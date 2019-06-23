السيطرة على حريق بمقدمة قطار «أسوان - القاهرة»

تحرير:التحرير ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ ص

حريق قطار - أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية، مساء أمس السبت، من السيطرة على حريق بعربة الديزل بقطار "أسوان - القاهرة" رقم 80، دون وجود إصابات بين مستقلى القطار. وكانت غرفة عمليات المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، رصدت انبعاث أدخنة وحريق بالقطار رقم 80 المنطلق من محطة أسوان فى طريقه للقاهرة، وأثناء مروره بمنطقة الدومارية مركز إدفو شمال محافظة أسوان، توقف القطار بعد انبعاث أدخنة ونشوب حريق فى مقدمة القطار. وبإبلاغ الحماية المدنية، تم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وجارى تغيير العربة المشتعلة واستكمال رحلة القطار للقاهرة.

وفي مارس الماضي، أصيب ركاب القطار رقم "89- مكيف" القادم من محافظة أسوان في طريقه إلى القاهرة، بحالة من الهلع والذعر؛ بسبب انبعاث أدخنة كثيفة من إحدى عربات القطار؛ نتيجة احتكاك الفرامل بمجموعة العجل "البوجي".وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الموقف، واستأنف القطار رحلته إلى القاهرة،