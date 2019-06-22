الداخلية تضبط 13 مليون قرص مخدر خلال أسبوع

تحرير:محمد الشاملي ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ م

أقراص مخدرة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا لفرض سيطرتها بمختلف أنحاء البلاد من خلال شن حملات تفتيشية مستمرة تستهدف في المقام الأول بؤرا إجرامية تتخذها العناصر الخطرة وكرا للاختباء بعيدا عن ملاحقات الشرطة من جهة، ونقطة انطلاق نحو نشاطهم الآثم من جهة أخرى، وذلك وسط توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بملاحقة مروجي المواد المخدرة ومتعاطيها لاسيما المواد التخليقية منها التي تعرف بـ"مخدر الموت مثل "الإستروكس- الفودو- الشادو" لما تمثل من خطورة بالغة على الشباب.

وشن قطاع الأمن العام حملات مكبرة على مدار الأيام السبعة الماضية تحت إشراف مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة وقطاع الأمن المركزي أسفرت جهودها في مجال مكافحة المخدرات عن ضبط 1126 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها 1246 متهمًا. وعُثر بحوزة المتهمين على كمية