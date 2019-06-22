رياضة

أبو القاسم يطير لمالي للمشاركة في البطولة الإفريقية

تحرير:كريم مليم ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م
علاء أبو القاسم
علاء أبو القاسم
غادر علاء الدين أبو القاسم بطل السلاح الأوليمبي صاحب الميدالية الفضية في أوليمبياد لندن 2012 القاهرة متوجهًا إلى مالي للمشاركة في بطولة إفريقيا لسلاح الشيش والتى تقام بالعاصمة المالية بماكو خلال الفترة من 22 إلى 29 يونيو 2019 وهى إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 عن طريق تجميع النقاط، كما يشارك أبو القاسم فى بطولة العالم بالمجر خلال الفترة من 15 وحتى 23 يوليو 2019. ثم دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب خلال الفترة من 20 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2019، وكذلك بطولة كاس العالم المؤهلة خلال شهر نوفمبر 2019.
وقدم بطل مصر شكره لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد السلاح برئاسة عبدالمنعم الخسيني، وكان في توديع اللاعب مسئولو روابط الرياضية والمسوق الحصرى للاعب الذى ينتمي لفريق الفراعنة الأوليمبي الذي يرعاه البنك الأهلي المصري كراعٍ رسمى وذلك حتى نهاية عام 2020. وفي 2008 بدأ أبو القاسم احتراف اللعبة على
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