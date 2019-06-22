جريمة

إحباط تهريب جلود ثعابين بـ11 مليون جنيه في أسوان

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ م
تهريب - أرشيفية
تهريب - أرشيفية
أحبطت جمارك منفذ قسطل في أسوان، برئاسة سلامة هلال مهدي، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل وجلود الثعابين والورل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريحات صحفية، إنه بناء على إخبارية سرية بمحاولة سائق سوري الجنسية قادم من الخرطوم بتهريب كمية من البضائع داخل سيارته، تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة. وأضاف المصدر، أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود كمية كبيرة من مستحضرات التجميل و1500 متر جلود ثعبان الأصلة والورل الطبيعية.
وأشار إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 11 مليونا و8 آلاف جنيه، والتعويضات المستحقة 22 مليونا و16 ألف جنيه، موضحا أن أحمد جعفري مدير عام جمارك أسوان قرر اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتحرير محضر ضبط بالواقعة وتحريز المضبوطات والعرض على النيابة العامة. وكان رجال الجمارك بمطار برج العرب، قد تمكنوا من إحباط محاولة
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«منال والحرام»..المؤبد يكتب نهاية جريمة الفقر والكيف

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أسبوع الحسم.. يد تؤمن ضيوف «الكان» ويد تحفظ البلاد

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خزنة وسلم وأقدام.. رحلة حل لغز سرقة فيلا ابنة شوبير

طقس حار وأجواء مشمسة في نهار يوم جديد في الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، هدوء يسود ديوان قسم شرطة أول أكتوبر مع انخفاض تردد المواطنين على القسم في ظل حالة من الاستقرار الأمني وسط انتشار الدوريات الشرطية ويقظة عناصر الأكمنة الثابتة والمتحركة على حد سواء للتصدي بحزم وقوة لأي محاولة للخروج عن القانون لاسيما العناصر الإجرامية تنفيذا لخطة وزارة الداخلية التي وضعها اللواء محمود توفيق ويتابع تنفيذها على أرض الواقع بمختلف المحافظات بالتواصل المستمر مع مساعديه.
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اقراص-مخدرة

ضبط سيدة حاولت تهريب أقراص مخدرة لابنها في الحجز

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زانكس في الأحذية| ضربة جديدة من الداخلية لتجار الكيف

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إحباط تهريب مستحضرات تجميل بقيمة ضريبية 40 مليونا

تمكن ضباط شرطة ميناء الإسكندرية البحري من إحباط محاولة تهريب 4 ملايين عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر عبر الميناء البحري، تقدر قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عنها بمبلغ 40 مليون جنيه، واردة لإحدى شركات الاستيراد والتصدير بدائرة قسم شرطة أول العامرية، غرب المحافظ، وقادمة من إحدى الدول الأجنبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على جميع المضبوطات وعدم السماح بالتصرف فيها لحين العرض على النيابة ودفع القيمة المستحقة عليها.
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مصرع سائق إسعاف ومريضة في تصادم بـ«صحراوي» أسوان

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