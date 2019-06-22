رياضة

كوليبالي: لا نخاف أحدًا.. ولن نتأثر بغياب ماني

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م
منتخب السنغال
منتخب السنغال
أكد السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نادي نابولي الإيطالي، أن منتخب بلاده لن يتأثر بغياب النجم ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن مواجهة تنزانيا المقبلة، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وتأكد غياب ماني عن افتتاح مباريات أسود التيرانجا في البطولة، أمام منتخب تنزانيا، بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين، خلال مشوار السنغال في تصفيات كأس الأمم أمام غينيا الاستوائية ومدغشقر.
وأوضح كوليبالي، خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن منتخب السنغال سيحاول التعامل مع غياب ماني بشكل مختلف بمضاعفة طموحاته خلال اللقاء الأول بالبطولة، مشيرًا إلى أن مواجهة تنزانيا ليست سهلة على أية حال. وشدد، أن فريقه يعلم أن هناك منافسين أقوياء بالبطولة الحالية، لكنه لا يخاف أحدا، متمًّا: «منتخب
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علاء-أبو-القاسم‎

أبو القاسم يطير لمالي للمشاركة في البطولة الإفريقية

غادر علاء الدين أبو القاسم بطل السلاح الأوليمبي صاحب الميدالية الفضية في أوليمبياد لندن 2012 القاهرة متوجهًا إلى مالي للمشاركة في بطولة إفريقيا لسلاح الشيش والتى تقام بالعاصمة المالية بماكو خلال الفترة من 22 إلى 29 يونيو 2019 وهى إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 عن طريق تجميع النقاط، كما يشارك أبو القاسم فى بطولة العالم بالمجر خلال الفترة من 15 وحتى 23 يوليو 2019. ثم دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب خلال الفترة من 20 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2019، وكذلك بطولة كاس العالم المؤهلة خلال شهر نوفمبر 2019.
وصول-انفانتينو ‎

إنفانتينو: مصر نجحت في تقديم ليلة استثنائية

أبدى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سعادته بالتواجد في القاهرة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس الأمم التي أقيمت مساء الجمعة على استاد القاهرة. وقال إنفانتينو إنه دائما ما يكون سعيدا عندما يتواجد في إفريقيا، حيث يجد الشغف بكرة القدم قويا ورائعا، ولكنه يرى أن هذا الشغف له مذاق خاص في القاهرة. وأضاف قائلا: "حضارة مصر ملهمة للبشرية وسعدت بالتواجد في مصر وهذا الملعب الرائع الذى يمتلك سحرًا خاصًا، ونجحت مصر في تقديم ليلة استثنائية إلى القارة السمراء والعالم أجمع، وبعد ما شاهدته أثق في قدرة اللجنة المنظمة على تقديم بطولة استتثنائية"
مران الأهلي‎

مران الأهلي.. غياب الشحات وإصابة مؤمن زكريا

استأنف فريق الكرة بالأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 25 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباراة رسمية ومشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، وعقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، جلسة مع خالد محمد طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي المُقام على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وعرض عليه تقريرا مفصلا عن حالة اللاعبين المصابين بالفريق وهم سعد سمير وكريم نيديفيد ومحمد محمود وشريف إكرامي، وأوضح للمدير الفني حالة كل لاعب بالفريق، والبرنامج الطبي والبدني المتبع في الفترة الحالية.
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ساديو-ماني

نجوم يهددون حلم الفراعنة في اقتناص اللقب الثامن

يسعى المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، لتعزيز رقمه القياسي بالتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ليقتنص اللقب الثامن في تاريخ الفراعنة، خصوصا أن مصر تستضيف البطولة في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
رياض-محرز

رياض محرز: الجزائر جاهزة لأمم إفريقيا والبطولة صعبة

كشف الدولي الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب الجزائر عن جاهزية منتخب بلاده لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر الأسبوع المقبل، حيث قال محرز في تصريحات صحفية إن منتخب بلاده أصبح جاهزًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وإن الجزائر واجه منتخب مالي وديًّا وتمكن من التغلب عليه لكن المنافسة في البطولة ستكون أصعب. وأضاف رياض محرز خلال تصريحاته أنه يعلم جيدًا أنهم لا يمكنهم السيطرة في كل مباراة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل.
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كيف داعب ساديو ماني وزير الشباب والرياضة؟

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أثناء قيامه بجولة تفقدية لاستاد الإسماعيلية، بوزير المجتمعي السنغالي مستر سيك، والذي عبر عن سعادته بوجود منتخب السنغال في معسكره بمحافظة الإسماعيلية، مشيدا بروعة طقسها وجمال شوارعها، كما وجه مستر سيك شكره على حسن الاستقبال والضيافة وتمنى كل التوفيق لمنتخب السنغال، ومنتخب مصر، مؤكدا نجاح مصر في تنظيم منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، للمرة الخامسة في تاريخ الفراعنة.
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وديًّا.. السنغال تفوز على نيجيريا بالإسماعيلية

فاز المنتخب السنغالي على نظيره النيجيري بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين اليوم على أحد الملاعب الملحقة بأحد فنادق الإسماعيلية، استعدادا لمباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، وقاد المباراة تحكيمًا طاقم مصري مكون من محمود عاشور حكم ساحة، ويعاونه كل من محمد عبد المجيد وأحمد صلاح والحكم الرابع سيد عبدالله. وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي تنطلق مساء الجمعة المقبل بلقاء المنتخب الوطني مع زيمبابوي في افتتاح البطولة ومباريات الجولة الأولى.
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