رياضة

ماذا تحمل لنا مواجهات الأحد في كأس أمم إفريقيا؟

٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص
الجزائر
الجزائر
يشهد اليوم الأحد العديد من المواجهات القوية والمثيرة في بطولتي كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وكوبا أمريكا، ففي كان 2019 تتواصل المنافسات لليوم الثالث بـ3 مباريات تشهد ظهور 3 عمالقة للقارة السمراء، وكلها تُنقَل عبر Time Sports، وbeIN Sports MAX 1\2، والبداية ستكون في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بمباراة المغرب وناميبيا، وتقام على استاد السلام ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ويعلق عليها جواد بدة.
وفي المباراة الثانية، يواجه السنغال نظيره تنزانيا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وتقام في السابعة مساءً. وتختتم مباريات كأس الأمم الإفريقية اليوم، في العاشرة مساءً بمواجهة الجزائر وكينيا على استاد الدفاع الجوي. وفي كوبا أمريكا تتجه الأنظار إلى مواجهة الأرجنتين صاحبة النقطة الواحدة، وقطر صاحبة نفس
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مدير المنتخب يكشف كيف يستعد الفراعنة لمواجهة الكونغو

كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عن أن أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق وُجد في استاد القاهرة عصر أمس السبت، لمتابعة مباراة أوغندا والكونغو الديمقراطية، وقال لهيطة في تصريحات إذاعية عبر قناة «أون سبورت»، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، يعمل حاليا على تحليل ودراسة الفريقين استعدادا لمواجهتهما في كأس أمم إفريقيا، موضحًا: «نقوم حاليا بتجهيز كل شيء يخص التحليل الفني لهما من أجل دراستهما استعدادا لمواجهتهما في كأس أمم إفريقيا».
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الأرجنتين تخشى الوداع المبكر اليوم في كوبا أمريكا

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية في كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، وذلك عندما تواجه كولومبيا نظيرتها باراجواي الساعة التاسعة مساءً على ملعب أرينا فونتي نوفا، بينما تواجه قطر نظيرتها الأرجنتين في نفس التوقيت على ملعب جريميو أرينا، وتحتل كولومبيا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، وضمنت التأهل لربع النهائي في صدارة المجموعة، بينما تحتل باراجواي المركز الثاني برصيد نقطتين، مقابل نقطة وحيدة لقطر في المركز الثالث متفوقة بفارق هدف على الأرجنتين متذيلة المجموعة.
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ألفيس يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

أعلن قائد المنتخب البرازيلي داني ألفيس عن رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد ساعات قليلة من مشاركته في فوز منتخب بلاده على بيرو بخماسية نظيفة في كوبا أمريكا وتسجيله هدفًا في تلك المواجهة. وانضم ألفيس للفريق الفرنسي في عام 2017 بعد مسيرة لعب خلالها في صفوف أندية إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس، ليقرر الرحيل دون الكشف عن الجهة المقبلة، التي ربما يحددها عقب نهاية مشاركته في كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، والتي يسعى خلالها للفوز باللقب الأول بها كقائد للسليساو.
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منتخب-المغرب

الجزائر والمغرب يستهلان اليوم مشوارهما بالكان

تتواصل اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، حيث تواجه المغرب نظيرتها ناميبيا الساعة 4:30 عصرًا على ملعب السلام ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وتشارك المغرب في البطولة للمرة الـ16 في تاريخها وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب في عام 1976، بينما تشارك ناميبيا في البطولة للمرة الثالثة في تاريخها ولم تتمكن من قبل من تجاوز دور المجموعات، وتواجه المنتخبان 5 مرات من قبل، حققت خلالها المغرب الانتصار في 4 لقاءات وتعادلت في مباراة وحيدة، وتواجها في كان 2008 بغانا، وحينها فازت المغرب بنتيجة 5-1.
رينارد‎

رينارد: زياش إضافة للمغرب وجاهزون للقاء ناميبيا

أكد هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، أنه كان يفضل عدم إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا، في الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وقال رينارد، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة المغرب وناميبيا، المقررة غدا الأحد في افتتاح مشوارهما بأمم إفريقيا: "حكيم زياش لاعب كبير للغاية، ويمكنه صناعة الفارق، ويمكننا أن نتخيل معه أننا نذهب بعيدا في البطولة حال استخدام قدراته بشكل جيد". وأضاف: "سيلعب الكان لأول مرة في مشواره وهو منبهر بالأجواء ومتحمس، وأنا سعيد بما قدمه خلال الموسم المنصرم".
منتخب-مدغشقر‎

استعدادا للكان.. وصول بعثات بوروندي وناميبيا ومدغشقر

استقبل مطار القاهرة الدولي، منتخبات بوروندي وناميبيا ومدغشقر بالصالة رقم (4)، التي تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام في مصر من الفترة 21 من شهر يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وكان في استقبالهم بالمطار اللواء أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، وفريق من العلاقات العامة بشركة الميناء لتسهيل إجراءات وصولهم.
منتخب-المغرب

السقوط الثاني.. المغرب تخسر من زامبيا وديًّا

سقط منتخب المغرب أمام نظيره الزامبي بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما عصر الأحد، على الملعب الكبير بمراكش في مباراته الودية الثانية والأخيرة استعدادًا لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقرر انطلاقها بمصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وتأتي تلك الخسارة لتضاعف من قلق الجماهير المغربية قبل مشاركة المنتخب الملقب بـ(أسود الأطلس) في البطولة الإفريقية لأنها الخسارة الثانية على التوالي في تجاربه الودية بعد أن خسر من منتخب جامبيا يوم الأربعاء الماضي.
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