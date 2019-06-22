البرازيل تسحق بيرو وتتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا
تحرير:محمد جمال
٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٠ م
البرازيل وبيرو
حقق المنتخب البرازيلي فوزا ساحقا على منتخب بيرو، بخماسية نظيفة، فى إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليتصدر البرازيل (المستضيف للبطولة) قائمة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط ويحجز مقعدا في دور ربع النهائي.
وافتتح التسجيل لصالح راقصي السامبا اللاعب كاسيميرو خط وسط المنتخب فى الدقيقة 12، ليأتى بعد ذلك اللاعب روبرتو فيرمينو مهاجم الفريق بهدف فى الدقيقة الـ19.
ولم ينتظر إيفرتون سواريس حتى انضم هو الآخر لقائمة مسجلي الأهداف، بهدف فى الدقيقة 32 من عمر المباراة.
ولم يرحم منتخب السيليساو نظيره بيرو ليمطر شباكه بهدفين فى الشوط الثاني سجلهما كل من داني الفيس الظهير الأيسر فى الدقيقة 53 ولحقه ويليان بهدف آخر في الدقيقة 90.
وتواجه المنتخب البرازيلي ونظيره بيرو في 45 مواجهة سابقة، حقق خلالها البرازيل الفوز في 32 مباراة وتعادل في 9 لقاءات وخسر 4 مواجهات أخرى، وأتت
ولم يرحم منتخب السيليساو نظيره بيرو ليمطر شباكه بهدفين فى الشوط الثاني سجلهما كل من داني الفيس الظهير الأيسر فى الدقيقة 53 ولحقه ويليان بهدف آخر في الدقيقة 90.
وتواجه المنتخب البرازيلي ونظيره بيرو في 45 مواجهة سابقة، حقق خلالها البرازيل الفوز في 32 مباراة وتعادل في 9 لقاءات وخسر 4 مواجهات أخرى، وأتت آخر مواجهة بينهما في كوبا أمريكا في النسخة الأخيرة التي أقيمت في الولايات المتحدة عام 2016، وفاز بيرو حينها بهدف نظيف.
وانضم إلى البرازيل من نفس المجموعة منتخب فنزويلا وذلك بعد فوزه على نظيره البوليفي بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلها لصالح فنزويلا دروين ماتشيز بواقع هدفين وجوزيف مارتينز بواقع هدف، وسجل ليونيل أرواز هدفا لصالح بوليفيا.
ليحتل المركز الثاني من المجموعة برصيد 5 نقاط ويحجز هو الآخر مقعدا فى ربع نهائى البطولة.