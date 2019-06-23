رياضة

«كان 2019».. التعادل يحسم مواجهة مدغشقر وغينيا

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص
مدغشقر وغينيا
مدغشقر وغينيا
تعادل منتخب مدغشقر مع نظيره الغيني بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ليحصد بذلك كل منتخب نقطة واحدة وتعد هذه أول مشاركة لمنتخب مدغشقر في تاريخ بطولة أمم أفريقيا حيث لم يسبق لهذا المنتخب التأهل للبطولة من قبل، بهذه النتيجة يحتل المنتخبين المركزين الثاني والثالث بينما يحتل منتخب نيجيريا صدارة المجموعة بعد فوزه على بوروندي بهدف دون رد.
المباراة جاءت قوية من الفريقين خاصة منتخب مدغشقر الذي قدم أداءً رائعًأ في أوقات كثيرة من اللقاء ولم يتأثر بتأخره بهدف بعد أن أحرز سوري كابا لاعب غينيا هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 34 من أحداث اللقاء.مع بدايةو الشوط الثاني سيطر منتخب مدغشقر على منطقة وسط الملعب واستطاع أن يتعادل في الدقيقة 49 عن طريق
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البرازيل-و بيرو‎

البرازيل تسحق بيرو وتتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا

حقق المنتخب البرازيلي فوزا ساحقا على منتخب بيرو، بخماسية نظيفة، فى إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليتصدر البرازيل (المستضيف للبطولة) قائمة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط ويحجز مقعدا في دور ربع النهائي. وافتتح التسجيل لصالح راقصي السامبا اللاعب كاسيميرو خط وسط المنتخب فى الدقيقة 12، ليأتى بعد ذلك اللاعب روبرتو فيرمينو مهاجم الفريق بهدف فى الدقيقة الـ19. ولم ينتظر إيفرتون سواريس حتى انضم هو الآخر لقائمة مسجلي الأهداف، بهدف فى الدقيقة 32 من عمر المباراة.
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عبدالحفيظ: جلسة مع لاسارتي لحسم كل الملفات

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عقد اجتماع هام غدا الأحد مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق من أجل حسم الكثير من الأمور المهمة، ومنها حسم مكان معسكر الفريق الإعدادي الخارجي وعدد من الأمور الأخرى المتعلقة بالعروض المُقدمة للاعبي للفريق وحسم قائمة الراحلين. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، فور وصوله إلى القاهرة عائدًا من إسبانيا: "سنحسم غدًا مع لاسارتي موعد معسكر الإعداد، حيص نفاضل بين مدينتي مدريد وبرشلونة ".
حكيم-في-الاستاد (1.) (5)

حكيم عن الافتتاح: كان نفسي أبوس كل الجماهير

علق الفنان حكيم، على مشاركته في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، الذي أقيم أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، موجهًا الشكر لمنظمي البطولة وللجماهير التي حضرت ومشيدا بالتزامهم بالتعليمات التي أخرجت هذا الشكل الحضارى الجميل. وصرح حكيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية "on e"، مساء اليوم السبت قائلا: "أقدم الشكر لكل من ساهم في هذا العمل، على التعب اللي شافوه، مكنوش بيناموا بيتابعونا لحظة بلحظة، وكل الناس عاملة مجهود جبار".
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منتخب-المغرب

اعتذار رسمي من لجنة أمم إفريقيا لمنتخب المغرب

تقدمت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر، ابتداء من غد الجمعة، وحتى 19 يوليو المقبل، باعتذار رسمي إلى المغرب، بعد ظهور خطأ غير مقصود على موقع «تذكرتي» الخاص بتذاكر مباريات البطولة، وإبداء جهات مغربية اعتراضها بسبب ظهور منطقة غرب المغرب على أنها غير تابعة للدولة الإفريقية المشاركة في كان 2019، وهو ما تم الاستجابة له بتقديم الاعتذار بشكل رسمي. ويشارك المغرب في البطولة ويلعب في المجموعة الرابعة ضد كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونامبيا.
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مهاجم زيمبابوي يرفع راية التحدي ضد منتخب مصر

تحدث تينو كايديور، مهاجم منتخب زيمبابوي، عن مواجهة المنتخب الوطني، المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الجمعة، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، والتي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 من شهر يوليو المقبل، وقال كايديور، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، اليوم الخميس: «في 2017 كان لدينا بعض اللاعبين الذين يتمتعون بالخبرة ولكن الآن بتنا فريقا أصغر في السن.. يمكن القول إنه جيل جديد».
منتخب-مصر‎ (2)

قبل انطلاق كان 2019.. معلومات لا تفوتك عن كأس الأمم

تحتضن مصر النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 من شهر يوليو المقبل، ليعود الكان إلى أرض الفراعنة من جديد بعدما استضافته مصر 4 مرات من قبل، وانطلقت البطولة للمرة الأولى في السودان في عام 1957، ومنذ ذلك الحين شارك بها العديد من الأساطير الإفريقية من رابح ماجر، وروجيه ميلا، وعبيدي بيليه، وغيرهم من الأسماء التاريخية الذين تركوا إرثًا كرويًا لا يمكن نسيانه، وبفضل هؤلاء الأساطير ومنتخبات بلادهم، شهدت البطولة الإفريقية على مدار تاريخها الكثير من الأرقام القياسية المميزة التي نسلط الضوء عليها في تلك السطور.
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ننشر تفاصيل حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا اللمسات الأخيرة على حفل افتتاح البطولة المقرر لها مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة، وكشفت اللجنة أن الحفل سيستغرق نحو 17 دقيقة تقريبا، وسيتضمن أغنية بثلاث لغات يشارك فيها المطرب حكيم ومعه مطرب سنغالى وآخر نيجيرى، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الاستعراضية المجهزة للحفل تدور حول رموز الحضارة المصرية والحضارات الإفريقية، وتبرز فكرة أن المستقبل لإفريقيا، وتابع أن أبواب الاستاد سيتم غلقها فى السادسة مساء، وسينطلق الحفل الفنى فى تمام الثامنة مساء، على أن تنطلق مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوى فى العاشرة مساء.
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