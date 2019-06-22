رياضة

مدرب نيجيريا عن الفوز الباهت: تقمصنا دور مصر

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٧ م
نيجيريا وبوروندي
نيجيريا وبوروندي
أعرب جيرنوت رور، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن سعادته بفوز فريقه مساء اليوم السبت، على نظيره بوروندي، مؤكدًا أن النسور حققوا ما حققه منتخب مصر أمام زيمبابوي في افتتاح البطولة. وخطف المنتخب النيجيرى فوزًا صعبا من أمام بوروندى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أوديون إيجلو مهاجم منتخب النسور فى الدقيقة 77 من عمر المباراة.
وأضاف جيرنوت، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة TIME SPORTS، أن تحقيق الثلاث نقاط أهم من الأداء في المباريات الافتتاحية لدور المجموعات، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري حقق فوزًا بهدف وحيد على زيمبابوي أمس الجمعة ولم يقدم هو الآخر المستوى المتوقع. وأوضح: «توقعت معاناة فريقي قبل مواجهة بوروندي بسبب حالة
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مدغشقر-و غينيا‎ (1)

«كان 2019».. التعادل يحسم مواجهة مدغشقر وغينيا

تعادل منتخب مدغشقر مع نظيره الغيني بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ليحصد بذلك كل منتخب نقطة واحدة وتعد هذه أول مشاركة لمنتخب مدغشقر في تاريخ بطولة أمم أفريقيا حيث لم يسبق لهذا المنتخب التأهل للبطولة من قبل، بهذه النتيجة يحتل المنتخبين المركزين الثاني والثالث بينما يحتل منتخب نيجيريا صدارة المجموعة بعد فوزه على بوروندي بهدف دون رد.
البرازيل-و بيرو‎

البرازيل تسحق بيرو وتتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا

حقق المنتخب البرازيلي فوزا ساحقا على منتخب بيرو، بخماسية نظيفة، فى إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليتصدر البرازيل (المستضيف للبطولة) قائمة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط ويحجز مقعدا في دور ربع النهائي. وافتتح التسجيل لصالح راقصي السامبا اللاعب كاسيميرو خط وسط المنتخب فى الدقيقة 12، ليأتى بعد ذلك اللاعب روبرتو فيرمينو مهاجم الفريق بهدف فى الدقيقة الـ19. ولم ينتظر إيفرتون سواريس حتى انضم هو الآخر لقائمة مسجلي الأهداف، بهدف فى الدقيقة 32 من عمر المباراة.
لاسارتى

عبدالحفيظ: جلسة مع لاسارتي لحسم كل الملفات

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عقد اجتماع هام غدا الأحد مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق من أجل حسم الكثير من الأمور المهمة، ومنها حسم مكان معسكر الفريق الإعدادي الخارجي وعدد من الأمور الأخرى المتعلقة بالعروض المُقدمة للاعبي للفريق وحسم قائمة الراحلين. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، فور وصوله إلى القاهرة عائدًا من إسبانيا: "سنحسم غدًا مع لاسارتي موعد معسكر الإعداد، حيص نفاضل بين مدينتي مدريد وبرشلونة ".
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نيجيريا

إبداع سابق لغينيا في الإسكندرية وذكرى سيئة لنيجيريا

تنطلق اليوم السبت مباريات المجموعة الثانية في النسخة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، التي تضم منتخبات نيجيريا وبوروندي وغينيا ومدغشقر، تلك المجموعة التي تقام مبارياتها في مدينة الإسكندرية وهي المدينة التي يملك فيها بعض منتخبات تلك المجموعة ذكريات جيدة وأخرى سيئة معها في منافسات الكان السابقة، التي استضافتها مصر وتحديدًا نسخ 2006 و1986 و1974، بعيدًا عن منتخبي بوروندي ومدغشقر، اللذين يشاركان للمرة الأولى في تاريخهما بكأس الأمم الإفريقية.
منتخب-مدغشقر‎

مدغشقر تستهل مشاركتها الأولى في الكان بمواجهة غينيا

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما تواجه غينيا نظيرتها مدغشقر في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب الإسكندرية، وتشارك مدغشقر في الكان للمرة الأولى في تاريخها بعدما حلت في المركز الثاني في التصفيات برصيد 10 نقاط خلف المتصدر السنغال، بينما تشارك غينيا في البطولة للمرة الـ12 في تاريخها، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى المباراة النهائية في نسخة إثيوبيا عام 1976 وخسرت حينها أمام المغرب.
منتخب-نيجيريا‎ (1)

كان 2019.. نسور نيجيريا يسعون لافتراس عصافير بوروندي

يلتقي اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً، منتخبا نيجيريا وبوروندي في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية ضمن منافسات الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وينتظر أن تشهد المباراة مواجهة مثيرة بين الهجوم النيجيري القوي بقيادة أوديون إيجالو وأحمد موسى ومن خلفهما أليكس إيوبي ودفاع بوروندي الذي أثبت كفاءته في التصفيات وفي مباريات الفريق الودية رغم قلة الخبرة، فيما يقود سايدو بيراهينو هجوم بوروندي في مواجهة الدفاع النيجيري الذي ينتظر أن يعتمد بشكل كبير على لاعب الوسط المدافع جون ميكيل إيوبي للتصدي لهجمات العصافير.
نيجيريا

نجم نيجيريا يلمح لاعتزاله كرة القدم في مصر

كشف جون أوبي ميكيل قائد منتخب نيجيريا إن منتخب بلاده عائد بقوة كبيرة في المشاركة بكأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تنطلق مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة بمباراة مصر وزيمبابوي و حتى 19 يوليو المقبل، حيث أكد نجم النسور أن نيجيريا على علم بأن الجميع يتصور إنهم الفريق الأفضل لكن أعتقد أننا نستطيع التعامل مع ذلك بشكل جيد. وأضاف ميكيل إنه كان بعيدًا عن صفوف منتخب بلاده لأكثر من عام لكنه على دراية كاملة بكافة الأمور في المنتخب خلال تواصله الدائم مع المدير الفني، حيث أكد أن مدرب منتخب بلاده اختار مجموعة من اللاعبين المميزين لخوض البطولة.
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