إنفانتينو: مصر نجحت في تقديم ليلة استثنائية

تحرير:كريم أحمد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م

إنفانتينو وأحمد أحمد

أبدى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سعادته بالتواجد في القاهرة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس الأمم التي أقيمت مساء الجمعة على استاد القاهرة. وقال إنفانتينو إنه دائما ما يكون سعيدا عندما يتواجد في إفريقيا، حيث يجد الشغف بكرة القدم قويا ورائعا، ولكنه يرى أن هذا الشغف له مذاق خاص في القاهرة. وأضاف قائلا: "حضارة مصر ملهمة للبشرية وسعدت بالتواجد في مصر وهذا الملعب الرائع الذى يمتلك سحرًا خاصًا، ونجحت مصر في تقديم ليلة استثنائية إلى القارة السمراء والعالم أجمع، وبعد ما شاهدته أثق في قدرة اللجنة المنظمة على تقديم بطولة استتثنائية"

واختتم رئيس الاتحاد الدولى تصريحاته بتوجيه تحية خاصة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقال: "أود أن أشكر الرئيس على كرم الضيافة والشعور بالترحاب الشديد في هذا البلد صاحب التاريخ الكبير". وحضر إنفانتينو حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019 برفقة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة