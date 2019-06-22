السيسي يُشيد بجماهير أمم إفريقيا: شباب محترم

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بسلوك الجماهير التي تواجدت في مدرجات استاد القاهرة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي، أمس الجمعة، في افتتاح كأس الأمم الإفريقية، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، في أولى مباريات المجموعة الأولى، حيث حرص العديد من الشباب على جمع القمامة من المدرجات بعد انتهاء المباراة في مشهد حضاري. وشهد استاد القاهرة حضورا كبيرا من الجماهير المصرية بعد غياب أكثر من 5 سنوات عن حضور الجماهير داخل استاد العاصمة.

وكتب الحساب الرسميي للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك": "فخور بهذا النموذج المحترم لشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصرنا العزيزة أمام العالم أجمع.. أدامكم الله نعمة هذا الوطن". وعقب انتهاء مباراة مصر وزيمبابوي التقطت عدسات الكاميرا لقطات لعدد من الشباب المصري