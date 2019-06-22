المجلس الأعلى للجامعات: بدء الدراسة 21 سبتمبر القادم

عبد الغفار: طوير القطاع الصحي والتعليم الطبى فى مصر على كافة المستويات بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف تطوير منظومة التعليم الطبي والتدريب والدراسات العليا

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

أقر المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2019 / 2020، على أن تكون بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول في 21 سبتمبر 2019، ولمدة 15 أسبوعا، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 4 يناير 2020 حتى الخميس الموافق 23 يناير 2020. فيما تبدأ إجازة نصف العام الدراسى السبت الموافق 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 8 فبراير 2020، ولمدة 15 أسبوعا، وتجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقا لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار قدم - خلال رئاسته لاجتماع المجلس الأعلي للجامعات اليوم السبت، التهنئة لرئيس الجمهورية والشعب المصري للنجاح الباهر لحفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، الذي يضاهي تنظيم البطولات العالمية، وأثبت قدرة مصر والمصريين