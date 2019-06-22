رياضة

عبدالحفيظ: جلسة مع لاسارتي لحسم كل الملفات

تحرير:أحمد محمد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م
مارتن لاسارتي
مارتن لاسارتي
كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عقد اجتماع هام غدا الأحد مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق من أجل حسم الكثير من الأمور المهمة، ومنها حسم مكان معسكر الفريق الإعدادي الخارجي وعدد من الأمور الأخرى المتعلقة بالعروض المُقدمة للاعبي للفريق وحسم قائمة الراحلين. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، فور وصوله إلى القاهرة عائدًا من إسبانيا: "سنحسم غدًا مع لاسارتي موعد معسكر الإعداد، حيص نفاضل بين مدينتي مدريد وبرشلونة ".
وأضاف عبدالحفيظ: "سنتفق أيضا على المباريات الودية وعددها ونوعية ومستوى الفرق المطلوب مواجهتها". وأكمل: "كما سننظر في عروض بعض اللاعبين والأمور المتعلقة بقائمة الموسم الجديد". وأتم عبدالحفيظ عن نتائج رحلته في إسبانيا: تواجدنا هناك كان مثمرا جدا وبناء من أجل التجهيز لمعسكر إعداد مثالي للأهلي". يذكر
اقرأ المزيد
مدغشقر-و غينيا‎ (1)

«كان 2019».. التعادل يحسم مواجهة مدغشقر وغينيا

تعادل منتخب مدغشقر مع نظيره الغيني بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ليحصد بذلك كل منتخب نقطة واحدة وتعد هذه أول مشاركة لمنتخب مدغشقر في تاريخ بطولة أمم أفريقيا حيث لم يسبق لهذا المنتخب التأهل للبطولة من قبل، بهذه النتيجة يحتل المنتخبين المركزين الثاني والثالث بينما يحتل منتخب نيجيريا صدارة المجموعة بعد فوزه على بوروندي بهدف دون رد.
البرازيل-و بيرو‎

البرازيل تسحق بيرو وتتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا

حقق المنتخب البرازيلي فوزا ساحقا على منتخب بيرو، بخماسية نظيفة، فى إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليتصدر البرازيل (المستضيف للبطولة) قائمة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط ويحجز مقعدا في دور ربع النهائي. وافتتح التسجيل لصالح راقصي السامبا اللاعب كاسيميرو خط وسط المنتخب فى الدقيقة 12، ليأتى بعد ذلك اللاعب روبرتو فيرمينو مهاجم الفريق بهدف فى الدقيقة الـ19. ولم ينتظر إيفرتون سواريس حتى انضم هو الآخر لقائمة مسجلي الأهداف، بهدف فى الدقيقة 32 من عمر المباراة.
حكيم-في-الاستاد (1.) (5)

حكيم عن الافتتاح: كان نفسي أبوس كل الجماهير

علق الفنان حكيم، على مشاركته في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، الذي أقيم أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، موجهًا الشكر لمنظمي البطولة وللجماهير التي حضرت ومشيدا بالتزامهم بالتعليمات التي أخرجت هذا الشكل الحضارى الجميل. وصرح حكيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية "on e"، مساء اليوم السبت قائلا: "أقدم الشكر لكل من ساهم في هذا العمل، على التعب اللي شافوه، مكنوش بيناموا بيتابعونا لحظة بلحظة، وكل الناس عاملة مجهود جبار".
اقرأ المزيد من الأخبار
مران الأهلي‎

مران الأهلي.. غياب الشحات وإصابة مؤمن زكريا

استأنف فريق الكرة بالأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 25 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباراة رسمية ومشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، وعقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، جلسة مع خالد محمد طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي المُقام على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وعرض عليه تقريرا مفصلا عن حالة اللاعبين المصابين بالفريق وهم سعد سمير وكريم نيديفيد ومحمد محمود وشريف إكرامي، وأوضح للمدير الفني حالة كل لاعب بالفريق، والبرنامج الطبي والبدني المتبع في الفترة الحالية.
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

الأهلي يستقر على مكان المعسكر الخارجي

يتوجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأمير توفيق، مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي، إلى إسبانيا الثلاثاء المُقبل لمعاينة معسكر إعداد الفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة، وتشهد رحلة عبدالحفيظ وتوفيق معاينة معسكر الإعداد والفنادق المرشحة لإقامة الفريق، وكذلك ملاعب التدريب والاتفاق على المباريات الودية التي سيخوضها الفريق هناك، بعد أن قدمت عدة دول أبرزها ألمانيا والنمسا وإيطاليا استعدادها لإقامة المعسكر بإحدى تلك البلاد، إلا أن الجهاز الفني استقر على إسبانيا.
رمضان-صبحى (2)

عبد الحفيظ يعلق على رحيل لاسارتي وأزارو وتجديد رمضان

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأحمر، مؤكدا أنه تولى المسؤولية في ظروف صعبة للغاية، بسبب تلاحم المباريات في الموسمين الأخيرين بشكل سريع. وأضاف عبد الحفيظ، خلال تصريحاته بقناة الأهلي، أنه يعلم تمامًا أن لاسارتي افتقد إقامة فترة الإعداد والوقت الكافي لدراسة جميع جوانب الفريق هذا الموسم، لأنه تولى المهمة في منتصف الموسم، ولم يجد الفرصة لعمل ذلك بسبب توالي المباريات، مشيرًا إلى أن المنافسة في بطولات إفريقيا لها أساليب مختلفة لعدة عوامل وهذا أمر آخر افتقده المدرب.
مؤمن -زكريا ‎

وكيل مؤمن زكريا يكشف حقيقة رحيل اللاعب عن الأهلي

كشف أحمد يحيى، وكيل مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة رحيل اللاعب عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن تداولت بعض التقارير أن اللاعب قرر الرحيل في ظل رغبة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق في الاستغناء عنه وعدم قيده في القائمة المحلية. وقال يحيى في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن اللاعب لم يتحدث مع أي فرد داخل الجهاز الفني بشأن مصيره خلال الفترة المُقبلة، مؤكدًا أن اللاعب يخوض تدريبات تأهيلية منتظمة تحت إشراف مخطط الأحمال للفريق.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org