صحف الإمارات: موجة عقوبات أمريكية جديدة على إيران

الصحف تناولت تأكيد قوى الحرية والتغيير بالسودان موافقتها على البنود الواردة في المبادرة الإثيوبية، فيما أعرب مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق

تحرير:وفاء بسيوني ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ ص

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد العقوبات الجديدة التي ستفرضها واشنطن على طهران، كما أبرزت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، وطالعتنا الصحف أيضا بتطورات الأوضاع في السودان بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس، أن العمل العسكري بشأن إيران "لا يزال مطروحاً على الطاولة"، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على فرض المزيد من العقوبات على طهران. فيما حثت ألمانيا المجتمع الدولي على ضرورة التوصل إلى "حل سياسي" للأزمة بين واشنطن وطهران.

وقال الرئيس الأمريكي إنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران، وإن العمل العسكري ضد إيران لا يزال مطروحاً على الطاولة. وذكرت صحيفة "الخليج" أن ترامب أوضح أن الهدف من العقوبات هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مضيفا أنه سيتوجه إلى منتجع كامب ديفيد لإجراء مشاورات بشأن إيران، من دون أن يحدد طبيعة الجهات

وقال الرئيس الأمريكي إنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران، وإن العمل العسكري ضد إيران لا يزال مطروحاً على الطاولة.



وذكرت صحيفة "الخليج" أن ترامب أوضح أن الهدف من العقوبات هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مضيفا أنه سيتوجه إلى منتجع كامب ديفيد لإجراء مشاورات بشأن إيران، من دون أن يحدد طبيعة الجهات المشاركة في تلك المشاورات.



وأدلى ترامب بالتصريحات لصحفيين في البيت الأبيض وذلك بعدما ألغى، الجمعة، ضربة عسكرية ضد إيران كانت تستهدف الرد على إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة.

فأول من أمس قال ترامب: إنه لا يسعى إلى حرب مع إيران، لكنه حذر من أن الصراع إذا اندلع فسيؤدي إلى إبادة لم تشهدها إيران من قبل.



وتحت عنوان "رسالة شخصية من ترامب إلى كيم ذات مضمون مثير"، أفادت صحيفة "البيان" بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، تلقى رسالة شخصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما نقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في بيونج يانج.

لم تذكر الوكالة الرسمية، في تقرير نشرته تفاصيل عن الرسالة، لكنها قالت إن كيم وصفها بأنها "ذات مضمون ممتاز".

وتابعت الوكالة: "قال كيم جونج أون إنه سينظر ملياً في المضمون المثير للاهتمام".





وبالانتقال إلى موريتانيا، ذكرت "الخليج" أن الموريتانيين تجمعوا أمام مراكز الاقتراع، أمس السبت، للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس منتخب ديمقراطياً.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) لاختيار من سيحل محل الرئيس محمد ولد عبد العزيز (62 عاماً)، الذي تولى السلطة في انقلاب عام 2008.

ويترك ولد عبد العزيز منصبه بعد أن قضى فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات وهو الحد الأقصى لتولي الرئاسة، ويدعم الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد الغزواني (62 عاماً) وهو وزير دفاع سابق.





وأفادت صحيفة "الاتحاد" بأن نتائج أولية جزئية للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، أشارت إلى تقدم وزير الدفاع السابق محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أعلن الحزب الحاكم أن مرشحه يتجه للفوز بها بنتيجة ساحقة.



وحول تطورات الأوضاع في السودان، ذكرت "الخليج" أن قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية أكدت موافقتها على جميع البنود الواردة في المبادرة الإثيوبية لحل الأزمة مع المجلس العسكري الحاكم في البلاد، فيما أعرب مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، أمس السبت، عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة القائمة في السودان، وذلك بعد استقباله وفداً من قوى التغيير.

وأعلنت قوى التغيير بأنها تسلمت الخميس الماضي، مبادرة مكتوبة من الوساطة الإثيوبية الإفريقية تتصل بحل الخلاف بشأن المجلس السيادي.



وقال مصدر مطلع إن المبادرة حملت مقترح منح المدنيين سبعة مقاعد في مجلس السيادة ومثلها للعسكريين بجانب شخص ثامن يختاره الطرفان بالتوافق على أن يكون شخصية محايدة بجانب رئاسة دورية.



وتناولت صحيفة "الإمارات اليوم" تأكيد قوى الحرية والتغيير بالسودان أن خياراتها مفتوحة، إذا رفض المجلس العسكري الانتقالي مطالبها، عبر الوساطة الإفريقية.

وأضاف تحالف قوى الحرية والتغيير: ننتظر رد المجلس العسكري عبر الوسيط الإفريقي، لاتخاذ قرار نهائي بشأن المبادرة الإفريقية، مؤكداً: "لم نتخذ لحد الساعة موقفاً نهائياً، بشأن المبادرة الإفريقية".

وأوضح أن مواقفهم متطابقة مع تجمّع المهنيين، بشأن المبادرة الإفريقية.

في المقابل أوضحت "الاتحاد" أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، شدد على أن المجلس لا يعمل على فرض رأيه على الشعب السوداني، مؤكداً أنه يستمد قوته من هذا الشعب، وعلى ضرورة تشكيل حكومة تسيير أعمال "بأسرع وقت ممكن" حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة، لافتاً إلى أن المجلس لا يسعى إلى السلطة.



ووجه حميدتي رسالة للمجتمع الدولي بأن السودان يقوم بحماية أوروبا من الهجرة غير الشرعية والجرائم العابرة للحدود، من خلال إغلاق حدوده الطويلة أمامها، معبراً عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لوقوفها مع السودان، وتقديم مساعدات له، من دون التدخل في شؤونه.



وتحت عنوان "خطة ترامب للسلام تعتمد مشروعات بـ 50 مليار دولار"، كشفت صحيفة "البيان" أن مسؤولين أمريكيين أعلنوا خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية للسلام في الشرق الأوسط، التي يبلغ حجمها 50 مليار دولار، تدعو إلى إقامة صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، وبناء ممر بتكلفة خمسة مليارات دولار يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.



إلا أن "الخليج" أشارت إلى تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في افتتاح اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" برام الله، أن صفقة العصر لا يمكن أن تمر؛ لأنها تنهي القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس: "لن نحضر ورشة المنامة والسبب أن بحث الوضع الاقتصادي لا يجوز قبل أن يكون هناك وضع سياسي".

وأشار إلى أن القيادة لن تتسلم أموال المقاصة منقوصة من الإسرائيليين، مضيفا: "مستعدون للحوار مع الإسرائيليين في كل المواضيع المعلقة بيننا وبينهم".