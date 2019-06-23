بومبيو: الضغط الاقتصادي والعزل السياسي لإيران مستمر

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ ص

مايك بومبيو

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب لم يمرر رسالة عبر سلطة عمان طلبا للمحادثات مع إيران، مشيرًا إلى أن الضغط الاقتصادي والعزل السياسي لإيران مستمر. وقال مايك بومبيو، في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، مساء أمس السبت، إن القرارات التي إتخذتها الولايات المتحدة ردا على الهجمات الإيرانية المتهورة جاءت لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ، وكذلك لمنع أكبر دولة راعية للإرهاب من استهداف الأمريكيين والمصالح الأمريكية حول العالم.

وشدد بومبيو على أن الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب، ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بدعم حلفائها وشركائها في المنطقة، ولا صحة للأنباء عن سحب الولايات المتحدة عناصر من قاعدة بلد شمال بغداد. وكان بومبيو، قد أكد أن واشنطن تملك الكثير من المعلومات والأدلة التي تفيد بوقوف إيران وراء الهجوم الذي وقع مؤخرًا ضد