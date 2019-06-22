عبدالحفيظ: جلسة مع لاسارتي لحسم كل الملفات

تحرير:أحمد محمد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م

مارتن لاسارتي

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عقد اجتماع هام غدا الأحد مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق من أجل حسم الكثير من الأمور المهمة، ومنها حسم مكان معسكر الفريق الإعدادي الخارجي وعدد من الأمور الأخرى المتعلقة بالعروض المُقدمة للاعبي للفريق وحسم قائمة الراحلين. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، فور وصوله إلى القاهرة عائدًا من إسبانيا: "سنحسم غدًا مع لاسارتي موعد معسكر الإعداد، حيص نفاضل بين مدينتي مدريد وبرشلونة ".

وأضاف عبدالحفيظ: "سنتفق أيضا على المباريات الودية وعددها ونوعية ومستوى الفرق المطلوب مواجهتها". وأكمل: "كما سننظر في عروض بعض اللاعبين والأمور المتعلقة بقائمة الموسم الجديد". وأتم عبدالحفيظ عن نتائج رحلته في إسبانيا: تواجدنا هناك كان مثمرا جدا وبناء من أجل التجهيز لمعسكر إعداد مثالي للأهلي". يذكر

وأضاف عبدالحفيظ: "سنتفق أيضا على المباريات الودية وعددها ونوعية ومستوى الفرق المطلوب مواجهتها".



وأكمل: "كما سننظر في عروض بعض اللاعبين والأمور المتعلقة بقائمة الموسم الجديد".



وأتم عبدالحفيظ عن نتائج رحلته في إسبانيا: تواجدنا هناك كان مثمرا جدا وبناء من أجل التجهيز لمعسكر إعداد مثالي للأهلي".



يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته عصر اليوم السبت، بعد راحة سلبية منحها لاسارتي للعبين دامت لأكثر من 25 يومًا، حيث يستعد الفريق لخوض معسكر إعداد في إسبانيا مطلع يوليو المُقبل استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري عقب انتهاء فعاليات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الوقت الجاري.