الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. و3 مدن فقط +40

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ ص

حرارة الجو - أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 24 35 شبين الكوم 24 35 طنطا 23 33 دمنهور 24 32 الإسكندرية