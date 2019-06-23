بعائد 3.5%| أسعار الفائدة على شهادات الادخار باليورو

تقدم البنوك العاملة في مصر أنواعا مختلفة من شهادات الادخار سواء بالجنيه المصري أو الدولار أو اليورو، وتختلف أسعار العائد عليها حسب العملة، ويصل سعر الفائدة إلى أكثر من 3%
تطرح البنوك شهادات ادخار بعملات أجنبية سواء كانت بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، وذلك بعائد ثابت سواء كان شهريا أو ربع سنوى أو نصف سنوى أو سنويا، وتعد هذه الشهادات من أبرز الأوعية الادخارية التى يقبل عليها المواطنون من أجل الحفاظ على مدخراتهم والحصول على عائد ثابت جيد منها، يستطيع الأفراد الاستفادة منه من خلال المساهمة فى سداد بعض النفقات الشهرية.
ويساهم إصدار هذه الشهادات فى خفض معدلات التضخم من خلال تراجع معدلات العرض والطلب على السلع، نظرا لاتجاه المواطنين إلى الادخار.
ونعرض في هذا التقرير أسعار الفائدة على شهادات الادخار بعملة اليورو في البنوك وفقا لما يلي:
البنك الأهلي المصري
يقدم البنك الأهلي مجموعة متنوعة من شهادات الادخار باليورو الأوروبي وتنقسم إلى:
الشهادة الذهبية
يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة نحو 100 يورو، ومدة الشهادة 3 سنوات، بسعر فائدة يبلغ نحو 1.25%،
ونعرض في هذا التقرير أسعار الفائدة على شهادات الادخار بعملة اليورو في البنوك وفقا لما يلي:
البنك الأهلي المصري
يقدم البنك الأهلي مجموعة متنوعة من شهادات الادخار باليورو الأوروبي وتنقسم إلى:
الشهادة الذهبية
يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة نحو 100 يورو، ومدة الشهادة 3 سنوات، بسعر فائدة يبلغ نحو 1.25%، كما يتم صرف العائد شهريا أو كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر، أو 12 شهرا.
ويمكن إصدار الشهادة بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، كما يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أيٍّ من فروع البنك الأهلي وفقا للتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.
شهادة بلادي باليورو
يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 يورو ومضاعفاتها، بينما تبلغ مدة الشهادة سنة أو 3 أو 5 سنوات، وتتيح الشهادة عائدا سنويا ثابتا طوال مدة الشهادة يُصرف كل 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالى لشراء الشهادة.
وتصدر للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية ولأبنائهم القصّر، كما يجوز استرداد قيمة الشهادة طوال فترة سريانها.
أسعار العائد
- شهادة مدة سنة: عائد 2%.
- شهادة الثلاث سنوات: عائد 3%.
- شهادة الخمس سنوات: عائد 3.5%.
الشروط
- بالنسبة للشهادة مدة سنة: لا يجوز استرداد قيمة الشهادة طوال فترة سريانها.
- شهادة الثلاث سنوات: يمكن استرداد الشهادة قبل تاريخ استحقاقها وفقا للقيم الاستردادية المقررة، وهى:
- في حالة الاسترداد خلال الفترة بعد 6 إلى 12 شهرا من تاريخ بدء سريان الشهادة، يتم خصم 90% من قيمة العوائد المنصرفة.
- في حالة الاسترداد خلال الفترة بعد 12 إلى 24 شهرا من تاريخ بدء سريان الشهادة، يتم خصم 75% من قيمة العوائد المنصرفة.
- في حالة الاسترداد خلال الفترة بعد 24 إلى 36 شهرا من تاريخ بدء سريان الشهادة، يتم خصم 50% من قيمة العوائد المنصرفة.
- شهادة الخمس سنوات: يمكن استرداد الشهادة قبل تاريخ استحقاقها وفقا للقيم الاستردادية المقررة، وهى:
- في حالة الاسترداد خلال الفترة بعد 12 إلى 24 شهرا من تاريخ بدء سريان الشهادة، يتم خصم 75% من قيمة العوائد المنصرفة.
- في حالة الاسترداد خلال الفترة بعد 24 إلى 36 شهرا من تاريخ بدء سريان الشهادة، يتم خصم 60% من قيمة العوائد المنصرفة.
