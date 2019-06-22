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بسبب الانقلاب.. «الصادق المهدي» أمام نيابة السودان

تحرير:وكالات ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ م
الصادق المهدي
الصادق المهدي
استمعت النيابة السودانية، اليوم السبت، إلى أقوال زعيم حزب «الأمة القومي» الصادق المهدي، في بلاغ ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه بتهمة تتعلق بـ«الانقلاب العسكري» عام 1989. ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم هيئة الاتهام بنيابة الخرطوم معز حضرة، قوله إن النيابة استمعت للمهدي، والفريق معاش مهدي بأبو نمر، الذي عايش أحداث 1989، في إطار قضية تقويض النظام الدستوري بسبب انقلاب البشير عام 1989، مضيفًا أن النيابة أخذت الأسبوع الماضي أقوال اللواء معاش فضل الله برمة ناصر، والإجراءات تسير بشكل مخطط.
وأكد حضرة، أنه ينتظر أن تنتهي النيابة من جميع أعمالها، لكي تكون القضية جاهزة لتقديمها أمام المحكمة خلال الأسابيع القادمة، وفقًا لما ذكرته "روسيا اليوم". وكان المهدي آخر رئيس وزراء للسودان قبل أحداث 30 يونيو 1989؛ حيث نفذ الرئيس السوداني عمر البشير "انقلابا عسكريا" على حكومته، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة
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السبسي (1)

تونس: السبسي بصحة جيدة وسيشرف على احتفالات الجيش

أكد مستشار رئاسة الجمهورية التونسية فراس قفراش اليوم السبت، أن رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي غادر المستشفى العسكري "وفي صحّة جيّدة"، وسيشرف بداية الأسبوع القادم على موكب الاحتفال بالذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني التونسي. وقال قفراش في تصريحات صحفية، إن الرئيس السبسي سيواصل لقاءاته الرسميّة وغير الرسميّة، خاصة فيما يتعلق بالاستماع إلى آراء مختلف الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري بخصوص تنقيحات القانون الانتخابي التى تم التصديق عليها الثلاثاء الماضي.
حميدتي

نائب رئيس المجلس العسكري السوداني: لا نسعى للسلطة

شدد محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، على ضرورة تشكيل حكومة تسيير أعمال "بأسرع وقت ممكن" حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة، مؤكدا أن المجلس لا يسعى إلى السلطة، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية. وقال حميدتي، اليوم السبت، إن المجلس العسكري الانتقالي لا يسعى للسلطة في السودان، مجددا دعوته إلى تشكيل حكومة تسيير أعمال حتى إجراء الانتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة. وأضاف أن المجلس العسكري الانتقالي يستمد قوته من التأييد الشعبي، لافتا إلى أن قوات الدعم السريع هي جزء من القوات المسلحة السودانية.
الطيران-الاماراتى

الإمارات تعلق رحلاتها في المجال الجوي الإيراني

أعلنت شركة طيران الاتحاد الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن تعليق رحلاتها في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عُمان، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، نقله عن وكالة "رويترز". من ناحية أخرى، تزايدت تداعيات الأزمة والتوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبعد استهداف الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز، أمس الخميس وإسقاطها، لم تنتهِ، إذ شهدت، اليوم السبت، تصعيدا جديدا من الجيش الإيراني.
علم الأمازيغ

الجيش يرفضها.. أزمة في الجزائر بسبب أعلام الأمازيغ

للأسبوع الثامن عشر على التوالي، تستمر المظاهرات في شوارع مدن الجزائر، للمطالبة باستبعاد وجوه النظام البائد، بعد إسقاط الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، والدعوة لبدء فترة انتقالية تديرها وجوه جديدة متفق عليها. إلا أن السلطات الجزائرية وعلى رأسها القوات المسلحة والرئاسة، تصر على اتباع الحل الدستوري، المتمثل في الدعوة لعقد انتخابات رئاسية. وشهدت مظاهرات اليوم أزمة جديدة، بعد أن نشبت مناوشات بين السلطات الأمنية وشبان يحملون الأعلام الأمازيغية، اعتراضا على قرارات المسؤولين بحظر رفع أي أعلام غير وطنية في المظاهرات.
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عصيان-السودان (2)

هل ينجح المجلس العسكري السوداني في إنهاء العصيان؟

رغم عدم تسليم السلطة لحكومة مدنية، بدأ يلوح في الأفق توجه المعارضة السودانية إلى تعليق العصيان الذي بدأ منذ الأحد في الوقت الذي لم يتحقق فيه الهدف الرئيسي من العصيان وهو تسليم المجلس العسكري السلطة التي تسلمها منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير. تواصل العصيان الذي دعت إليه المعارضة للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، لليوم الثاني على التوالي حيث ظلت شوارع الخرطوم خالية من المارة إلى حد كبير كما واصلت معظم المتاجر إغلاق أبوابها، وقامت مركبات عسكرية بدوريات في شوارع الخرطوم لحراسة المنشآت العامة مثل المستشفيات والمطار والوزارات.
مظاهرات-في-السودان (2)

اعتقال قيادي في المعارضة السودانية بعد لقاء أبي أحمد

أعلنت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن الأمن السوداني اعتقال محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد، وذلك بعد أن شارك ضمن وفد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يمثل المعارضة السودانية، في اجتماع مع أبي أحمد علي رئيس الوزراء الإثيوبي، الذي يزور الخرطوم للتوسط في حل الأزمة السياسية في البلاد، وهو نفس الأمر الذي أكدته مصادر لموقع جريدة "الرأي" الكويتية. ومن ناحية أخرى أصدر وفد الحرية والتغيير، بيانا يقول فيه: "قدمنا عدة مطالب أساسية قبل الخوض في مناقشة أي تفاصيل معنية بالعملية السياسية"، وذلك بحسب موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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ضربة قوية لجهود رئيس وزراء إثيوبيا للوساطة في السودان

على الرغم من الآمال التي يحملها آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، في أن تنجح جهوده في الوساطة بين طرفي الأزمة في السودان -المجلس العسكري الحاكم، وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير-، خلال زيارته السريعة للخرطوم اليوم، والتي تستمر لمدة 24 ساعة فقط، من أجل التوفيق بين المتخاصمين ومحاولة الوصول إلى نقطة تلاقي لإعادة المفاوضات على تسليم السلطة وخريطة المستقبل في السودان، والتي توقفت بعد أحداث فض اعتصام القيادة، الدامية، إلا أن تلك الجهود تلقت ضربة مبكرة بعد مرور أقل من ساعتين على وصوله مطار الخرطوم ولقائه بالفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس.
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«الصحة السودانية» تتراجع وتعلن ارتفاع شهداء الاعتصام

بيان جديد أصدرته وزراة الصحة السودانية، بعد مرور ساعات معدودة على تكذيبها لجنة أطباء السودان المركزية، المعروفة بتضامنها مع قوى المعارضة التي اعتصمت في مقر قيادة الجيش بالخرطوم، والتي أشرف أطبائها ومسعفيها بشكل مباشر على علاج الجرحى وحصر الشهداء، منذ عملية فض الاعتصام فجر يوم الإثنين الماضي، إذ أعلنت في آخر بياناتها، امس، "ارتفاع عدد الشهداء إلى 101 قتيل بعد انتشال 40 جثة من نهر النيل، كان قد تم أخذهم بمركبات تتبع ميليشيات الجنجويد لجهة غير معلومة"، بحسب بيان على صفحة اللجنة على فيسبوك.
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