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المجلس الأعلى للجامعات: بدء الدراسة 21 سبتمبر القادم

عبد الغفار: طوير القطاع الصحي والتعليم الطبى فى مصر على كافة المستويات بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف تطوير منظومة التعليم الطبي والتدريب والدراسات العليا
تحرير:أ.ش.أ ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
أقر المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2019 / 2020، على أن تكون بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول في 21 سبتمبر 2019، ولمدة 15 أسبوعا، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 4 يناير 2020 حتى الخميس الموافق 23 يناير 2020. فيما تبدأ إجازة نصف العام الدراسى السبت الموافق 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 8 فبراير 2020، ولمدة 15 أسبوعا، وتجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقا لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.
وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار قدم - خلال رئاسته لاجتماع المجلس الأعلي للجامعات اليوم السبت، التهنئة لرئيس الجمهورية والشعب المصري للنجاح الباهر لحفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، الذي يضاهي تنظيم البطولات العالمية، وأثبت قدرة مصر والمصريين
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انقطاع-مياه

الإسكان: قطع المياه عن مدينة الشيخ زايد 8 ساعات

قال رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد المهندس مصطفى فهمي، إنه سيتم قطع المياه عن المدينة، ما عدا الحيين (16 - 17)، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة مساء اليوم حتى السادسة صباح غدِ الأحد؛ نظرًا لإصلاح كسر مفاجئ بخط المياه المغذى للمدينة. وأوضح فهمي في بيان لوزارة الإسكان اليوم السبت، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.
السيسي في افتتاح أمم إفريقيا

السيسي يُشيد بجماهير أمم إفريقيا: شباب محترم

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بسلوك الجماهير التي تواجدت في مدرجات استاد القاهرة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي، أمس الجمعة، في افتتاح كأس الأمم الإفريقية، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، في أولى مباريات المجموعة الأولى، حيث حرص العديد من الشباب على جمع القمامة من المدرجات بعد انتهاء المباراة في مشهد حضاري. وشهد استاد القاهرة حضورا كبيرا من الجماهير المصرية بعد غياب أكثر من 5 سنوات عن حضور الجماهير داخل استاد العاصمة.
خدمات-الاتصالات-وتكنولوجيا-المعلومات-في-استاد-القاهرة ‎ (3)

زيارة مفاجئة لوزير الشباب والرياضة باستاد القاهرة

قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بزيارة مفاجئة، اليوم السبت، لاستاد القاهرة للتحقق من إتمام أعمال التطوير والتنظيم بالاستاد، وذلك فى إطار المتابعات المستمرة التى يقوم بها الوزير من أجل تحسين الخدمات المقدمة فى الاستادات التي تقام عليها مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والحفاظ عليها، فضلا عن العمل على إزالة أى معوقات من شأنها تأخير العمل. وطالب صبحى، القائمين على استاد القاهرة بتكثيف الجهود من أجل المحافظة على كل ما تم بذله حتى يخرج الاستاد بهذا المستوى الرائع من التنظيم والكفاءة والمظهر الحضارى.
النائب أحمد السجيني

«محلية النواب» تُطالب بوضع لوائح منظمة للمشروعات

دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى ضرورة وضع لوائح منظمة للمشروعات التى يتم تنفيذها فى المحافظات. وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة اعتماد لوائح تضبط إيقاع العمل فى المحافظات، مضيفا: «هناك خلل فى إدارة المشروعات، ويجب وضع خطة عمل ممنهجة مزيلة بجدول زمنى لتنفيذ المشروعات». جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة كيفية تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات فى ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات.
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وزارة-المالية

قبل إقرارها.. كل ما تريد معرفته عن موازنة 2020

تبدأ الحكومة العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 أول يوليو القادم، حيث من المقرر إقرارها من مجلس النواب خلال شهر يونيو الجاري، وذلك عقب اعتماد لجنة الخطة والموازنة التقرير النهائي لمشروع موازنة 2020 يوم الأربعاء المقبل، بحسب تصريحات ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان. وتستهدف الموازنة الجديدة 2020 خفض العجز الكلي ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي، مقابل 8.4% متوقع خلال العام المالي الحالي 2018-2019، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
امتحانات الجامعات

8 توصيات لـ«جودة التعليم»: ملف إلكتروني وحرية عمل

أوصى المؤتمر الدولي السادس الذي عقدته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت عنوان "بين التخطيط الدولى.. والتنفيذ الإقليمي" بوضع معايير للاعتماد خاصة بالبرامج المتاحة بفروع الجامعات الأجنبية فى مصر، وحث تلك الفروع على التقدم للاعتماد للوقوف على مدى استيفائها للمعايير القياسية المطلوبة، والتأكد من فعالية وجودة البرامج المتاحة لتلك الفروع واتساقها مع البرامج المتاحة في الجامعات الأم. كما أوصى بوضع خطة بناءً على دراسة متأنية لسوق العمل للوقوف على مجالات التعليم الفني القابلة لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلاب.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

32 حالة مرضية في أول أيام الثانوية العامة.. الصحة تعلن التفاصيل

انطلقت اليوم، امتحانات الثانوية العامة، وسط استعدادات مكثفة من جميع الجهات المعنية، لمواجهة أي طوارئ، وجهزت وزارة الصحة السكان، غرفة مركزية بمقر هيئة التأمين الصحي، لمتابعة التأمين الطبي للامتحانات، والتي بدأت أعمالها مبكرا مع اليوم الأول للامتحانات باستقبال 32 بلاغا لحالات مرضية، على مستوى المحافظات، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

هل تمد وزارة التعليم العالي إجازة عيد الفطر؟

ردا على ما تم تداوله، خلال الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مدة فترة إجازة عيد الفطر المبارك بالجامعات والمعاهد حتى يوم الأحد المقبل، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، بيانا، توضح فيه حقيقة الأمر، مؤكدا أن ما تم تداوله مجرد شائعات ولا أساس لها، وأن القائمين على الامتحانات وأعمال الكنترول في الجامعات والمعاهد، يستأنفون أعمالهم، بعد غد السبت، وذلك وفقا للجداول التي تم إعلانها من قبل. وأهابت الوزارة بعدم الانسياق وراء الشائعات، والاستعانة بالمصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.
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