سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السعودية تُغير مساراتها بعيدًا عن خليج عمان وهرمز

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ ص
السعودية
السعودية
ذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن الخطوط الجوية السعودية غيرت مسار رحلاتها الدولية بعيدًا عن خليج عمان ومضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية. وقالت الخطوط السعودية، إنها تتخذ إجراء احترازيا لضمان سلامة الطيران، مشيرة إلى أن التغيير يشمل رحلات إلى بعض الوجهات الآسيوية عبر أجواء الخليج العربي، وسيتم استخدام مسارات أخرى بعيدة عن المجال الجوي الإيراني وأكثر أماناً لسلامة الطيران، مشيرة إلى أنه لن يكون لهذا التغيير تأثير ملموس على مواعيد مغادرة ووصول هذه الرحلات.
وأكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، خلال لقائه المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية بريان هوك، دعم المملكة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات صارمة على إيران بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة.وقال الأمير خالد على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وفقا لقناة "العربية"
اقرأ المزيد
ابى-احمد-رئيس-وزراء-اثيوبيا

بعد محاولة انقلاب.. إصابة رئيس أركان الجيش الإثيوبي بطلق ناري

أعلن أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، أن رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار، ولم يعط أي تفاصيل إضافية حول الوضع الصحي لرئيس الأركان، وذلك بعد الإعلان عن إفشال محاولة للانقلاب وقعت السبت للإطاحة بزعيم إحدى ولايات البلاد التسع. من جهتها أصدرت السفارة الأمريكية في إثيوبيا سلسلة تحذيرات للرعايا الأمريكيين المقيمين في هذا البلد بعد معلومات أفادت بحصول إطلاق نار في العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف في مدينة بحر دار في ولاية أمهرة شمال غرب، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية.
قصف سوريا

مسلحون يطلقون قذائف صاروخية على منازل سكنية بسوريا

أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية باندلاع حرائق في الأراضي الزراعية لبلدة "بريديج" بريف حماة الشمالي، جراء قصف بالقذائف الصاروخية شنته جماعات مسلحة منتشرة في منطقة خفض التصعيد واستهدف أراضي البلدة. وذكرت القناة أن الجماعات المسلحة المنتشرة في ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي جددت اعتداءها بالقذائف على القرى والبلدات الآمنة بريف حماة، إذ سقط عدد منها على أراض زراعية في بلدة بريديج الأمر الذي تسبب باندلاع حرائق فيها. وأضافت أن 4 قذائف صاروخية سقطت في محيط المشتل الزراعي بالبلدة، تسبب بوقوع أضرار مادية، من دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
قبائل-شرق-النيل-تعلن-تفويضها

قبائل شرق النيل تفوض المجلس السوداني بتشكيل حكومة

فوضت مكونات المجتمع المدني بمحلية شرق النيل ورجال الإدارة الأهلية ومشايخ الطرق الصوفية، المجلس العسكري بتكوين حكومة فترة انتقالية حتي قيام الانتخابات، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السودانية. وأكدت القبائل خلال اللقاء الجماهيري بمنطقة برق الشيخ الخليفة تاج الدين وقوفها وتأييدها للمجلس العسكري وطالبت بتوحيد الصف وضرورة التمسك بوحدة البلاد وأن السودان يسع الجميع. وناشدت بمعالجة مشاكل مناطق شرق النيل التي تعاني من نقص الخدمات وضرورة استكمال البنيات التحتية، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية.
الصادق-المهدى (3)

بسبب الانقلاب.. «الصادق المهدي» أمام نيابة السودان

استمعت النيابة السودانية، اليوم السبت، إلى أقوال زعيم حزب «الأمة القومي» الصادق المهدي، في بلاغ ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه بتهمة تتعلق بـ«الانقلاب العسكري» عام 1989. ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم هيئة الاتهام بنيابة الخرطوم معز حضرة، قوله إن النيابة استمعت للمهدي، والفريق معاش مهدي بأبو نمر، الذي عايش أحداث 1989، في إطار قضية تقويض النظام الدستوري بسبب انقلاب البشير عام 1989، مضيفًا أن النيابة أخذت الأسبوع الماضي أقوال اللواء معاش فضل الله برمة ناصر، والإجراءات تسير بشكل مخطط.
اقرأ المزيد من الأخبار
العقيد الركن تركي المالكي

بعد استهداف محطة مياه.. السعودية للحوثيين: ترقبوا رد سريع

واصلت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، هجماتها على الأراضي السعودية، باستهداف أهداف ومنشآت غير عسكرية داخل المملكة، بإطلاق "مقذوف معاد" بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة في مدينة الشيقيق جنوب غرب البلاد، مساء أمس، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الخميس، أن الهجوم الحوقي لم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو مادية "تلفيات"، لافتا إلى أن "الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه"، بحسب العربية.
انفجار-محول-كهرباء-في-السعودية (2)

رويترز: الحوثيون قصفوا محطة كهرباء في السعودية

نقلت قناة المسيرة التليفزيونية عن الحوثيين في اليمن قولهم مساء الأربعاء إنهم قصفوا محطة كهرباء في مدينة الشقيق بمحافظة جازان بصاروخ كروز، بحسب "رويترز". وقالت الوكالة، إنه لم يرد على الفور أي تأكيد من السلطات السعودية. وأشارت "رويترز"، إلى أن الحوثيين كثفوا هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدن سعودية في الأسبوعين الأخيرين. وأعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أمس الثلاثاء، تمكن قوات الدفاع الجوي، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات، أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة أبها.
غارة-لتحالف-دعم-الشرعية-في-اليمن

تحالف دعم اليمن يُسقط طائرة مُفخخة باتجاه السعودية

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أنه تم تدمير طائرة مسيرة تحمل متفجرات، ودمرها. وأضاف أن الطائرة المسيرة كانت تتجه للشمال الشرقي فوق حجة، منطلقة من محافظة الحديدة، باتجاه السعودية، مؤكدًا أنه مستمر في تحييد القدرات الحوثية العدائية، بحسب موقع "العربية". وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية، العقيد الركن تركي المالكي قد أعلن أن قوات التحالف الجوية تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "كانت مسيّرة باتجاه المملكة.
نظام-الدفاع-الجوي-خرداد- 15

إسقاط طائرتين مفخختين قبل وصولهما لمدنيين بالسعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، تمكن قوات القوات الدفاع الجوي، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات، أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها، مساء أمس الإثنين، مشيرا إلى أنه بعد دقائق قليلة، تمكنت القوات أبضا من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أخرى، محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" .
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org