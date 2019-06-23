هذا اليوم.. ولدت هدى شعراوي مؤسسة الحركة النسائية في مصر

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٧ ص

هدى شعراوي

في مثل هذا اليوم 23 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1985: انفجار طائرة من الطيران الهندي قبالة السواحل الأيرلندية ومقتل 329 راكبًا. في عام 1989: إلغاء منصب رئيس الوزراء في إيران. في عام 2013: هجوم من قبل بعض المصريين على الشيخ الشيعي المصري حسن شحاتة يؤدي إلى مقتله، وذلك بعد أن أدلى ببعض التصريحات التهجمية على بعض رموز أهل السنة، وفق عدد من وسائل الإعلام.

في عام 2016: مصرع 98 شخص وإصابة 800 شخص آخر نتيجة إعصار جيانغسو الذي ضرب شرق الصين.في عام 1879: ولدت هدى شعراوي، مؤسسة الحركة النسائية في مصر.في عام 1907: ولد جيمس ميد، اقتصادي إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1977.في عام 1919: ولد محمد بوضياف، رئيس الجزائر الخامس.في عام 1937: ولد