إنذار وظهور باهت وركلة جزاء.. ثاني أيام «كان 2019»

ثلاثة مباريات أقيمت في ثاني أيام كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، حيث واجه أوغندا نظيره الكونغو، فيما واجهت نيجيريا نظيره بوروندي، وواجه مدغشقر نظيره غينيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ ص

أوغندا

انتهى اليوم الثاني من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، حيث شهد يوم السبت ثلاثة مباريات قوية، بدأت بمواجهة منتخب أوغندا وجمهورية الكونغو ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم معهما منتخب مصر وزيمبابوي، ثم مواجهة منتخب نيجيريا مع نظيره البوروندي، وغينيا مع نظيره منتخب مدغشقر، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.

البداية جاءت في تمام الرابعة والنصف عصر السبت، وحقق المنتخب الأوغندي فوزًا مستحقًا على نظيره منتخب جمهورية الكونغو، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، سجل هدفي المباراة كل من باتريك كادو في الدقيقة 14 وإيمانويل أوكوي في الدقيقة 48 وقدم منتخب أوغندا أداءً رائعًا كان بمثابة إنذار شديد