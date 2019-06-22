رياضة

البرازيل تسحق بيرو وتتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا

تحرير:محمد جمال ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٠ م
البرازيل وبيرو
البرازيل وبيرو
حقق المنتخب البرازيلي فوزا ساحقا على منتخب بيرو، بخماسية نظيفة، فى إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليتصدر البرازيل (المستضيف للبطولة) قائمة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط ويحجز مقعدا في دور ربع النهائي. وافتتح التسجيل لصالح راقصي السامبا اللاعب كاسيميرو خط وسط المنتخب فى الدقيقة 12، ليأتى بعد ذلك اللاعب روبرتو فيرمينو مهاجم الفريق بهدف فى الدقيقة الـ19. ولم ينتظر إيفرتون سواريس حتى انضم هو الآخر لقائمة مسجلي الأهداف، بهدف فى الدقيقة 32 من عمر المباراة.
ولم يرحم منتخب السيليساو نظيره بيرو ليمطر شباكه بهدفين فى الشوط الثاني سجلهما كل من داني الفيس الظهير الأيسر فى الدقيقة 53 ولحقه ويليان بهدف آخر في الدقيقة 90. وتواجه المنتخب البرازيلي ونظيره بيرو في 45 مواجهة سابقة، حقق خلالها البرازيل الفوز في 32 مباراة وتعادل في 9 لقاءات وخسر 4 مواجهات أخرى، وأتت
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مدغشقر-و غينيا‎ (1)

«كان 2019».. التعادل يحسم مواجهة مدغشقر وغينيا

تعادل منتخب مدغشقر مع نظيره الغيني بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ليحصد بذلك كل منتخب نقطة واحدة وتعد هذه أول مشاركة لمنتخب مدغشقر في تاريخ بطولة أمم أفريقيا حيث لم يسبق لهذا المنتخب التأهل للبطولة من قبل، بهذه النتيجة يحتل المنتخبين المركزين الثاني والثالث بينما يحتل منتخب نيجيريا صدارة المجموعة بعد فوزه على بوروندي بهدف دون رد.
لاسارتى

عبدالحفيظ: جلسة مع لاسارتي لحسم كل الملفات

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عقد اجتماع هام غدا الأحد مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق من أجل حسم الكثير من الأمور المهمة، ومنها حسم مكان معسكر الفريق الإعدادي الخارجي وعدد من الأمور الأخرى المتعلقة بالعروض المُقدمة للاعبي للفريق وحسم قائمة الراحلين. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، فور وصوله إلى القاهرة عائدًا من إسبانيا: "سنحسم غدًا مع لاسارتي موعد معسكر الإعداد، حيص نفاضل بين مدينتي مدريد وبرشلونة ".
حكيم-في-الاستاد (1.) (5)

حكيم عن الافتتاح: كان نفسي أبوس كل الجماهير

علق الفنان حكيم، على مشاركته في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، الذي أقيم أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، موجهًا الشكر لمنظمي البطولة وللجماهير التي حضرت ومشيدا بالتزامهم بالتعليمات التي أخرجت هذا الشكل الحضارى الجميل. وصرح حكيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية "on e"، مساء اليوم السبت قائلا: "أقدم الشكر لكل من ساهم في هذا العمل، على التعب اللي شافوه، مكنوش بيناموا بيتابعونا لحظة بلحظة، وكل الناس عاملة مجهود جبار".
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البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (3)

البرازيل في مواجهة انتقامية مع بيرو بكوبا أمريكا

تختتم اليوم مباريات دور المجموعات في المجموعة الأولى من النسخة 46 لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، وذلك عندما يواجه البلد المضيف البرازيل نظيرته بيرو على ملعب أرينا كورينثيانز في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما تواجه بوليفيا نظيرتها فنزويلا في نفس التوقيت على ملعب مينيراو، وتحتل البرازيل صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط متفوقة بفارق الأهداف عن بيرو صاحبة المركز الثاني، بينما توجد فنزويلا في المركز الثالث برصيد نقطتين، في الوقت الذي تتذيل فيه بوليفيا ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.
بيرو وبوليفيا

بيرو تقلب الطاولة على بوليفيا في كوبا أمريكا

تمكن منتخب بيرو، من تحقيق فوزه الأول في بطولة كوبا أمريكا 2019، على حساب نظيره بوليفيا، بنتيجة 3-1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، في منتصف ليل الثلاثاء، على ملعب «ماراكانا»، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة، التي تستضيفها البرازيل على أرضها حتى 7 يوليو المقبل. بهذا الفوز رفع منتخب بيرو رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى مؤقتًا، قبل مواجهة البرازيل وفنزويلا التي تنطلق لاحقًا، بينما تذيل منتخب بوليفيا المجموعة بلا رصيد.
البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (3)

البرازيل تبحث عن التأهل المبكر في كوبا أمريكا اليوم

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، من خلال مباريات المجموعة الأولى، حيث تواجه بوليفيا نظيرتها بيرو على ملعب ماراكانا الساعة 11:30 مساء، بينما تواجه البرازيل نظيرتها فنزويلا في تمام الساعة الثانية والنصف من صباح غدًا الأربهاء على ملعب أرينا فونتي نوفا، وتحتل البرازيل صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على متذيلة الترتيب بوليفيا 3-0، بينما تتواجد بيرو وفنزويلا في المركز الثاني بعد تعادلهما سلبيًا في الجولة الأولى.
كولومبيا

مدرب الأرجنتين: أرضية الملعب لم تساعدنا أمام كولومبيا

علق ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على هزيمة فريقه أمام كولومبيا، مشيرا إلى أنهم كانوا الطرف الأفضل في المباراة، لكنهم تلقوا الهدف الأول في توقيت غير مثالي زاد من صعوبة اللقاء. وسقط منتخب الأرجنتين، أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل.
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