حكيم عن الافتتاح: كان نفسي أبوس كل الجماهير

تحرير:محمد جمال ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ م

حكيم فى استاد القاهرة

علق الفنان حكيم، على مشاركته في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، الذي أقيم أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، موجهًا الشكر لمنظمي البطولة وللجماهير التي حضرت ومشيدا بالتزامهم بالتعليمات التي أخرجت هذا الشكل الحضارى الجميل. وصرح حكيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية "on e"، مساء اليوم السبت قائلا: "أقدم الشكر لكل من ساهم في هذا العمل، على التعب اللي شافوه، مكنوش بيناموا بيتابعونا لحظة بلحظة، وكل الناس عاملة مجهود جبار".

وأشاد المطرب الشعبي بالجماهير قائلا: "تحية من القلب لكل الجمهور المصري اللي شرفنا إمبارح، والمنظر كان بيهز قلبي من جوه، لأني فرحت لمصر بجد، كان نفسي أسلم وأبوس كل فرد واحد واحد لأنهم التزموا بالتعليمات، والمصري لما بيعوز يعمل حاجة بينفذها على الوجه الأكمل". وانطلقت أمس الجمعة بطولة كأس الأمم الإفريقية،