رياضة

إنذار وظهور باهت وركلة جزاء.. ثاني أيام «كان 2019»

ثلاثة مباريات أقيمت في ثاني أيام كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، حيث واجه أوغندا نظيره الكونغو، فيما واجهت نيجيريا نظيره بوروندي، وواجه مدغشقر نظيره غينيا
تحرير:أحمد سعيد ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ ص
أوغندا
أوغندا
انتهى اليوم الثاني من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، حيث شهد يوم السبت ثلاثة مباريات قوية، بدأت بمواجهة منتخب أوغندا وجمهورية الكونغو ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم معهما منتخب مصر وزيمبابوي، ثم مواجهة منتخب نيجيريا مع نظيره البوروندي، وغينيا مع نظيره منتخب مدغشقر، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.
البداية جاءت في تمام الرابعة والنصف عصر السبت، وحقق المنتخب الأوغندي فوزًا مستحقًا على نظيره منتخب جمهورية الكونغو، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، سجل هدفي المباراة كل من باتريك كادو في الدقيقة 14 وإيمانويل أوكوي في الدقيقة 48 وقدم منتخب أوغندا أداءً رائعًا كان بمثابة إنذار شديد
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منتخب-الجزائر-2014

مدرب الجزائر: مصر أعطتنا درس.. وهذا هو المرشح للقب

يرى جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، أن منتخب محاربي الصحراء ليس من ضمن المرشحين للتتويج بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حاليًا وحتى 19 يوليو المقبل. وأضاف بلماضي، خلال تصريحاته، مساء السبت، بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه أمام كينيا، اليوم الأحد، أنه يعتبر المنتخب السنغالي المرشح الأول للقب البطولة، لكن منتخب بلاده سيخوض مبارياته في البطولة بكل قوة وتركيز. وأشار مدرب الجزائر إلى أن مباراة مصر وزيمبابوي، كانت درسًا مهمًا لفريقه قبل مواجهة كينيا يوم الأحد، لتقديم مباراة قوية دون النظر عن اسم وتاريخ المنافس.
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محمد فضل: افتتاح أمم إفريقيا شاهده مليار ونصف شخص

أعرب محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية، عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية تجاه تنظيم البطولة، وخاصة حفل الافتتاح المبهر، معلقًا: «البلد بتتغير بجد وبسرعة، وكل حاجة هتكون أحسن، الدولة تعبت وكلنا اشتغلنا كتير والجمهور شاف النتيجة بنفسه». وأكد فضل، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء السبت، أن الدولة وفرت له كل طلباته وأكثر لتنظيم البطولة، وقدمت له العون السريع على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يستحق التعب من أجله وتقديم هذه الصورة المشرفة له.
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«كان 2019».. التعادل يحسم مواجهة مدغشقر وغينيا

تعادل منتخب مدغشقر مع نظيره الغيني بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ليحصد بذلك كل منتخب نقطة واحدة وتعد هذه أول مشاركة لمنتخب مدغشقر في تاريخ بطولة أمم أفريقيا حيث لم يسبق لهذا المنتخب التأهل للبطولة من قبل، بهذه النتيجة يحتل المنتخبين المركزين الثاني والثالث بينما يحتل منتخب نيجيريا صدارة المجموعة بعد فوزه على بوروندي بهدف دون رد.
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التشكيل الرسمي لمنتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا

يبحث منتخبا الكونغو الديمقراطية وأوغندا عن بداية جيدة في مشوارهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل، وذلك عندما يلتقيان اليوم السبت، في تمام الساعة الـ4:30 عصرًا، باستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي مصر وزيمبابوي، وهذه هي المباراة الرسمية الخامسة التي تجرى بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، لكنها الأولى في بطولات أمم إفريقيا، إذ سبق أن التقيا في أربع مواجهات سابقة، وحقق كل منتخب الانتصار في مناسبتين.
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كان 2019.. نسور نيجيريا يسعون لافتراس عصافير بوروندي

يلتقي اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً، منتخبا نيجيريا وبوروندي في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية ضمن منافسات الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وينتظر أن تشهد المباراة مواجهة مثيرة بين الهجوم النيجيري القوي بقيادة أوديون إيجالو وأحمد موسى ومن خلفهما أليكس إيوبي ودفاع بوروندي الذي أثبت كفاءته في التصفيات وفي مباريات الفريق الودية رغم قلة الخبرة، فيما يقود سايدو بيراهينو هجوم بوروندي في مواجهة الدفاع النيجيري الذي ينتظر أن يعتمد بشكل كبير على لاعب الوسط المدافع جون ميكيل إيوبي للتصدي لهجمات العصافير.
منتخب-اوغندا‎ (3)

مجموعة مصر.. صدام بين الكونغو الديمقراطية وأوغندا

يبحث منتخبا الكونغو الديمقراطية وأوغندا عن بداية جيدة في مشوارهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل، وذلك عندما يلتقيان اليوم السبت، في تمام الساعة الـ4.30 عصرًا، باستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي مصر وزيمبابوي، وهذه هي المباراة الرسمية الخامسة التي تجرى بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، لكنها الأولى في بطولات أمم إفريقيا، حيث سبق أن التقيا في أربع مواجهات سابقة، وحقق كل منتخب الانتصار في مناسبتين.
نيجيريا

نجم نيجيريا يلمح لاعتزاله كرة القدم في مصر

كشف جون أوبي ميكيل قائد منتخب نيجيريا إن منتخب بلاده عائد بقوة كبيرة في المشاركة بكأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تنطلق مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة بمباراة مصر وزيمبابوي و حتى 19 يوليو المقبل، حيث أكد نجم النسور أن نيجيريا على علم بأن الجميع يتصور إنهم الفريق الأفضل لكن أعتقد أننا نستطيع التعامل مع ذلك بشكل جيد. وأضاف ميكيل إنه كان بعيدًا عن صفوف منتخب بلاده لأكثر من عام لكنه على دراية كاملة بكافة الأمور في المنتخب خلال تواصله الدائم مع المدير الفني، حيث أكد أن مدرب منتخب بلاده اختار مجموعة من اللاعبين المميزين لخوض البطولة.
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