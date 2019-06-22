أحمد فهمي: أمن الدولة سحبني مع هشام وشيكو لهذا السبب

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م

أحمد فهمي

حكى الفنان أحمد فهمي عن واقعة حدثت معه منذ 17 عامًا، عندما كان طالبًا في الجامعة، حينها قدم فيلمًا كوميديًّا مع صديقيه الفنانين هشام ماجد وشيكو يحمل اسم "رجال لا تعرف المستحيل"، الذي تسبب لهم في مشكلة كبيرة. وقال "فهمي" في تصريحات خلال مقابلة مع برنامج "تخاريف"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، "اتسحبت أنا وهشام ماجد وشيكو في جهاز أمن الدولة بسبب هذا الفيلم؛ لأنه تضمن سخرية من بعض الرموز السياسية وقتها، بحسب قول الضابط الذي حقق معي".

"فهمي" أكد أنه عندما نظر إلى مكتب الضابط أمام، وجد ملفًا ضخمَا عليه صورته، فتأكد أن الأمر خطير، ليحاول أن يخرج من الموقف بدعابة، فقا له: "حضرتك شايف في شخصيتي أي عمق"، فأجابه: "أنا عارف أنك تافه والفيلم حلو جدًا بس لازم أبقى عارف أنت بتفكر في إيه". واتضح أن المشكلة كانت في الشخصية التي ظهر بها "شيكو"