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أحمد فهمي: أمن الدولة سحبني مع هشام وشيكو لهذا السبب

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م
أحمد فهمي
أحمد فهمي
حكى الفنان أحمد فهمي عن واقعة حدثت معه منذ 17 عامًا، عندما كان طالبًا في الجامعة، حينها قدم فيلمًا كوميديًّا مع صديقيه الفنانين هشام ماجد وشيكو يحمل اسم "رجال لا تعرف المستحيل"، الذي تسبب لهم في مشكلة كبيرة. وقال "فهمي" في تصريحات خلال مقابلة مع برنامج "تخاريف"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، "اتسحبت أنا وهشام ماجد وشيكو في جهاز أمن الدولة بسبب هذا الفيلم؛ لأنه تضمن سخرية من بعض الرموز السياسية وقتها، بحسب قول الضابط الذي حقق معي".
"فهمي" أكد أنه عندما نظر إلى مكتب الضابط أمام، وجد ملفًا ضخمَا عليه صورته، فتأكد أن الأمر خطير، ليحاول أن يخرج من الموقف بدعابة، فقا له: "حضرتك شايف في شخصيتي أي عمق"، فأجابه: "أنا عارف أنك تافه والفيلم حلو جدًا بس لازم أبقى عارف أنت بتفكر في إيه". واتضح أن المشكلة كانت في الشخصية التي ظهر بها "شيكو"
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5 مسلسلات في شتاء 2020.. الجمهور ينتظر هذا العمل

النجاح الكبير الذى حققته أعمال درامية خارج موسم رمضان، والتى يبدأ عرضها مع نهاية كل عام، لتمتد فى الشهور الأولى من فصل الشتاء، جعل الكثيرين يتحمسون لها، سواء النجوم أو المشاهدون، ما خلق موسما جديدا بخلاف الشهر الكريم، يطلق عليه «الأوف سيزون»، ولعل من أشهر الأعمال التي عرضت خلاله في العامين الماضيين هو «أبو العروسة» بجزأيه. وهناك العديد من الأعمال الدرامية التي سنكون على موعد معها خلال شتاء 2020، بعضها سينطلق نهاية ديسمبر، وأغلبها تمتد إلى أكثر من 30 حلقة، وقد تصل إلى 45 أو 60 أو أكثر من ذلك.
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شاهد.. محمد منير يستعد لحفله في ألمانيا

على مدار الأيام الماضية، ترددت أنباء بشأن خضوع الفنان محمد منير لعملية جراحية في أحد المستشفيات في ألمانيا، وقد انتشرت تلك الأنباء على صفحات مواقع التواصل المختلفة بشكل واسع، خاصة أن الفنان لم يصدر منه رد على تلك الأخبار. لكن الحساب الرسمي لـ"الكينج" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حسم الأمر، حيث رد على تلك الشائعات بنشر صور لـ"منير" أثناء استعداده للمشاركة في حفل غنائي لصديقه الفنان عادل الطويل، الذي يحييه في مدينة دورتموند الألمانية مساء اليوم السبت.
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وفاء عامر لـ«محمد صلاح»: ماتخفش على نفسك والعب

وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة للنجم الدولى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، من خلال برنامج «عرب وود» المذاع على قناة «روتانا»، بعد مباراة المنتخب المصري أمام زيمبابوي، والتي حسمها اللاعب محمود تريزيجيه لصالح المنتخب الوطني، وحثته خلال رسالتها على اللعب ورفع اسم مصر عاليا، إذ قالت: «ماتخفش على نفسك والعب، الكرة لازم تلاقى حد بيزقك وحد بيجرى وراك، إحنا بنحبك، واسم مصر متعلق فى رقبتك، سواء هنا أو بره»، وكانت وفاء عامر قد حرصت على دعم وتشجيع المنتخب قبل ساعات من انطلاق المباراة أمس الجمعة، من خلال فيديو نشرته على «إنستجرام».
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شاهد.. «قصف الجبهة» مستمر بين محمد هنيدي وأحمد فهمي

حاول الفنان أحمد فهمي، السخرية من الفنان محمد هنيدي، عبر المشاركة في "ترند" الأسماء المنتشر في مواقع التواصل، حيث نشر صورة مركبة للفنان أحمد عز وهنيدي، في المثل الشعبي "الطول هيبة والقصر خيبة"، واستبدل كلمة "الطول" بصورة أحمد عز، وكلمة "القصر" بصورة هنيدي، في إشارة إلى قصر قامة الأخير. إلا أن الرد جاءه سريعًا من هنيدي، الذي علق بصورة كلب وإلى جواره صورة الفنان أحمد السقا، قاصدًا جملة "كلب السقا"، وهو اللقب الذي كان يطلق على شخصية "فهمي" في فيلم "سمير وشهير وبهير".
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أحمد فهمي يعلن موعد زفافه على هنا الزاهد (فيديو)

كشف الفنان أحمد فهمي خلال لقائه مع برنامج «عرب وود» المذاع على قناة روتانا، اليوم الخميس، عن موعد حفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد، حيث أكد أنه سيكون نهاية الصيف الحالي. ونوه أنه لا يحب الأفراح، لكن لن تسمح خطيبته بألا يقيم لها حفل زفاف، لافتا إلى أنهما عندما يختاران الموعد بالتحديد، سيعلنه إلى جمهوره. وفي سياق آخر، يسافر فهمي صحبة الفنان أحمد عز، إلى بلغاريا منتصف الشهر المقبل، من أجل تصوير المشاهد الخارجية لفيلم «العارف»، وسيستمر التصوير هناك لمدة أسبوعين، ثم تصور المشاهد المتبقية في القاهرة فور عودتهما.
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7 أعمال فنية تعود للبلاتوهات.. أبرزها قيد عائلي

حالة من الهدوء تشهدها مواقع التصوير، حيث سافر أغلب النجوم إلى المدن الساحلية لقضاء عطلة الصيف، بعد انتهاء الموسمين الدرامي والسينمائي، لكن الأيام الماضية شهدت نشاطًا على غير العادة من الفنانين وصناع الأعمال، الذين سبق أن أوقفوا تصوير مسلسلاتهم وأفلامهم؛ لانشغالهم بتصوير أعمالهم الرمضانية، والآن يتجهزون لاستئناف تصويرها، من أجل الانتهاء منها في الوقت المحدد، وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز المسلسلات والأفلام التي ننتظر أن يتم الإفراج عنها قريبًا.
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أفلام جديدة تستعد للمنافسة| «هنيدي» بحجم عقلة الإصبع

انتعاشة كبيرة تشهدها السينما المصرية هذا العام، بعد الأزمة الدرامية التى شهدها رمضان 2019، والتي حالت دون مشاركة الكثير من النجوم خلال الشهر الكريم، ليتجهوا إلى السينما، التي تشهد هذا العام نقل نوعية على مستوى الأفلام التي تم عرضها على مدار المواسم المختلفة والمنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة، من حيث الموضوعات التي يتم طرحها ومناقشتها، فلم تعد السينما قاصرة على الأفلام التجارية التي تمتزج بالخلطة الشعبية؛ والتى لا تخلو من المطرب والراقصة، وأصبح هناك تواجد كبير لأفلام الأكشن والرومانسية والدراما.
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