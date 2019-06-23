بعد محاولة انقلاب.. إصابة رئيس أركان الجيش الإثيوبي بطلق ناري

تحرير:التحرير ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ ص

آبي أحمد

أعلن أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، أن رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار، ولم يعط أي تفاصيل إضافية حول الوضع الصحي لرئيس الأركان، وذلك بعد الإعلان عن إفشال محاولة للانقلاب وقعت السبت للإطاحة بزعيم إحدى ولايات البلاد التسع. من جهتها أصدرت السفارة الأمريكية في إثيوبيا سلسلة تحذيرات للرعايا الأمريكيين المقيمين في هذا البلد بعد معلومات أفادت بحصول إطلاق نار في العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف في مدينة بحر دار في ولاية أمهرة شمال غرب، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية.

وقال نيجوسو تيلاهون السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لمحطة "إي.بي.سي" التلفزيونية الرسمية، أمس السبت، "وقعت محاولة انقلاب منظمة في بحر دار ولكنها فشلت" مشيرا إلى عاصمة أمهرة.وأضاف أن جهودا تبذل لاعتقال مدبري الانقلاب الذين قال إنهم حاولوا الإطاحة بأمباتشو ميكونين رئيس الحكومة في أمهرة