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بومبيو: الضغط الاقتصادي والعزل السياسي لإيران مستمر

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب لم يمرر رسالة عبر سلطة عمان طلبا للمحادثات مع إيران، مشيرًا إلى أن الضغط الاقتصادي والعزل السياسي لإيران مستمر. وقال مايك بومبيو، في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، مساء أمس السبت، إن القرارات التي إتخذتها الولايات المتحدة ردا على الهجمات الإيرانية المتهورة جاءت لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ، وكذلك لمنع أكبر دولة راعية للإرهاب من استهداف الأمريكيين والمصالح الأمريكية حول العالم.
وشدد بومبيو على أن الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب، ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بدعم حلفائها وشركائها في المنطقة، ولا صحة للأنباء عن سحب الولايات المتحدة عناصر من قاعدة بلد شمال بغداد. وكان بومبيو، قد أكد أن واشنطن تملك الكثير من المعلومات والأدلة التي تفيد بوقوف إيران وراء الهجوم الذي وقع مؤخرًا ضد
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ترامب 1

بأمر ترامب.. البنتاجون يشن هجوما إلكترونيا على حواسيب إيرانية

شنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) هجوما إلكترونيا، بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حواسيب إيرانية وأجهزة تحكم وإطلاق الصواريخ. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، التي أوردت النبأ اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين وصفتهم بـ"المطلعين"، أن الهجوم وقع الخميس الماضي، وأُعد له قبلها بأسابيع إن لم يكن شهورا، مشيرين إلى أن البنتاجون اقترح تنفيذ الهجوم بعد الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان في وقت سابق من الشهر الجاري. وأشار المسؤولون إلى أن الهجوم الذي استهدف أجهزة الحرس الثوري الإيراني تم التنسيق له مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي.
ترامب

الرئيس الأمريكي: لنجعل إيران عظيمة من جديد

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من المهم الانطلاق من البداية فيما يتعلق بإيران، مبديا أمله في أن تكون الحكومة الإيرانية "ذكية" وتهتم بشعبها. وأعاد الرئيس الأمريكي إلى الأذهان شعاره الانتخابي "لنجعل أمريكا عظيمة من جديد"، ليقول اليوم السبت: "لنجعل إيران عظيمة من جديد". أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العمل العسكري ضد إيران ما زال خيارًا مطروحًا، مؤكدًا أن العقوبات الإضافية على إيران تهدف لمنعها من امتلاك سلاح نووي، بحسب موقع "روسيا اليوم".
دونالد ترامب

ترامب: العمل العسكري ضد إيران ما زال خيارًا مطروحًا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العمل العسكري ضد إيران ما زال خيارًا مطروحًا، مؤكدًا أن العقوبات الإضافية على إيران تهدف لمنعها من امتلاك سلاح نووي، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية في نبأ عاجل. وكان ترامب قد صرح، بإنه ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية أي شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع إيران، إلا أن ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية سيكون جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع طهران. ورد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، على إسقاط طائرة أمريكية مُسيّرة، واعتبروا أنها رسالة واضحة للولايات المتحدة، بعد ساعات من إعلانه الواقعة قرب مضيق هرمز
الطيران-الهندى

شركات الطيران الهندية تتفادى المجال الجوي الإيراني

لم تمر سوى ساعات قليلة على إعلان شركة طيران الاتحاد الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعليق رحلاتها في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عُمان، حتى كتبت المديرية العامة للطيران المدني في الهند، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" تقول فيها: "إن كل شركات الطيران الهندية قررت، بالتشاور معها، تفادي جزء من المجال الجوي الإيراني لضمان سلامة الرحلات الجوية والركاب"، مضيفة: "كل شركات الخطوط الجوية الهندية ستحول مسار الرحلات وفقا لذلك"، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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ترامب

الرئيس الأمريكي: لنجعل إيران عظيمة من جديد

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من المهم الانطلاق من البداية فيما يتعلق بإيران، مبديا أمله في أن تكون الحكومة الإيرانية "ذكية" وتهتم بشعبها. وأعاد الرئيس الأمريكي إلى الأذهان شعاره الانتخابي "لنجعل أمريكا عظيمة من جديد"، ليقول اليوم السبت: "لنجعل إيران عظيمة من جديد". أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العمل العسكري ضد إيران ما زال خيارًا مطروحًا، مؤكدًا أن العقوبات الإضافية على إيران تهدف لمنعها من امتلاك سلاح نووي، بحسب موقع "روسيا اليوم".
دونالد ترامب

ترامب: العمل العسكري ضد إيران ما زال خيارًا مطروحًا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العمل العسكري ضد إيران ما زال خيارًا مطروحًا، مؤكدًا أن العقوبات الإضافية على إيران تهدف لمنعها من امتلاك سلاح نووي، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية في نبأ عاجل. وكان ترامب قد صرح، بإنه ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية أي شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع إيران، إلا أن ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية سيكون جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع طهران. ورد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، على إسقاط طائرة أمريكية مُسيّرة، واعتبروا أنها رسالة واضحة للولايات المتحدة، بعد ساعات من إعلانه الواقعة قرب مضيق هرمز
العميد-أبو-الفضل-شكارجي

تصعيد جديد من إيران ضد أمريكا: سنرد الرصاصة بـ10

تداعيات الأزمة والتوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبعد استهداف الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز، أمس الخميس وإسقاطها، لم تنتهِ، إذ شهدت، اليوم السبت، تصعيدا جديدا من الجيش الإيراني، بعد تصريح المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، بأن إطلاق طلقة واحدة ضد إيران سيؤدي لإحراق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة، قائلا: "أي خطأ عسكري ضدنا وخاصة من قبل أمريكا وحلفائها يعتبر كإطلاق طلقة على مخزن من البارود، وسيحرق المنطقة وأمريكا ومصالحها وحلفائها سيحترقون في هذه النار".
دونالد ترامب

ترامب يواجه انتقادات بسبب خطأ إملائي في تغريدة عن إيران

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعاصفة من الانتقادات بسبب خطأ إملائي في تغريدة بشأن إيران صباح يوم الجمعة، بحسب "روترز". وفي سلسلة تغريدات صباح الجمعة شرح ترامب كيف قرر إلغاء ضربة عسكرية كان من المزمع توجيهها لإيران ردا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة. وقال ”كنا مستعدين للرد الليلة الماضية (بضرب) ثلاثة مواقع وعندما سألت عن عدد القتلى الذين سيسقطون. (فكان الرد) 150... هذا الرد جاء من أحد الجنرالات“. وأوضح ترامب أنه رأى أن عدد القتلى المقدر للعملية سيكون ردا غير متناسب.
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