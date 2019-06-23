السعودية تُغير مساراتها بعيدًا عن خليج عمان وهرمز

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ ص

السعودية

ذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن الخطوط الجوية السعودية غيرت مسار رحلاتها الدولية بعيدًا عن خليج عمان ومضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية. وقالت الخطوط السعودية، إنها تتخذ إجراء احترازيا لضمان سلامة الطيران، مشيرة إلى أن التغيير يشمل رحلات إلى بعض الوجهات الآسيوية عبر أجواء الخليج العربي، وسيتم استخدام مسارات أخرى بعيدة عن المجال الجوي الإيراني وأكثر أماناً لسلامة الطيران، مشيرة إلى أنه لن يكون لهذا التغيير تأثير ملموس على مواعيد مغادرة ووصول هذه الرحلات.

وأكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، خلال لقائه المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية بريان هوك، دعم المملكة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات صارمة على إيران بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة.وقال الأمير خالد على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وفقا لقناة "العربية"