البرازيل تسحق بيرو وتتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا

تحرير:محمد جمال ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٠ م

البرازيل وبيرو

حقق المنتخب البرازيلي فوزا ساحقا على منتخب بيرو، بخماسية نظيفة، فى إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليتصدر البرازيل (المستضيف للبطولة) قائمة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط ويحجز مقعدا في دور ربع النهائي. وافتتح التسجيل لصالح راقصي السامبا اللاعب كاسيميرو خط وسط المنتخب فى الدقيقة 12، ليأتى بعد ذلك اللاعب روبرتو فيرمينو مهاجم الفريق بهدف فى الدقيقة الـ19. ولم ينتظر إيفرتون سواريس حتى انضم هو الآخر لقائمة مسجلي الأهداف، بهدف فى الدقيقة 32 من عمر المباراة.

ولم يرحم منتخب السيليساو نظيره بيرو ليمطر شباكه بهدفين فى الشوط الثاني سجلهما كل من داني الفيس الظهير الأيسر فى الدقيقة 53 ولحقه ويليان بهدف آخر في الدقيقة 90. وتواجه المنتخب البرازيلي ونظيره بيرو في 45 مواجهة سابقة، حقق خلالها البرازيل الفوز في 32 مباراة وتعادل في 9 لقاءات وخسر 4 مواجهات أخرى، وأتت