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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. و3 مدن فقط +40

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ ص
حرارة الجو - أرشيفية
حرارة الجو - أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 24 35 شبين الكوم 24 35 طنطا 23 33 دمنهور 24 32 الإسكندرية
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هدى-شعراوى

هذا اليوم.. ولدت هدى شعراوي مؤسسة الحركة النسائية في مصر

في مثل هذا اليوم 23 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1985: انفجار طائرة من الطيران الهندي قبالة السواحل الأيرلندية ومقتل 329 راكبًا. في عام 1989: إلغاء منصب رئيس الوزراء في إيران. في عام 2013: هجوم من قبل بعض المصريين على الشيخ الشيعي المصري حسن شحاتة يؤدي إلى مقتله، وذلك بعد أن أدلى ببعض التصريحات التهجمية على بعض رموز أهل السنة، وفق عدد من وسائل الإعلام.
انقطاع-مياه

الإسكان: قطع المياه عن مدينة الشيخ زايد 8 ساعات

قال رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد المهندس مصطفى فهمي، إنه سيتم قطع المياه عن المدينة، ما عدا الحيين (16 - 17)، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة مساء اليوم حتى السادسة صباح غدِ الأحد؛ نظرًا لإصلاح كسر مفاجئ بخط المياه المغذى للمدينة. وأوضح فهمي في بيان لوزارة الإسكان اليوم السبت، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.
السيسي في افتتاح أمم إفريقيا

السيسي يُشيد بجماهير أمم إفريقيا: شباب محترم

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بسلوك الجماهير التي تواجدت في مدرجات استاد القاهرة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي، أمس الجمعة، في افتتاح كأس الأمم الإفريقية، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، في أولى مباريات المجموعة الأولى، حيث حرص العديد من الشباب على جمع القمامة من المدرجات بعد انتهاء المباراة في مشهد حضاري. وشهد استاد القاهرة حضورا كبيرا من الجماهير المصرية بعد غياب أكثر من 5 سنوات عن حضور الجماهير داخل استاد العاصمة.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

المجلس الأعلى للجامعات: بدء الدراسة 21 سبتمبر القادم

أقر المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2019 / 2020، على أن تكون بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول في 21 سبتمبر 2019، ولمدة 15 أسبوعا، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 4 يناير 2020 حتى الخميس الموافق 23 يناير 2020. فيما تبدأ إجازة نصف العام الدراسى السبت الموافق 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 8 فبراير 2020، ولمدة 15 أسبوعا، وتجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقا لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.
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طقس (1)

الأرصاد تحذر: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس غد الإثنين ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء. وفي ما يتعلق بحالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا.. لطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط غربا وعلى جنوب سيناء، وفيما يتعلق بالبحر المتوسط، فيكون معتدلا مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
ارتفاع-درجات-الحرارة (4)

الأرصاد تتوقع طقس الإثنين: ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة، ليسود غدا الإثنين، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس

أمطار وعاصفة..توقعات الأرصاد لطقس الـ72 ساعة المقبلة

توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس الساعات المقبلة، إذ قال إن اليوم يشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، يصاحبه نشاط نسبي للرياح مقارنة بيومي الخميس والأربعاء الماضي، ما يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة. وأضاف "شاهين"، في مداخلة لبرنامج «صباح الخير يا مصر» على "القناة الأولى"، اليوم الجمعة، أن درجات الحرارة ستنخفض اليوم وغدًا وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل، وتصل درجات الحرارة إلى 35 درجة.
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