شاي بالتراب..كواليس مداهمة مصنع بير سلم في برج العرب

تحرير:محمد الشاملي ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م

شاي

البحث وراء المال وتحقيق ثروة طائلة بغض الطرف عن شرعية الطريقة مقتديا بمقولة الفليسوف الإيطالي ميكيافيلي "الغاية تبرر الوسيلة"، كانت طريقة مدير المصنع الذي قاده تفكيره إلى خوض غمار التجارة لكن بطريقة مخالفة للقانون؛ إذ عمد إلى تجميع كميات كبيرة من هوالك وبقايا وكنسة مصانع الشاي ونخلها، وإعادة تعبئتها داخل أجولة بدون بيانات تجارية ومن ثم طرحها في الأسواق وتوزيعها على المحلات التجارية بأسعار أقل من المتداولة محققا مكاسب طائلة بطريقة غير شرعية بالإضافة إلى تعريض حياة المواطنين للخطر.

أحلام مدير المصنع غير المرخص اصطدمت بيقظة رجال الشرطة ممثلين في مباحث التموين التي رصدت نشاطه الآثم على مدار فترة ليست بالقصيرة لاسيما إعادة تعبئته لهوالك المصانع داخل أجولة بدون بيانات تجارية وطرحها للبيع في الأسواق مستغلا إقبال المواطنين على تلك السلعة. عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة