بعائد 3.5%| أسعار الفائدة على شهادات الادخار باليورو

تقدم البنوك العاملة في مصر أنواعا مختلفة من شهادات الادخار سواء بالجنيه المصري أو الدولار أو اليورو، وتختلف أسعار العائد عليها حسب العملة، ويصل سعر الفائدة إلى أكثر من 3%

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

اليورو الأوروبي

تطرح البنوك شهادات ادخار بعملات أجنبية سواء كانت بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، وذلك بعائد ثابت سواء كان شهريا أو ربع سنوى أو نصف سنوى أو سنويا، وتعد هذه الشهادات من أبرز الأوعية الادخارية التى يقبل عليها المواطنون من أجل الحفاظ على مدخراتهم والحصول على عائد ثابت جيد منها، يستطيع الأفراد الاستفادة منه من خلال المساهمة فى سداد بعض النفقات الشهرية. ويساهم إصدار هذه الشهادات فى خفض معدلات التضخم من خلال تراجع معدلات العرض والطلب على السلع، نظرا لاتجاه المواطنين إلى الادخار.

ونعرض في هذا التقرير أسعار الفائدة على شهادات الادخار بعملة اليورو في البنوك وفقا لما يلي: البنك الأهلي المصري يقدم البنك الأهلي مجموعة متنوعة من شهادات الادخار باليورو الأوروبي وتنقسم إلى: الشهادة الذهبية يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة نحو 100 يورو، ومدة الشهادة 3 سنوات، بسعر فائدة يبلغ نحو 1.25%،