته خلال اللقاء الأول بالبطولة، مشيرًا إلى أن مواجهة تنزانيا ليست سهلة على أية حال. وشدد، أن فريقه يعلم أن هناك منافسين أقوياء بالبطولة الحالية، لكنه لا يخاف أحدا، متمًّا: «منتخب