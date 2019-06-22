رياضة

حكيم عن الافتتاح: كان نفسي أبوس كل الجماهير

تحرير:محمد جمال ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ م
حكيم فى استاد القاهرة
حكيم فى استاد القاهرة
علق الفنان حكيم، على مشاركته في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، الذي أقيم أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، موجهًا الشكر لمنظمي البطولة وللجماهير التي حضرت ومشيدا بالتزامهم بالتعليمات التي أخرجت هذا الشكل الحضارى الجميل. وصرح حكيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية "on e"، مساء اليوم السبت قائلا: "أقدم الشكر لكل من ساهم في هذا العمل، على التعب اللي شافوه، مكنوش بيناموا بيتابعونا لحظة بلحظة، وكل الناس عاملة مجهود جبار".
وأشاد المطرب الشعبي بالجماهير قائلا: "تحية من القلب لكل الجمهور المصري اللي شرفنا إمبارح، والمنظر كان بيهز قلبي من جوه، لأني فرحت لمصر بجد، كان نفسي أسلم وأبوس كل فرد واحد واحد لأنهم التزموا بالتعليمات، والمصري لما بيعوز يعمل حاجة بينفذها على الوجه الأكمل". وانطلقت أمس الجمعة بطولة كأس الأمم الإفريقية،
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مدغشقر-و غينيا‎ (1)

«كان 2019».. التعادل يحسم مواجهة مدغشقر وغينيا

تعادل منتخب مدغشقر مع نظيره الغيني بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ليحصد بذلك كل منتخب نقطة واحدة وتعد هذه أول مشاركة لمنتخب مدغشقر في تاريخ بطولة أمم أفريقيا حيث لم يسبق لهذا المنتخب التأهل للبطولة من قبل، بهذه النتيجة يحتل المنتخبين المركزين الثاني والثالث بينما يحتل منتخب نيجيريا صدارة المجموعة بعد فوزه على بوروندي بهدف دون رد.
البرازيل-و بيرو‎

البرازيل تسحق بيرو وتتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا

حقق المنتخب البرازيلي فوزا ساحقا على منتخب بيرو، بخماسية نظيفة، فى إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليتصدر البرازيل (المستضيف للبطولة) قائمة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط ويحجز مقعدا في دور ربع النهائي. وافتتح التسجيل لصالح راقصي السامبا اللاعب كاسيميرو خط وسط المنتخب فى الدقيقة 12، ليأتى بعد ذلك اللاعب روبرتو فيرمينو مهاجم الفريق بهدف فى الدقيقة الـ19. ولم ينتظر إيفرتون سواريس حتى انضم هو الآخر لقائمة مسجلي الأهداف، بهدف فى الدقيقة 32 من عمر المباراة.
لاسارتى

عبدالحفيظ: جلسة مع لاسارتي لحسم كل الملفات

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عقد اجتماع هام غدا الأحد مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق من أجل حسم الكثير من الأمور المهمة، ومنها حسم مكان معسكر الفريق الإعدادي الخارجي وعدد من الأمور الأخرى المتعلقة بالعروض المُقدمة للاعبي للفريق وحسم قائمة الراحلين. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، فور وصوله إلى القاهرة عائدًا من إسبانيا: "سنحسم غدًا مع لاسارتي موعد معسكر الإعداد، حيص نفاضل بين مدينتي مدريد وبرشلونة ".
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محمد-فضل

محمد فضل عن أمم إفريقيا: مازال هناك الكثير

كشف محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، فى تصريحات له أن نجاح حفل افتتاح البطولة الإفريقية والذى أقيم أمس الجمعة على استاد القاهرة كان مجرد بداية فقط، وأشار فضل اليوم السبت، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الورقة والقلم" إلى أن اللجنة المنظمة مازال لديها الكثير، قائلا: «ما زال هناك الكثير من التفاصيل التنظيمية المُعدة على مدار البطولة». وانطلقت أمس الجمعة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
الافتتاح (5)

الكاف عن افتتاح أمم إفريقيا: مصر بهرت العالم

تحت عنوان "فخر إفريقيا" نشر الموقع الرسمى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تقريرا عن حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، الذي أقيم على استاد القاهرة مساء أمس الجمعة، وجاء فى التقرير أن حفل الافتتاح كان "تريند" على كل منصات مواقع التواصل الاجتماعى، كما أشار الكاف في تقريره إلى أن الحفل رغم قصر مدته وبساطته فإنه كان عظيما ورائعا ولفت انتباه وأنظار العالم كله، كما شدد التقرير على أن الحفل يستحق الثناء من كل مسؤولي كرة القدم، في جميع أنحاء العالم.
مصر-وزيمبابوي (9)

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن محمد صلاح وفوز مصر؟

تناولت الصحف الإنجليزية مباراة الافتتاح بين مصر وزيمابوى، التى أقيمت على ستاد القاهرة، وفاز فيها المنتخب الوطنى على مضيفه بهدف نظيف، سجله محمود حسن تريزيجيه، لاعب خط وسط المنتخب الوطنى المحترف في قاسم باشا التركي، لتحصد مصر 3 نقاط تتصدر بها المجموعة الأولى. وتغنت تقارير الصحف الإنجليزية بالنجم المصرى وأدائه الرائع، وأكدت أيضًا على أنها تفتقد لنجم ليفربول الإنجليزى وهداف البريمرليج والمنتخب محمد صلاح، الذى قاد فريقه مؤخرا للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.
هانى-رمزى

هاني رمزي عن الأداء المتواضع: أهدرنا الكثير من الفرص

قال هانى رمزى، المدرب العام للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، إن المنتخب الوطنى أهدر الكثير من الفرص فى مباراة اليوم التى خاضها فى أولى خطواته ببطولة الأمم الإفريقية، والتى انتهت بفوز المنتخب الوطنى بهدف نظيف على نظيره الزيمبابوى، وسجل هدف المباراة محمود حسن تريزيجه لاعب خط وسط المنتخب. وأضاف المدرب العام للمنتخب فى تصريحات لقناة «أون سبورت» عقب المباراة: «بدأنا المباراة بشكل جيد، وعلى الرغم من إهدار الكثير من الفرص، تفوقنا فى الشوط الأول وسجلنا هدفًا».
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