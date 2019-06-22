خطة انتهت بكلبش.. ليلة سقوط عصابة لسرقة التوك توك

تحرير:محمد الشاملي ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١١ م

توك توك

"على جنب ياسطى" جملة مألوفة لسائق المركبة ذات الثلاث عجلات، تنتبه مسماعه لهوية قائلها فور سماعها إيذانا بوجود "زبون" يبحث عن توصيله إلى مكان ما، تلك المرة كانت الراكبة سيدة تصطحب طفلين يرافقهم شخص طلبوا توصيلهم إلى مدينة الرياض الواقعة في نطاق مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فانطلق قاصدا الوجهة المحددة سلفا لكنه فوجئ بوقوعه فريسة بين أنياب تشكيل عصابي مُنظم يؤدي كل عنصر دوره بقدر كبير من الاحترافية بهدف سرقة دراجته النارية "التوك توك" فكاد يفقد حياته لولا أن أنقذته العناية الإلهية.

داخل مكتبه تلقى مأمور مركز شرطة الرياض بلاغا من نقطة الشرطة بأحد المستشفيات بوصول قائد "توك توك" مصابا بجرح طعنى بالبطن. انطلقت قوة من القسم لسماع أقوال المصاب الذي أكد أنه في أثناء عمله استقل برفقته شخص وسيدة وطفلين بزعم توصيلهم لمدينة الرياض، وفي الطريق تعدوا عليه بالضرب بسلاح أبيض، وأحدثوا إصابته،