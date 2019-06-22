إنفانتينو: مصر نجحت في تقديم ليلة استثنائية
تحرير:كريم أحمد
٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م
إنفانتينو وأحمد أحمد
أبدى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سعادته بالتواجد في القاهرة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس الأمم التي أقيمت مساء الجمعة على استاد القاهرة.
وقال إنفانتينو إنه دائما ما يكون سعيدا عندما يتواجد في إفريقيا، حيث يجد الشغف بكرة القدم قويا ورائعا، ولكنه يرى أن هذا الشغف له مذاق خاص في القاهرة.
وأضاف قائلا: "حضارة مصر ملهمة للبشرية وسعدت بالتواجد في مصر وهذا الملعب الرائع الذى يمتلك سحرًا خاصًا، ونجحت مصر في تقديم ليلة استثنائية إلى القارة السمراء والعالم أجمع، وبعد ما شاهدته أثق في قدرة اللجنة المنظمة على تقديم بطولة استتثنائية"
واختتم رئيس الاتحاد الدولى تصريحاته بتوجيه تحية خاصة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقال: "أود أن أشكر الرئيس على كرم الضيافة والشعور بالترحاب الشديد في هذا البلد صاحب التاريخ الكبير".
وحضر إنفانتينو حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019 برفقة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة
واختتم رئيس الاتحاد الدولى تصريحاته بتوجيه تحية خاصة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقال: "أود أن أشكر الرئيس على كرم الضيافة والشعور بالترحاب الشديد في هذا البلد صاحب التاريخ الكبير".
وحضر إنفانتينو حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019 برفقة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادر إنفانتينو القاهرة صباح اليوم بعدما تلقى دعوة من مسئولي الكاف لحضور المباراة النهائية على استاد القاهرة التي ستقام يوم 19 يوليو المقبل.
وخطف حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية أنظار العالم أجمع أمس بعدما افتتحت البطولة بحفل ضخم استعرض تاريخ مصر الفرعونى بوجود الأهرامات الثلاثة في أرضية الملعب، بجانب تماثيل فرعونية زينت محيط الملعب مع عروض فنية واستعراضية مبهرة.