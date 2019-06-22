إحباط تهريب جلود ثعابين بـ11 مليون جنيه في أسوان

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ م

تهريب - أرشيفية

أحبطت جمارك منفذ قسطل في أسوان، برئاسة سلامة هلال مهدي، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل وجلود الثعابين والورل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريحات صحفية، إنه بناء على إخبارية سرية بمحاولة سائق سوري الجنسية قادم من الخرطوم بتهريب كمية من البضائع داخل سيارته، تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة. وأضاف المصدر، أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود كمية كبيرة من مستحضرات التجميل و1500 متر جلود ثعبان الأصلة والورل الطبيعية.

وأشار إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 11 مليونا و8 آلاف جنيه، والتعويضات المستحقة 22 مليونا و16 ألف جنيه، موضحا أن أحمد جعفري مدير عام جمارك أسوان قرر اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتحرير محضر ضبط بالواقعة وتحريز المضبوطات والعرض على النيابة العامة. وكان رجال الجمارك بمطار برج العرب، قد تمكنوا من إحباط محاولة