- في حالة الاسترداد خلال الفترة بعد 36 إلى 48 شهرا من تاريخ بدء سريان الشهادة، يتم خصم 50% من قيمة العوائد المنصرفة.
- في حالة الاسترداد خلال الفترة بعد 48 إلى 60 شهرا من تاريخ بدء سريان الشهادة، يتم خصم 40% من قيمة العوائد المنصرفة.
المستندات المطلوبة
- صورة بطاقة الرقم القومى السارية.
- مفردات راتب.
- شهادة إثبات دخل.
الشهادة ذات العائد المقدم باليورو
يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 يورو ومضاعفاتها، وتبلغ مدة الشهادة 3 أو 5 سنوات، وتصدر الشهادة للأشخاص الطبيعيين والجهات الاعتبارية مصريين وأجانب.
كما يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي وفقا للتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.
ويتم تجديد الشهادة تلقائيا، كما يمكن استرداد الشهادة بعد مضى 3 أشهر وفقا لجداول الاسترداد المعلنة بالفروع اعتبارا من يوم العمل التالى ليوم الشراء وبحد أدنى القيمة المدفوعة.
أسعار العائد
- شهادة مدتها 3 سنوات: 1.9%
- شهادة مدتها 5 سنوات: 2%
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بنك مصر
يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من شهادات الادخار باليورو الأوروبي وتنقسم إلى:
شهادة الثبات باليورو
ويبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادة نحو 100 يورو ومضاعفاتها، ومدة الشهادة من 3 إلى 5 سنوات، بعائد ثابت يتم صرفه بشكل ربع شهري، أى كل 3 أشهر.
شهادات الادخار ذات العائد المتغير باليورو
ويبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادة نحو 500 يورو ومضاعفاتها، ومدة الشهادة 3 سنوات، بعائد متغير، يتم صرفه كل 6 أشهر.
الشهادة المتزايدة
يبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادة نحو 500 يورو ومضاعفاتها، ومدة الشهادة 10 سنوات، بعائد تصاعدي، يتم صرفه شهريا أو ربع شهري، أو نصف سنوي، أو سنويا.
شهادة بلادي باليورو
يبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادة نحو 100 يورو ومضاعفاتها، ومدة الشهادة سنة أو 3 أو 5 سنوات، بعائد ثابت طول مدة الشهادة، يتم صرفه كل 6 أشهر.
وتصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية ولأبنائهم القصر.
كما يضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد باليورو إلى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل، وبدون تحصيل أي مصروفات على الحسابات أو عمولات تحويل من بنك مصر، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة طوال فترة سريانها إذا كانت مدتها سنة.
أسعار الفائدة
- الشهادة مدتها سنة: 2%
- الشهادة مدتها 3 سنوات: 3%
- الشهادة مدتها 5 سنوات: 3.5%
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البنك التجاري الدولي (CIB)
يقدم البنك التجاري الدولي مجموعة مختلفة من شهادات الادخار باليورو الأوروبي ذات العائد الثابت أو المتغير، متوسطة وطويلة الأجل لمدد 3 أو 5 أو 7 سنوات، وهي متوفرة للأفراد والشركات.
ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادات نحو 1000 يورو ومضاعفاتها، ويتم احتساب العائد ويصرف شهريا أو ربع سنوي أو سنويا (طبقا لمدة الشهادة)، كما يتيح البنك إمكانية استرداد الشهادة، بالنسبة للشهادة ذات العائد الثابت أو المتغير بعد ستة أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، إلى جانب إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بنسبة تصل إلى 90% من قيمة الشهادة.
أسعار الفائدة
شهادة مدتها 3 سنوات: 1.45% يصرف شهريا.
شهادة مدتها 3 سنوات: 1.50% يصرف كل 3 أشهر.
بنك الإسكندرية
يقدم بنك الإسكندرية شهادات إيداع باليورو الأوروبي، ويبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادة نحو 100 أو 500 يورو ومضاعفاتها، ومدتها 3 سنوات، وهي شهادات ذات عائد ثابت تضاف كل 3 أشهر.
ويتم تجديد الشهادة تلقائيا ما لم يقُم العميل بإخطار البنك بغير ذلك، كما يمكن للعميل كسر الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقا لشروط جدول الاسترداد.
ويقدم البنك أيضا تسهيلات السحب على المكشوف، وتصل إلى 80% من قيمة الشهادة.
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