مدرب الجزائر: مصر أعطتنا درس.. وهذا هو المرشح للقب

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ ص

الجزائر

يرى جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، أن منتخب محاربي الصحراء ليس من ضمن المرشحين للتتويج بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حاليًا وحتى 19 يوليو المقبل. وأضاف بلماضي، خلال تصريحاته، مساء السبت، بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه أمام كينيا، اليوم الأحد، أنه يعتبر المنتخب السنغالي المرشح الأول للقب البطولة، لكن منتخب بلاده سيخوض مبارياته في البطولة بكل قوة وتركيز. وأشار مدرب الجزائر إلى أن مباراة مصر وزيمبابوي، كانت درسًا مهمًا لفريقه قبل مواجهة كينيا يوم الأحد، لتقديم مباراة قوية دون النظر عن اسم وتاريخ المنافس.

وأوضح، أن منتخب المغرب يملك تشكيل مميز من اللاعبين الذين خاضوا نهائيات كأس العالم، في العام الماضي بروسيا، وقدموا وقتها مستويات رائعة، لذلك فإن الكفة في رأيه تميل إليهم، خاصة أن الجزائر لم تتأهل من الأساس للمونديال، لذلك فهم الأقرب في رأيه للتتويج. واستمر في حديثه: «لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين