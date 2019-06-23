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بعد محاولة انقلاب.. إصابة رئيس أركان الجيش الإثيوبي بطلق ناري

تحرير:التحرير ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ ص
آبي أحمد
آبي أحمد
أعلن أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، أن رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار، ولم يعط أي تفاصيل إضافية حول الوضع الصحي لرئيس الأركان، وذلك بعد الإعلان عن إفشال محاولة للانقلاب وقعت السبت للإطاحة بزعيم إحدى ولايات البلاد التسع. من جهتها أصدرت السفارة الأمريكية في إثيوبيا سلسلة تحذيرات للرعايا الأمريكيين المقيمين في هذا البلد بعد معلومات أفادت بحصول إطلاق نار في العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف في مدينة بحر دار في ولاية أمهرة شمال غرب، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية.
وقال نيجوسو تيلاهون السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لمحطة "إي.بي.سي" التلفزيونية الرسمية، أمس السبت، "وقعت محاولة انقلاب منظمة في بحر دار ولكنها فشلت" مشيرا إلى عاصمة أمهرة.وأضاف أن جهودا تبذل لاعتقال مدبري الانقلاب الذين قال إنهم حاولوا الإطاحة بأمباتشو ميكونين رئيس الحكومة في أمهرة
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السعودية

السعودية تُغير مساراتها بعيدًا عن خليج عمان وهرمز

ذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن الخطوط الجوية السعودية غيرت مسار رحلاتها الدولية بعيدًا عن خليج عمان ومضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية. وقالت الخطوط السعودية، إنها تتخذ إجراء احترازيا لضمان سلامة الطيران، مشيرة إلى أن التغيير يشمل رحلات إلى بعض الوجهات الآسيوية عبر أجواء الخليج العربي، وسيتم استخدام مسارات أخرى بعيدة عن المجال الجوي الإيراني وأكثر أماناً لسلامة الطيران، مشيرة إلى أنه لن يكون لهذا التغيير تأثير ملموس على مواعيد مغادرة ووصول هذه الرحلات.
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مسلحون يطلقون قذائف صاروخية على منازل سكنية بسوريا

أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية باندلاع حرائق في الأراضي الزراعية لبلدة "بريديج" بريف حماة الشمالي، جراء قصف بالقذائف الصاروخية شنته جماعات مسلحة منتشرة في منطقة خفض التصعيد واستهدف أراضي البلدة. وذكرت القناة أن الجماعات المسلحة المنتشرة في ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي جددت اعتداءها بالقذائف على القرى والبلدات الآمنة بريف حماة، إذ سقط عدد منها على أراض زراعية في بلدة بريديج الأمر الذي تسبب باندلاع حرائق فيها. وأضافت أن 4 قذائف صاروخية سقطت في محيط المشتل الزراعي بالبلدة، تسبب بوقوع أضرار مادية، من دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
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قبائل شرق النيل تفوض المجلس السوداني بتشكيل حكومة

فوضت مكونات المجتمع المدني بمحلية شرق النيل ورجال الإدارة الأهلية ومشايخ الطرق الصوفية، المجلس العسكري بتكوين حكومة فترة انتقالية حتي قيام الانتخابات، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السودانية. وأكدت القبائل خلال اللقاء الجماهيري بمنطقة برق الشيخ الخليفة تاج الدين وقوفها وتأييدها للمجلس العسكري وطالبت بتوحيد الصف وضرورة التمسك بوحدة البلاد وأن السودان يسع الجميع. وناشدت بمعالجة مشاكل مناطق شرق النيل التي تعاني من نقص الخدمات وضرورة استكمال البنيات التحتية، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية.
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بسبب الانقلاب.. «الصادق المهدي» أمام نيابة السودان

استمعت النيابة السودانية، اليوم السبت، إلى أقوال زعيم حزب «الأمة القومي» الصادق المهدي، في بلاغ ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه بتهمة تتعلق بـ«الانقلاب العسكري» عام 1989. ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم هيئة الاتهام بنيابة الخرطوم معز حضرة، قوله إن النيابة استمعت للمهدي، والفريق معاش مهدي بأبو نمر، الذي عايش أحداث 1989، في إطار قضية تقويض النظام الدستوري بسبب انقلاب البشير عام 1989، مضيفًا أن النيابة أخذت الأسبوع الماضي أقوال اللواء معاش فضل الله برمة ناصر، والإجراءات تسير بشكل مخطط.
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اعتقال قيادي في المعارضة السودانية بعد لقاء أبي أحمد

أعلنت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن الأمن السوداني اعتقال محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد، وذلك بعد أن شارك ضمن وفد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يمثل المعارضة السودانية، في اجتماع مع أبي أحمد علي رئيس الوزراء الإثيوبي، الذي يزور الخرطوم للتوسط في حل الأزمة السياسية في البلاد، وهو نفس الأمر الذي أكدته مصادر لموقع جريدة "الرأي" الكويتية. ومن ناحية أخرى أصدر وفد الحرية والتغيير، بيانا يقول فيه: "قدمنا عدة مطالب أساسية قبل الخوض في مناقشة أي تفاصيل معنية بالعملية السياسية"، وذلك بحسب موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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معارضة السودان تقبل وساطة إثيوبيا مقابل 6 شروط

نقلت وكالة "روسيا اليوم"، عن مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تمثل المعارضة السودانية، قوله إنهم قبلوا بوساطة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي مع المجلس العسكري الانتقالي الذي يرأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلا أنها طرحت بعض الشروط في مقابل ذلك، وتتمثل في: الاعتذار عن الجرم المرتكب، الاعتراف بجريمة فض الاعتصام، إطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب، إتاحة الحريات، رفع الحظر عن الإنترنت، سحب المظاهر العسكرية من الشارع، مؤكدا أن المعارضة ترفض الحديث في أي شأن قبل تنفيذ هذه الشروط.
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مصادر: أبي أحمد يعتزم عقد لقاء ثان مع معارضة السودان

صرحت مصادر سودانية، بأن أبي أحمد علي رئيس الحكومة الإثيوبية، يعتزم عقد لقاء ثان مع قوى الحرية والتغيير، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية. واجتمع أبي أحمد، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، للمرة الثانية، وذلك بعد انتهاء اجتماعه مع قوى "الحرية والتغيير"، وصرح بأن شرط استعادة السلام في السودان هو الوحدة فقط. ومن جانبه وصف مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، بأنه سيكون لها تأثير إيجابي على المسار السياسي في السودان.
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للمرة الثانية.. رئيس وزراء إثيوبيا يجتمع مع البرهان

اجتمع أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، للمرة الثانية، وذلك بعد انتهاء اجتماعه مع قوى "الحرية والتغيير"، وصرح أبي أحمد بأن شرط استعادة السلام في السودان هو الوحدة فقط. ومن جانبه وصف مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، بأنه سيكون لها تأثير إيجابي على المسار السياسي في السودان، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في أنباء عاجلة له، اليوم الجمعة.
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