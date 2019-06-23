مدرب المنتخب يتحدث عن مستوى صلاح ومصير حجازي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ ص

محمد صلاح

كشف هاني رمزي، المدرب المساعد بالجهاز الفني للمنتخب الوطني، عن سر الدفع بأيمن أشرف في التشكيل الأساسي لمباراة مصر وزيمبابوي، بدلًا من المعلن عنه قبل المباراة أحمد أيمن منصور في مركز الظهير الأيسر، مشيرًا إلى أن ما حدث كان خطأ في طباعة أسماء التشكيل. وأضاف رمزي، مساء السبت، في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة «النيل للرياضة» أن التشكيل تم طباعته بشكل خاطئ، حيث أن الجهاز الفني قام بإعلان التشكيل في الاجتماع بفندق الإقامة قبل التحرك لتركه للجنة المنظمة وللجنة الحكام.

واعترف نجم الفراعنة السابق، بأن منتخب مصر لم يقدم أداء جيد أمام زيمبابوي، وأن الفريق كان قادرًا على الظهور بشكل أفضل إذا استغل الفرص التهديفية التي سنحت له في الـ20 دقيقة الأولى. وتغلب منتخب مصر على نظيره زيمبابوي بهدف دون رد، في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية التي تقام على أرض مصر، لكن الأداء لم يكن