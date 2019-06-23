ماذا تحمل لنا مواجهات الأحد في كأس أمم إفريقيا؟

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص

الجزائر

يشهد اليوم الأحد العديد من المواجهات القوية والمثيرة في بطولتي كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وكوبا أمريكا، ففي كان 2019 تتواصل المنافسات لليوم الثالث بـ3 مباريات تشهد ظهور 3 عمالقة للقارة السمراء، وكلها تُنقَل عبر Time Sports، وbeIN Sports MAX 1\2، والبداية ستكون في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بمباراة المغرب وناميبيا، وتقام على استاد السلام ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ويعلق عليها جواد بدة.

وفي المباراة الثانية، يواجه السنغال نظيره تنزانيا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وتقام في السابعة مساءً. وتختتم مباريات كأس الأمم الإفريقية اليوم، في العاشرة مساءً بمواجهة الجزائر وكينيا على استاد الدفاع الجوي. وفي كوبا أمريكا تتجه الأنظار إلى مواجهة الأرجنتين صاحبة النقطة الواحدة، وقطر صاحبة نفس