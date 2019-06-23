بأمر ترامب.. البنتاجون يشن هجوما إلكترونيا على حواسيب إيرانية

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١١ ص

ترامب

شنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) هجوما إلكترونيا، بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حواسيب إيرانية وأجهزة تحكم وإطلاق الصواريخ. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، التي أوردت النبأ اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين وصفتهم بـ"المطلعين"، أن الهجوم وقع الخميس الماضي، وأُعد له قبلها بأسابيع إن لم يكن شهورا، مشيرين إلى أن البنتاجون اقترح تنفيذ الهجوم بعد الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان في وقت سابق من الشهر الجاري. وأشار المسؤولون إلى أن الهجوم الذي استهدف أجهزة الحرس الثوري الإيراني تم التنسيق له مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي.

وأضاف المسؤولون، أن العملية أصابت أجهزة الجيش الإيراني دون أن تسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين وهو ما كان يمكن حدوثه لو كان البيت الأبيض قرر عملا عسكريا ضد إيران.ورفض البيت الأبيض التعليق على ما نشرته الصحيفة، واكتفت المتحدثة باسم القيادة الالكترونية في الجيش الأمريكي إليزا سميث بالقول:"إنها مسألة سياسة