قبائل شرق النيل تفوض المجلس السوداني بتشكيل حكومة

تحرير:التحرير ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٧ م

جانب من اللقاء

فوضت مكونات المجتمع المدني بمحلية شرق النيل ورجال الإدارة الأهلية ومشايخ الطرق الصوفية، المجلس العسكري بتكوين حكومة فترة انتقالية حتي قيام الانتخابات، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السودانية. وأكدت القبائل خلال اللقاء الجماهيري بمنطقة برق الشيخ الخليفة تاج الدين وقوفها وتأييدها للمجلس العسكري وطالبت بتوحيد الصف وضرورة التمسك بوحدة البلاد وأن السودان يسع الجميع. وناشدت بمعالجة مشاكل مناطق شرق النيل التي تعاني من نقص الخدمات وضرورة استكمال البنيات التحتية، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية.

من جهته، قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بإن تغيير نظام المؤتمر الوطني قد تم بانحياز القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وجهاز الأمن الوطني والشرطة انحيازا صادقا لثورة الشعب. وأضاف خلال مخاطبته اللقاء الجماهير لقبائل شرق النيل "كان يمكن أن يتم تكوين الحكومة بعد ثلاثة أيام