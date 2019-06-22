جريمة

شاي بالتراب..كواليس مداهمة مصنع بير سلم في برج العرب

تحرير:محمد الشاملي ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م
شاي
شاي
البحث وراء المال وتحقيق ثروة طائلة بغض الطرف عن شرعية الطريقة مقتديا بمقولة الفليسوف الإيطالي ميكيافيلي "الغاية تبرر الوسيلة"، كانت طريقة مدير المصنع الذي قاده تفكيره إلى خوض غمار التجارة لكن بطريقة مخالفة للقانون؛ إذ عمد إلى تجميع كميات كبيرة من هوالك وبقايا وكنسة مصانع الشاي ونخلها، وإعادة تعبئتها داخل أجولة بدون بيانات تجارية ومن ثم طرحها في الأسواق وتوزيعها على المحلات التجارية بأسعار أقل من المتداولة محققا مكاسب طائلة بطريقة غير شرعية بالإضافة إلى تعريض حياة المواطنين للخطر.
أحلام مدير المصنع غير المرخص اصطدمت بيقظة رجال الشرطة ممثلين في مباحث التموين التي رصدت نشاطه الآثم على مدار فترة ليست بالقصيرة لاسيما إعادة تعبئته لهوالك المصانع داخل أجولة بدون بيانات تجارية وطرحها للبيع في الأسواق مستغلا إقبال المواطنين على تلك السلعة. عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة
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إحباط محاولة تهريب 356 ألف قرص كبتاجون مخدر إلى خارج البلاد (1)

الداخلية تضبط 13 مليون قرص مخدر خلال أسبوع

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا لفرض سيطرتها بمختلف أنحاء البلاد من خلال شن حملات تفتيشية مستمرة تستهدف في المقام الأول بؤرا إجرامية تتخذها العناصر الخطرة وكرا للاختباء بعيدا عن ملاحقات الشرطة من جهة، ونقطة انطلاق نحو نشاطهم الآثم من جهة أخرى، وذلك وسط توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بملاحقة مروجي المواد المخدرة ومتعاطيها لاسيما المواد التخليقية منها التي تعرف بـ"مخدر الموت مثل "الإستروكس- الفودو- الشادو" لما تمثل من خطورة بالغة على الشباب.
توك-توك

خطة انتهت بكلبش.. ليلة سقوط عصابة لسرقة التوك توك

"على جنب ياسطى" جملة مألوفة لسائق المركبة ذات الثلاث عجلات، تنتبه مسماعه لهوية قائلها فور سماعها إيذانا بوجود "زبون" يبحث عن توصيله إلى مكان ما، تلك المرة كانت الراكبة سيدة تصطحب طفلين يرافقهم شخص طلبوا توصيلهم إلى مدينة الرياض الواقعة في نطاق مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فانطلق قاصدا الوجهة المحددة سلفا لكنه فوجئ بوقوعه فريسة بين أنياب تشكيل عصابي مُنظم يؤدي كل عنصر دوره بقدر كبير من الاحترافية بهدف سرقة دراجته النارية "التوك توك" فكاد يفقد حياته لولا أن أنقذته العناية الإلهية.
تهريب بضائع

إحباط تهريب جلود ثعابين بـ11 مليون جنيه في أسوان

أحبطت جمارك منفذ قسطل في أسوان، برئاسة سلامة هلال مهدي، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل وجلود الثعابين والورل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريحات صحفية، إنه بناء على إخبارية سرية بمحاولة سائق سوري الجنسية قادم من الخرطوم بتهريب كمية من البضائع داخل سيارته، تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة. وأضاف المصدر، أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود كمية كبيرة من مستحضرات التجميل و1500 متر جلود ثعبان الأصلة والورل الطبيعية.
المتهم

«منال والحرام»..المؤبد يكتب نهاية جريمة الفقر والكيف

يعمل «خالد» في مجال المقاولات، متزوج منذ 10 سنوات، رزقه الله بطفل أسماه «يوسف»، طلّق زوجته بسبب خلافات زوجية جسيمة بينهما، واتفق معها قبل الطلاق، على أن يتولى تربية «يوسف» بسبب حبه الشديد له وتعلقه به. وافقت الأم؛ رغبة في عدم تدمير مستقبل طفلها، مرت السنوات وكبر «يوسف»، ونتيجة انغماس والده مع صحبة «الشر والكيف»، خرج الطفل من مدرسته، واتجه للشارع، وكان مصيره مؤسسة الأحداث في قضية تسول، جن جنون الأم ولسان حالها يحدثها «رضينا بالهم والهم مش راضي بينا».
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حشيش

حشيش العيد.. ضبط تاجر وبحوزته 450 طربة بالإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة موجعة لتجار المخدرات وبخاصة تجار الحشيش، حيث تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط أحد أكبر تجار المخدرات والحشيش وتم ضبطه متلبساً بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وبحوزته 450 طربة تزن نحو 45 كيلو من مخدر الحشيش، يعتزم توزيعها على عملائه قبل وقفة عيد الفطر المبارك وتوزيعها على زبائنه خلال أيام العيد مستهدفاً فئة الشباب بمراكز الشباب والأندية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه متلبساً.
محكمة

السجن 3 سنوات لشخص أخفى حشيش في بنطلونه بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، وعضوية كلًا من المستشارين أشرف أبو زينة، ومحمود الربيعي، وأمانة سر ناصر عبد المنعم، بالسجن 3 سنوات للمدعو"إ.ي.م" مدير جودة لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة. تعود الواقعة في القضية رقم 2245 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، والمقيدة برقم 141 غرب، عندما تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مطار برج العرب الدولي، يفيد بالقبض على شخص أثناء تهريبه مخدر حشيش في ملابسه داخل المطار.
رشوة

ضبط 3 قضايا اتجار في العملة بـ13 مليون جنيه

ضبطت مباحث الأموال العامة 3 قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بلغت جملة التعاملات فيها قرابة 13 مليون جنيه مصري، و330 ألف دولار أمريكي، وتبين أن المتهم الأول حاصل على ليسانس، ويقيم بمحافظة كفر الشيخ، ويمارس نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعًا وشراء. واتخذ من محل لتجارة المواد الغذائية خاص به كائن بذات الدائرة مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبلغ حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 3 ملايين جنيه مصرى.
قطار (2)

أشلاء على السكة الحديد.. قطار يفرم شابا بالبحيرة

شهد مزلقان السكة الحديد بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، وقوع حادث مأساوي عندما اصطدم قطار على شريط السكة الحديد "إسكندرية - القاهرة" المتجه محافظة الإسكندرية بشاب، في أثناء عبورة للمزلقان وهو مغلق ما أدى لإصابته ووفاته في الحال وتحولت جثته إلى أشلاء، وتم نقل الجثة لمستشفى دمنهور العام، وجار انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإخطار أسرة الشاب بعد التعرف على هويته من بطاقته الشخصية.
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