رياضة

مدرب المنتخب يتحدث عن مستوى صلاح ومصير حجازي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
كشف هاني رمزي، المدرب المساعد بالجهاز الفني للمنتخب الوطني، عن سر الدفع بأيمن أشرف في التشكيل الأساسي لمباراة مصر وزيمبابوي، بدلًا من المعلن عنه قبل المباراة أحمد أيمن منصور في مركز الظهير الأيسر، مشيرًا إلى أن ما حدث كان خطأ في طباعة أسماء التشكيل. وأضاف رمزي، مساء السبت، في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة «النيل للرياضة» أن التشكيل تم طباعته بشكل خاطئ، حيث أن الجهاز الفني قام بإعلان التشكيل في الاجتماع بفندق الإقامة قبل التحرك لتركه للجنة المنظمة وللجنة الحكام.
واعترف نجم الفراعنة السابق، بأن منتخب مصر لم يقدم أداء جيد أمام زيمبابوي، وأن الفريق كان قادرًا على الظهور بشكل أفضل إذا استغل الفرص التهديفية التي سنحت له في الـ20 دقيقة الأولى. وتغلب منتخب مصر على نظيره زيمبابوي بهدف دون رد، في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية التي تقام على أرض مصر، لكن الأداء لم يكن
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أوغندا

إنذار وظهور باهت وركلة جزاء.. ثاني أيام «كان 2019»

انتهى اليوم الثاني من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، حيث شهد يوم السبت ثلاثة مباريات قوية، بدأت بمواجهة منتخب أوغندا وجمهورية الكونغو ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم معهما منتخب مصر وزيمبابوي، ثم مواجهة منتخب نيجيريا مع نظيره البوروندي، وغينيا مع نظيره منتخب مدغشقر، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.
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مدرب الجزائر: مصر أعطتنا درس.. وهذا هو المرشح للقب

يرى جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، أن منتخب محاربي الصحراء ليس من ضمن المرشحين للتتويج بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حاليًا وحتى 19 يوليو المقبل. وأضاف بلماضي، خلال تصريحاته، مساء السبت، بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه أمام كينيا، اليوم الأحد، أنه يعتبر المنتخب السنغالي المرشح الأول للقب البطولة، لكن منتخب بلاده سيخوض مبارياته في البطولة بكل قوة وتركيز. وأشار مدرب الجزائر إلى أن مباراة مصر وزيمبابوي، كانت درسًا مهمًا لفريقه قبل مواجهة كينيا يوم الأحد، لتقديم مباراة قوية دون النظر عن اسم وتاريخ المنافس.
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محمد فضل: افتتاح أمم إفريقيا شاهده مليار ونصف شخص

أعرب محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية، عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية تجاه تنظيم البطولة، وخاصة حفل الافتتاح المبهر، معلقًا: «البلد بتتغير بجد وبسرعة، وكل حاجة هتكون أحسن، الدولة تعبت وكلنا اشتغلنا كتير والجمهور شاف النتيجة بنفسه». وأكد فضل، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء السبت، أن الدولة وفرت له كل طلباته وأكثر لتنظيم البطولة، وقدمت له العون السريع على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يستحق التعب من أجله وتقديم هذه الصورة المشرفة له.
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مدرب المنتخب يكشف حقيقة طلب محمد صلاح لشارة القيادة

أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن محمد صلاح صنع الفارق خلال ودية غينيا، معلقًا: «صلاح منح اللاعبين مزيد من الثقة ونجحنا في تحقيق الفوز، والمباراة كانت مثالا للمباريات الإفريقية الصعبة التي سنواجهها بشكل أقوى في المواجهات الرسمية». وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأحد من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، أن تجهيز جميع اللاعبين في المباريات من أهم الإيجابيات في وديتي تنزانيا وغينيا، خاصة أن مشوار البطولة طويل.
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وست بروميتش يدعم أحمد حجازي قبل مواجهة تنزانيا

تلقى الدولي المصري أحمد حجازي، رسالة دعم من نادي وست بروميتش الإنجليزي، الذي يلعب ضمن صفوف فريقه الأول لكرة القدم، قبل ساعات من انطلاق مباراة منتخب الفراعنة ونظيره منتخب تنزانيا، التي تقام في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، جاء ذلك عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
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المنتخب يحتفل بمحمد صلاح وأحمد المحمدي

احتفل المنتخب الوطني مساء اليوم الأربعاء، بمحمد صلاح نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي، بمناسبة تتويجه ببطولة أبطال أوروبا مع فريق الريدز، وشمل الاحتفال أحمد المحمدي بمناسبة صعود فريقه أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتفل اللاعبون وجهازهم الفني بتقطيع تورتة لكل مناسبة والتقطوا الصور التذكارية، جاء ذلك على هامش مران الفراعنة استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة.
اشرف-صبحى

وزير الرياضة يلتقي مديري الاستادات قبل بطولة إفريقيا

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأربعاء، مديري الاستادات المستضيفة لمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 32 والتي تنطلق فعالياتها خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا سيتنافسون على اللقب، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة منذ نشأتها عام 1957، ويمثلون 6 مجموعات، ووجه الوزير بضرورة الانتهاء من كافة الاستادات خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا على توفير كافة الإمكانات التي تحتاجها الاستادات.
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