زيارة مفاجئة لوزير الشباب والرياضة باستاد القاهرة

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م

وزير الرياضة

قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بزيارة مفاجئة، اليوم السبت، لاستاد القاهرة للتحقق من إتمام أعمال التطوير والتنظيم بالاستاد، وذلك فى إطار المتابعات المستمرة التى يقوم بها الوزير من أجل تحسين الخدمات المقدمة فى الاستادات التي تقام عليها مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والحفاظ عليها، فضلا عن العمل على إزالة أى معوقات من شأنها تأخير العمل. وطالب صبحى، القائمين على استاد القاهرة بتكثيف الجهود من أجل المحافظة على كل ما تم بذله حتى يخرج الاستاد بهذا المستوى الرائع من التنظيم والكفاءة والمظهر الحضارى.

وشدد وزير الرياضة، على ضرورة المتابعة المستمرة لمرافق الاستاد والتجهيزات التى تم إعدادها ورفع كفاءتها ليتم استقبال باقى المباريات بالشكل المشرف وبحضور الجماهير المصرية المتحضرة حتى تخرج البطولة بشكل يليق بمكانة مصر.يذكر أن استاد القاهرة قد تم تطويره بشكل كامل، حيث شهد مباراة الافتتاح أمس بين مصر وزيمبابوي