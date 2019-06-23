إنذار وظهور باهت وركلة جزاء.. ثاني أيام «كان 2019»

ثلاثة مباريات أقيمت في ثاني أيام كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، حيث واجه أوغندا نظيره الكونغو، فيما واجهت نيجيريا نظيره بوروندي، وواجه مدغشقر نظيره غينيا
انتهى اليوم الثاني من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، حيث شهد يوم السبت ثلاثة مباريات قوية، بدأت بمواجهة منتخب أوغندا وجمهورية الكونغو ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم معهما منتخب مصر وزيمبابوي، ثم مواجهة منتخب نيجيريا مع نظيره البوروندي، وغينيا مع نظيره منتخب مدغشقر، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.
البداية جاءت في تمام الرابعة والنصف عصر السبت، وحقق المنتخب الأوغندي فوزًا مستحقًا على نظيره منتخب جمهورية الكونغو، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، سجل هدفي المباراة كل من باتريك كادو في الدقيقة 14 وإيمانويل أوكوي في الدقيقة 48 وقدم منتخب أوغندا أداءً رائعًا كان بمثابة إنذار شديد
البداية جاءت في تمام الرابعة والنصف عصر السبت، وحقق المنتخب الأوغندي فوزًا مستحقًا على نظيره منتخب جمهورية الكونغو، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، سجل هدفي المباراة كل من باتريك كادو في الدقيقة 14 وإيمانويل أوكوي في الدقيقة 48 وقدم منتخب أوغندا أداءً رائعًا كان بمثابة إنذار شديد اللهجة لمنتخبات المجموعة وعلى رأسها منتخب الفراعنة.
بهذه النتيجة يتصدر المنتخب الأوغندي المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، ويأتي في الوصافة منتخب مصر بنفس الرصيد، لكن فارق الأهداف يصب في صالح المنتخب الأوغندي، بينما يتذيل المنتخب الكونغولي والزيمبابوي المجموعة بدون نقاط.
ويواجه المنتخب الأوغندي نظيره الزيمبابوي، بينما يلتقي جمهورية الكونغو مع منتخب مصر يوم الأربعاء المُقبل، في ثاني مواجهات المجموعة الأولى.
المباراة الثانية
افتتحت المجموعة الثانية بمباراة نيجيريا وبوروندي، وحقق النسور النيجيرية فوزًا صعبًا على نظيره البوروندي، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أوديون إيجالو مهاجم منتخب النسور في الدقيقة 77 من عمر المباراة.
ويواجه نيجيريا منتخب غينيا الأربعاء المقبل، بينما يلتقي بوروندى مع مدغشقر الخميس المقبل.
المباراة الثالثة
تعادل منتخب مدغشقر مع نظيره الغيني بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على استاد الإسكندرية، ليحصد بذلك كل منتخب نقطة واحدة وتعد هذه أول مشاركة لمنتخب مدغشقر في تاريخ بطولة أمم إفريقيا، حيث لم يسبق لهذا المنتخب التأهل للبطولة من قبل، بهذه النتيجة يحتل المنتخبين المركزين الثاني والثالث بينما يحتل منتخب نيجيريا صدارة المجموعة بعد فوزه على بوروندي بهدف دون رد.
المباراة جاءت قوية من الفريقين خاصة منتخب مدغشقر الذي قدم أداءً رائعًأ في أوقات كثيرة من اللقاء ولم يتأثر بتأخره بهدف بعد أن أحرز سوري كابا لاعب غينيا هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 34 من أحداث اللقاء.
مع بداية الشوط الثاني سيطر منتخب مدغشقر على منطقة وسط الملعب واستطاع أن يتعادل في الدقيقة 49 عن طريق أنيسيت هابيل ولم يكتفي لاعبو مدغشقر بالتعادل وكثفوا من هجماتهم على مرمى غينيا وهو ما أسفر عن الهدف الثاني في الدقيقة 55 عن طريق كاروليس أندريا.
بعد تقدم مدغشقر حاول لاعبو غينيا العودة للقاء وبدأوا في تنظيم خطوطهم مرة أخرى والضغط على المنافس وبالفعل استطاعوا أن يحرزوا هدف التعادل من ركلة جزاء سددها كاروليس أندريا في الدقيقة 66 واستمرت محاولات الفريقين لكنها لم تسفر عن شيء لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.
ويواجه منتخب نيجيريا نظيره الغيني يوم الأربعاء المُقبل، فيما يواجه منتخب مدغشقر نظيره بوروندي يوم الخميس المُقبل.
مباريات اليوم
وتقام اليوم الأحد ثلاثة مباريات حيث يواجه منتخب المغرب نظيره منتخب ناميبيا في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة على ستاد السلام الدولي في تمام الرابعة والنصف عصرًا، وفي تمام الساعة السابعة مساء يواجه منتتخب السنغال نظيره التنزاني في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة وتجمعهما على ستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، وتختتم بمواجهة منتخب الجزائر وكينيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة في تمام العاشرة مساء.