«كان 2019».. التعادل يحسم مواجهة مدغشقر وغينيا

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص

مدغشقر وغينيا

تعادل منتخب مدغشقر مع نظيره الغيني بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ليحصد بذلك كل منتخب نقطة واحدة وتعد هذه أول مشاركة لمنتخب مدغشقر في تاريخ بطولة أمم أفريقيا حيث لم يسبق لهذا المنتخب التأهل للبطولة من قبل، بهذه النتيجة يحتل المنتخبين المركزين الثاني والثالث بينما يحتل منتخب نيجيريا صدارة المجموعة بعد فوزه على بوروندي بهدف دون رد.

المباراة جاءت قوية من الفريقين خاصة منتخب مدغشقر الذي قدم أداءً رائعًأ في أوقات كثيرة من اللقاء ولم يتأثر بتأخره بهدف بعد أن أحرز سوري كابا لاعب غينيا هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 34 من أحداث اللقاء.مع بدايةو الشوط الثاني سيطر منتخب مدغشقر على منطقة وسط الملعب واستطاع أن يتعادل في الدقيقة 49 عن طريق