جريمة

خطة انتهت بكلبش.. ليلة سقوط عصابة لسرقة التوك توك

تحرير:محمد الشاملي ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١١ م
توك توك
توك توك
"على جنب ياسطى" جملة مألوفة لسائق المركبة ذات الثلاث عجلات، تنتبه مسماعه لهوية قائلها فور سماعها إيذانا بوجود "زبون" يبحث عن توصيله إلى مكان ما، تلك المرة كانت الراكبة سيدة تصطحب طفلين يرافقهم شخص طلبوا توصيلهم إلى مدينة الرياض الواقعة في نطاق مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فانطلق قاصدا الوجهة المحددة سلفا لكنه فوجئ بوقوعه فريسة بين أنياب تشكيل عصابي مُنظم يؤدي كل عنصر دوره بقدر كبير من الاحترافية بهدف سرقة دراجته النارية "التوك توك" فكاد يفقد حياته لولا أن أنقذته العناية الإلهية.
داخل مكتبه تلقى مأمور مركز شرطة الرياض بلاغا من نقطة الشرطة بأحد المستشفيات بوصول قائد "توك توك" مصابا بجرح طعنى بالبطن. انطلقت قوة من القسم لسماع أقوال المصاب الذي أكد أنه في أثناء عمله استقل برفقته شخص وسيدة وطفلين بزعم توصيلهم لمدينة الرياض، وفي الطريق تعدوا عليه بالضرب بسلاح أبيض، وأحدثوا إصابته،
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إحباط محاولة تهريب 356 ألف قرص كبتاجون مخدر إلى خارج البلاد (1)

الداخلية تضبط 13 مليون قرص مخدر خلال أسبوع

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا لفرض سيطرتها بمختلف أنحاء البلاد من خلال شن حملات تفتيشية مستمرة تستهدف في المقام الأول بؤرا إجرامية تتخذها العناصر الخطرة وكرا للاختباء بعيدا عن ملاحقات الشرطة من جهة، ونقطة انطلاق نحو نشاطهم الآثم من جهة أخرى، وذلك وسط توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بملاحقة مروجي المواد المخدرة ومتعاطيها لاسيما المواد التخليقية منها التي تعرف بـ"مخدر الموت مثل "الإستروكس- الفودو- الشادو" لما تمثل من خطورة بالغة على الشباب.
شاى

شاي بالتراب..كواليس مداهمة مصنع بير سلم في برج العرب

البحث وراء المال وتحقيق ثروة طائلة بغض الطرف عن شرعية الطريقة مقتديا بمقولة الفليسوف الإيطالي ميكيافيلي "الغاية تبرر الوسيلة"، كانت طريقة مدير المصنع الذي قاده تفكيره إلى خوض غمار التجارة لكن بطريقة مخالفة للقانون؛ إذ عمد إلى تجميع كميات كبيرة من هوالك وبقايا وكنسة مصانع الشاي ونخلها، وإعادة تعبئتها داخل أجولة بدون بيانات تجارية ومن ثم طرحها في الأسواق وتوزيعها على المحلات التجارية بأسعار أقل من المتداولة محققا مكاسب طائلة بطريقة غير شرعية بالإضافة إلى تعريض حياة المواطنين للخطر.
تهريب بضائع

إحباط تهريب جلود ثعابين بـ11 مليون جنيه في أسوان

أحبطت جمارك منفذ قسطل في أسوان، برئاسة سلامة هلال مهدي، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل وجلود الثعابين والورل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريحات صحفية، إنه بناء على إخبارية سرية بمحاولة سائق سوري الجنسية قادم من الخرطوم بتهريب كمية من البضائع داخل سيارته، تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة. وأضاف المصدر، أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود كمية كبيرة من مستحضرات التجميل و1500 متر جلود ثعبان الأصلة والورل الطبيعية.
المتهم

«منال والحرام»..المؤبد يكتب نهاية جريمة الفقر والكيف

يعمل «خالد» في مجال المقاولات، متزوج منذ 10 سنوات، رزقه الله بطفل أسماه «يوسف»، طلّق زوجته بسبب خلافات زوجية جسيمة بينهما، واتفق معها قبل الطلاق، على أن يتولى تربية «يوسف» بسبب حبه الشديد له وتعلقه به. وافقت الأم؛ رغبة في عدم تدمير مستقبل طفلها، مرت السنوات وكبر «يوسف»، ونتيجة انغماس والده مع صحبة «الشر والكيف»، خرج الطفل من مدرسته، واتجه للشارع، وكان مصيره مؤسسة الأحداث في قضية تسول، جن جنون الأم ولسان حالها يحدثها «رضينا بالهم والهم مش راضي بينا».
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احمد-شوبير (4)

خزنة وسلم وأقدام.. رحلة حل لغز سرقة فيلا ابنة شوبير

طقس حار وأجواء مشمسة في نهار يوم جديد في الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، هدوء يسود ديوان قسم شرطة أول أكتوبر مع انخفاض تردد المواطنين على القسم في ظل حالة من الاستقرار الأمني وسط انتشار الدوريات الشرطية ويقظة عناصر الأكمنة الثابتة والمتحركة على حد سواء للتصدي بحزم وقوة لأي محاولة للخروج عن القانون لاسيما العناصر الإجرامية تنفيذا لخطة وزارة الداخلية التي وضعها اللواء محمود توفيق ويتابع تنفيذها على أرض الواقع بمختلف المحافظات بالتواصل المستمر مع مساعديه.
توك-توك

دماء على 3 عجلات.. 72 ساعة جرائم بطولة «توك توك»

مركبة تسير على 3 عجلات كان الهدف المنشود منها التيسير على المواطنين، لا سيما سكان المناطق الشعبية ذات الشوارع والأزقة الضيقة التي لا يتعدى عرض شوارع بعضها المترين، ما يحول دون سير السيارات (الملاكي- الأجرة) بأريحية تامة فانتشرت على نطاق واسع في غضون فترة وجيزة، لكن ذلك التوسع المخيف اقترن بجرائم سرقة بل وقتل، كان القاسم المشترك بينها جميعا هو استخدام الـ"توك توك" في تنفيذها ما بين وسيلة هروب من مسرح الجريمة أو التخلص من الأدوات المستخدمة في ارتكابها وجثامين الضحايا.
سجن

6 سنوات سجن لعامل أحرق طفل جاره حيًا بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الخميس، بمعاقبة لحَام كاوتش معروف باسم «ابن شوقية» بالسجن لمدة 6 سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 1626 جنايات منيا القمح لسنة 2019، باستدراج طفل جاره، والذي بالكاد أتم ربيعه الثالث عشر، وإشعال النيران في جسده لسرقة دراجة بخارية «توكتوك» كان بحوزته بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
القبض-على-متهم

ضبط عصابة «سرقة سيارات النقل» في الإسكندرية

سقط أخطر تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص فى محافظة الإسكندرية، تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة حمولات سيارات النقل حال سيرها، عن طريق مغافلة قائديها، وذلك على الطريق الساحلي، بالقفز أعلى السيارات وقطع الحبال واستخدام سيارات أخرى لنقل الحمولات، إلا أن يقظة الأمن كانت بالمرصاد، إذ تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بورود معلومات تفيد قيام تشكيل عصابي بسرقة حمولة سيارات النقل على الطريق الساحلي غرب الإسكندرية، وورود بلاغات تفيد ذلك.
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