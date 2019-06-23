جريمة

«عنف الطالبية ووقف كازابلانكا» أبرز محاكمات اليوم

شركة إنتاج سينمائي مغربية طالبت بوقف عرض فيلم أمير كرارة بسبب خلافات إنتاجية وسداد مستحقات للشركة بقيمة 70 ألف دولار أمريكي من إجمالي مبلغ 186000 دولار
تحرير:سماح عوض الله ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ ص
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها فى سياق قضايا الإرهاب، محاكمة 4 متهمين في أحداث الطالبية، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وجهت النيابة العامة للمتهمين بتلك القضية أنهم خلال الفترة من 26 يناير 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزة اشتركوا فى تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام، فيما تنظر محاكم الأمور المستعجلة دعاوى نزاعات مالية نرصدها فى السطور التالية.
  وقف «كازابلانكا» تصدر محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حكمها في دعوى وقف عرض فيلم "كازابلانكا"، التى أقامتها شركة "برافو بروديكشن" للإنتاج السينمائي، الكائن مقرها بالممكلة المغربية، ضد المنتج المصري وليد جمال منصور شعلان، وشهرته وليد منصور، منتج فيلم كازابلانكا، عن طريق محاميها
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«حسم ولواء الثورة» تسقطان في يد الداخلية -5

«أمن الدولة» تجدد حبس 9 متهمين بـ«حسم» 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس 9 متهمين بالانضمام لحركة «حسم الإرهابية»، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ووجهت إليهم النيابة ارتكاب جرائم تتعلق بالتخطيط للهجوم على عدد من أكمنة الشرطة، وشل حركة الطريق العام، فضلا عن اتهامهم برصد عدد من المنشآت الحيوية، والدعوة إلى الخروج فى تظاهرات معارضة للنظام القائم، والإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي بالبلاد.
السيطره علي حريق بمحطة قطار بنها (5)

السيطرة على حريق بمقدمة قطار «أسوان - القاهرة»

تمكنت قوات الحماية المدنية، مساء أمس السبت، من السيطرة على حريق بعربة الديزل بقطار "أسوان - القاهرة" رقم 80، دون وجود إصابات بين مستقلى القطار. وكانت غرفة عمليات المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، رصدت انبعاث أدخنة وحريق بالقطار رقم 80 المنطلق من محطة أسوان فى طريقه للقاهرة، وأثناء مروره بمنطقة الدومارية مركز إدفو شمال محافظة أسوان، توقف القطار بعد انبعاث أدخنة ونشوب حريق فى مقدمة القطار. وبإبلاغ الحماية المدنية، تم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وجارى تغيير العربة المشتعلة واستكمال رحلة القطار للقاهرة.
إحباط محاولة تهريب 356 ألف قرص كبتاجون مخدر إلى خارج البلاد (1)

الداخلية تضبط 13 مليون قرص مخدر خلال أسبوع

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا لفرض سيطرتها بمختلف أنحاء البلاد من خلال شن حملات تفتيشية مستمرة تستهدف في المقام الأول بؤرا إجرامية تتخذها العناصر الخطرة وكرا للاختباء بعيدا عن ملاحقات الشرطة من جهة، ونقطة انطلاق نحو نشاطهم الآثم من جهة أخرى، وذلك وسط توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بملاحقة مروجي المواد المخدرة ومتعاطيها لاسيما المواد التخليقية منها التي تعرف بـ"مخدر الموت مثل "الإستروكس- الفودو- الشادو" لما تمثل من خطورة بالغة على الشباب.
توك-توك

خطة انتهت بكلبش.. ليلة سقوط عصابة لسرقة التوك توك

"على جنب ياسطى" جملة مألوفة لسائق المركبة ذات الثلاث عجلات، تنتبه مسماعه لهوية قائلها فور سماعها إيذانا بوجود "زبون" يبحث عن توصيله إلى مكان ما، تلك المرة كانت الراكبة سيدة تصطحب طفلين يرافقهم شخص طلبوا توصيلهم إلى مدينة الرياض الواقعة في نطاق مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فانطلق قاصدا الوجهة المحددة سلفا لكنه فوجئ بوقوعه فريسة بين أنياب تشكيل عصابي مُنظم يؤدي كل عنصر دوره بقدر كبير من الاحترافية بهدف سرقة دراجته النارية "التوك توك" فكاد يفقد حياته لولا أن أنقذته العناية الإلهية.
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جلسات-قضية-اقتحام-الحدود

«اقتحام الحدود ورد محكمة البورصة» أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها قضية اقتحام الحدود الشرقية و السجون، والتى كان متهمًا فيها الرئيس المعزول المتوفى محمد موسى مرسي و آخرين، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين،فى تلك القضية بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة بإعدام عددًا من المتهمين، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت «النقض» إعادة محاكمتهم.
صلاح-هلال-وزير الزراعة-السابق (3)

كيف نجا صلاح هلال من الإدانة في الكسب غير المشروع؟

قضت اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بعدم جواز نظر دعوى محاكمة وزير الزراعة الأسبق، صلاح الدين هلال، بتهمة الكسب غير المشروع، وذلك لسابقة الفصل فى القضية الأصلية والتى تحمل رقم 15977 لسنة 2015 جنايات قصر النيل لوحدة الفعل، والمتهم فيها بالرشوة، إذ رأت المحكمة أن «هلال» مقدم للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع، عن ذات الاتهامات المنسوبة إليه فى القضية المحكوم فيها «الرشوة»، وهو ما رأت معه المحكمة عدم جواز نظر الدعوى تحقيقًا للمبدأ القانوني بعدم ازدواجية العقاب على جريمة واحدة.
حشيش

المؤبد لثلاثة متهمين بسبب 2 كيلو حشيش بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد، على قهوجي وعاطلين، لاشتراكهم فى الاتجار في المواد المخدرة وحيازة 2 كيلو حشيش وأسلحة بيضاء بمنطقة المطرية، وتضمن الحكم مصادرة المضبوطات من مواد مخدرة وأسلحة، وإلزام المتهمين بالمصاريف، وهم "شريف. م" قهوجي، و"عادل. ا" عاطل، و"رجب. ط" عاطل، ونسبت إليهم التحقيقات أنهم اتخذوا دائرة قسم المطرية مكانا لترويج وتوزيع مخدر الحشيش، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة لترويجها على المتعاطين بدائرة القسم.
المستشار-حسن-فريد

استمرار إخلاء سبيل الظواهري بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، على ذمة القضية رقم 318 لسنة 2013، والمتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد. وكانت النيابة قد اتهمت محمد الظواهري بإنشاء خلية إرهابية داخل مصر، تتبع تنظيم القاعدة بشكل غير مباشر، ويتم إدارتها بطريقة عنقودية.
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