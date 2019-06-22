مدرب نيجيريا عن الفوز الباهت: تقمصنا دور مصر

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٧ م

نيجيريا وبوروندي

أعرب جيرنوت رور، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن سعادته بفوز فريقه مساء اليوم السبت، على نظيره بوروندي، مؤكدًا أن النسور حققوا ما حققه منتخب مصر أمام زيمبابوي في افتتاح البطولة. وخطف المنتخب النيجيرى فوزًا صعبا من أمام بوروندى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أوديون إيجلو مهاجم منتخب النسور فى الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وأضاف جيرنوت، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة TIME SPORTS، أن تحقيق الثلاث نقاط أهم من الأداء في المباريات الافتتاحية لدور المجموعات، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري حقق فوزًا بهدف وحيد على زيمبابوي أمس الجمعة ولم يقدم هو الآخر المستوى المتوقع. وأوضح: «توقعت معاناة فريقي قبل مواجهة بوروندي بسبب حالة