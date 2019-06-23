محمد فضل: افتتاح أمم إفريقيا شاهده مليار ونصف شخص

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ ص

افتتاح بطولة الأمم الإفريقية

أعرب محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية، عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية تجاه تنظيم البطولة، وخاصة حفل الافتتاح المبهر، معلقًا: «البلد بتتغير بجد وبسرعة، وكل حاجة هتكون أحسن، الدولة تعبت وكلنا اشتغلنا كتير والجمهور شاف النتيجة بنفسه». وأكد فضل، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء السبت، أن الدولة وفرت له كل طلباته وأكثر لتنظيم البطولة، وقدمت له العون السريع على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يستحق التعب من أجله وتقديم هذه الصورة المشرفة له.

وأوضح، أن العمل الشاق الذي تم خلال الأشهر الماضية، كان يحمل تفكير مستقبلي للكرة المصرية، مضيفًا أنه لم يتمكن من مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي مساء الجمعة لظروف طارئة، لكن غادر استاد القاهرة وهو مطمئن تمامًا أن الأمور ستسير على ما يرام وفقًا لما تم التخطيط له. وكشف نجم النادي الأهلي السابق، أن عدد مشاهدي