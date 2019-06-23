«عنف الطالبية ووقف كازابلانكا» أبرز محاكمات اليوم

شركة إنتاج سينمائي مغربية طالبت بوقف عرض فيلم أمير كرارة بسبب خلافات إنتاجية وسداد مستحقات للشركة بقيمة 70 ألف دولار أمريكي من إجمالي مبلغ 186000 دولار

تحرير:سماح عوض الله ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ ص

يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها فى سياق قضايا الإرهاب، محاكمة 4 متهمين في أحداث الطالبية، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وجهت النيابة العامة للمتهمين بتلك القضية أنهم خلال الفترة من 26 يناير 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزة اشتركوا فى تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام، فيما تنظر محاكم الأمور المستعجلة دعاوى نزاعات مالية نرصدها فى السطور التالية.

وقف «كازابلانكا» تصدر محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حكمها في دعوى وقف عرض فيلم "كازابلانكا"، التى أقامتها شركة "برافو بروديكشن" للإنتاج السينمائي، الكائن مقرها بالممكلة المغربية، ضد المنتج المصري وليد جمال منصور شعلان، وشهرته وليد منصور، منتج فيلم كازابلانكا، عن طريق محاميها

وقف «كازابلانكا»

تصدر محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حكمها في دعوى وقف عرض فيلم "كازابلانكا"، التى أقامتها شركة "برافو بروديكشن" للإنتاج السينمائي، الكائن مقرها بالممكلة المغربية، ضد المنتج المصري وليد جمال منصور شعلان، وشهرته وليد منصور، منتج فيلم كازابلانكا، عن طريق محاميها في مصر المستشار أحمد عبد الفتاح الجندي؛ لاتهامه بالتهرب من أداء مستحقات الشركة، وطالبت الدعوى بوقف عرض فيلم "كازابلانكا"، أرفقت بالدعوى عدة شكاوى من الشركة للجهات المختصة في مصر، منها نقابة المهن السينمائية وغرفة صناعة السينما والرقابة على المصنفات الفنية.





اتهمت الدعوى وليد منصور بالإخلال بالتعاقد المبرم بينه وبين شركة الإنتاج المغربية بتاريخ 25 ديسمبر 2018، بشأن تنفيذ المهام الإنتاجية لفيلم «كازابلانكا» في المغرب، وعدم سداد المنتج وليد منصور 70 ألف دولار أمريكي مستحقات هذه الشركة من إجمالي مبلغ 186000 دولار أمريكي.

اقرأ أيضًا إياد نصار: الممر أرهقني جسديا وهذه صعوبات كازابلانكا

وطالبت الشركة المدعية بوقف عرض فيلم كازابلانكا، وسحب جميع نسخه من جميع دور العرض، ومنع تداوله في الفيديو، ومنع عرضه في أي مكان، وفي أي وسيلة عرض بصرية وسمعية خارج وداخل جمهورية مصر العربية.

اقرأ أيضًا نقاد: الجمهور يحب الأكشن..وهذا سبب تفوق «كازابلانكا»



يذكر أن فيلم "كازابلانكا" من بطولة أمير كرارة، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، غادة عادل، لبلبة، محمود البزاوي، والفنان الصاعد أحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.

دعوى بورتو

لصوص فيلا ابنة شوبير

تستكمل محكمة شمال القاهرة الابتدائية، النظر فى الدعويين المرفوعوتين من قبل شركة إنترادوس السورية، ضد مجموعتى بورتو وعامر جروب، على خلفية نزاع مشروع بورتو طرطوس بسوريا، وأصدر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، في وقت سابق، حكمًا لصالح عامر جروب القابضة وعامر سوريا بأحقيتهما في مبلغ 38.9 مليون دولار.وشمل الحكم 5% فوائد قانونية من تاريخ الرد على طلب التحكيم إلى تاريخ السداد النهائي، مع اعتبار أن كل طرف متضامن فيما حكم له به.اعتبرت مجموعة بورتو جروب، هاتين الدعويين ما هما إلا لتعطيل دعوى التحكيم، مشيرة إلى أنها ستقوم بإبداء الدفوع اللازمة لتأكيد سلامة موقفها القانونى وبما يحقق مصلحتها فى هذا النزاع.وتنحت دائرة بمحكمة استئناف القاهرة فى وقت سابق عن نظر تظلم بورتو جروب ضد حكم قضائى سابق بوقف إجراءات قضية تحكيم دولى فى نزاعها مع إنترادوس السورية.ينظر قاضى المعارضات تجديد حبس "بوحة" و"أحمد" 30 سنة المتهمين بتكوين تشكيل عصابي، وسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات ثمينة من فيلا ابنة أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، وذلك بعد اعتراف المتهمين أنهما مكثا عدة أيام لمراقبة الفيلا ولدى التأكد من كونها غير مأهولة بالسكان، تسللا عبر السور ومنه إلى السطح واستخدما سلما وصولا إلى غرفة النوم، وعثرا على مفتاح الخزينة، واستوليا منها على 3 خواتم ذهبية ومبلغ مالي وساعات.